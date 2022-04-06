Tránh xa 10 món ăn này ngay nếu như bạn không muốn tăng cân không kiểm soát

Cân nặng là nỗi ám ảnh của chị em phụ nữ, nguyên nhân của việc tăng cân đó chính là việc nạp vào cơ thể một lượng lớn năng lượng vào cơ thể mỗi ngày. Theo các bài báo nghiên cứu về sức khỏe tại Hàn Quốc, sau đây là top những thực phẩm dễ gây tăng cân và chị em nên tránh nếu không muốn béo phì:

Trung bình 100 gram bánh gạo cơ bản, chưa có sốt hay các loại thực phẩm khác thêm vào sẽ cung cấp cho cơ thể:

Thành phần chủ yếu của bánh gạo Hàn Quốc là bột gạo xay mịn và nước. Ngoài ra còn một chút muối và dầu mè để tạo hương vị. Vì thế bạn có thể thấy loại bánh này cực kỳ giàu tinh bột.

- 220 calories

- 0.7 gam chất béo

- 45.1 gram tinh bột

- 3.8 gram protein

Nếu bạn ăn kết hợp bánh gạo cùng tempura, thịt hay chả cá thì lượng calo còn cao ngất ngưỡng hơn nữa.

Bạn có thể thấy bánh gạo Hàn Quốc không phải là một loại thực phẩm cân bằng về dinh dưỡng. Vì thế khi chế biến món này, người ta thường thêm nhiều loại gia vị và thực phẩm khác vào để nấu cùng. Điều đó khiến lượng calories trong bánh gạo cao hơn.

Pizza

Có nhiều bằng chứng chỉ ra rằng pizza là một lựa chọn thực phẩm không lành mạnh đối với sức khỏe của chúng ta. Ngay cả pizza chay, mặc dù là một lựa chọn pizza lành mạnh hơn, ít dầu mỡ hơn, nhưng vẫn thiếu các chất dinh dưỡng thiết yếu như sắt, kẽm, vitamin B12 và vitamin C. Một miếng bánh pizza có hơn 300 calo và chứa nhiều chất béo bão hòa, không hề tốt cho sức khỏe của bạn.

Ảnh minh họa: Internet

Tóm lại, ăn pizza dài hạn không được khuyến khích vì nó có thể dẫn đến tăng cân, béo phì, và thậm chí cả bệnh mãn tính. Bạn nên kết hợp việc luyện tập thể dục và kết hợp đa dạng các loại thực phẩm để có một chế độ dinh dưỡng phù hợp cho cơ thể.

Socola sữa

Tương tự như socola đen, socola sữa được làm từ cacao, đường, bơ, vani và không thể thiếu sữa.

Nhưng trái lại với socola đen khi thành phần cacao chiếm tỷ lệ lớn từ 50-90% thì socola sữa bột cacao chỉ chiếm 10 - 50% kết hợp cùng các thành phần khác tạo nên những thanh socola.

Nếu câu hỏi ăn nhiều socola sữa có béo không? Câu trả lời chắc chắn là có. Trong socola sữa chứa lượng đường cao hơn socola đen nên vị ngọt của socola sữa cao hơn. Và trong 100 gram socola sữa chứa khoảng hơn 500 calo nên mỗi ngày chúng ta cần cân đối chế độ ăn hợp lý để không dung nạp vào cơ thể lượng calo quá mức ảnh hưởng đến sức khỏe.

Ảnh minh họa: Internet

Hoa quả sấy khô

Hoa quả sấy khô là loại món ăn cung cấp nhiều dưỡng chất có lợi có sức khỏe nhưng so với hoa quả tươi thì không nhiều bằng. Trái cây tươi có nhiều nước, vitamin C, chất chống oxy hóa và một số loại vitamin và khoáng chất khác. Tuy nhiên các chất dinh dưỡng này sẽ bị giảm bớt khi bị sấy khô qua lượng nhiệt cao. Thành phần còn lại trong đó bao gồm: đường, Carbohydrate, tinh bột và một vài khoáng chất.

Ảnh minh họa: Internet

Theo các chuyên gia dinh dưỡng cho biết calo trong hoa quả sấy tương đối cao. Tùy theo thành phần khác nhau mỗi loại hoa quả sấy sẽ chứa lượng calo khác nhau. Nhưng với 100g hoa quả sấy cung cấp trung bình 280 kcal. Lượng calo này cao gấp 4 lần so với các loại hoa quả tươi.

Do vậy bạn nên thận trọng khi ăn hoa quả sấy nó có thể khiến bạn béo nhanh hơn trông thấy.

Bơ đậu phộng

Bơ đậu phộng là món ăn quen thuộc của rất nhiều người trong bữa ăn hằng ngày. Theo các nghiên cứu, trong bơ đậu phộng chứa hàm lượng protein dồi dào, cung cấp chất xơ, vitamin cùng nhiều loại khoáng chất cần thiết tốt cho sức khỏe.

trong 100g đậu phộng sẽ cung cấp cho cơ thể tổng cộng 573 calo: 2.5g chất xơ, 27.5g đạm, 15.5g carbohydrate và 44.5g chất béo. Nhiều khoáng chất như sắt, magie, canxi, kẽm, đồng, kali, mangan … Các loại vitamin cần thiết như vitamin B1, B2, B5, B6, E, PP, … và nhiều hoạt chất khác như folate, lysine, tryptophan cũng nằm trong bơ đậu phộng.

Ảnh minh họa: Internet

Nếu bạn đang trong quá trình giảm cân thì một ngày không nên tiêu thụ quá 2 muỗng bơ đậu phộng. Hai muỗng tương đương 32g có thể chứa từ 180 đến 210 calo. Vì vậy nó có thể phá vỡ hàm lượng khẩu phần ăn trong chế độ giảm cân của bạn.

Nước tăng lực

Trong 250ml nước bò húc chứa 105 calo, 300ml sting 242 calo, 250ml number one 120 calo.

Nếu chúng ta sử dụng nước tăng lực quá nhiều lần trong ngày, liên tục, vượt quá mức cho phép, thì chắc chắn bạn sẽ tăng cân một cách nhanh chóng.

Ảnh minh họa: Internet

Nước tăng lực cung cấp cho cơ thể một lượng đường khá lớn, chưa kể đến việc cơ thể còn hấp thu đường từ các thực phẩm khác ngoài nước tăng lực.

Kem

Do đặc tính kem được làm từ những thành phần như: sữa, đường, hương liệu,… nên hàm lượng calo cao. So với các thực phẩm khác, kem có thể khiến cơ thể tăng cân nhanh nếu ăn không đúng cách hoặc quá thường xuyên.

Ảnh minh họa: Internet

Nước ép trái cây

Nước ép trái cây không chứa các vitamin A, E, C hay chất xơ không tan trong nước nên không hoàn toàn hiệu quả trong việc giảm cân. Nước ép trái cây có hàm lượng đường fructose cao và không có chất xơ để làm giảm quá trình giải phóng đường trong máu.

Ảnh minh họa: Internet

Vì vậy, thay vì dùng nước ép trái cây, bạn nên chọn ăn trái cây tươi để cơ thể hấp thu đầy đủ vitamin và chất xơ. Nếu quá yêu thích nước ép trái cây, hãy kết hợp giữa táo với các loại rau để vừa giữ được hương vị thơm ngon, vừa tiết chế bớt lượng đường trong thức uống.

Phô mai

Theo nghiên cứu, trong 1 viên phô mai 15g có gần 40 calo, 3g chất béo cùng rất nhiều canxi và khoáng chất. Số lượng này tương đương với 60ml sữa hoặc ½ hộp sữa chua.

Ảnh minh họa: Internet

Phô mai thường được chế biến dưới một số dạng thực phẩm như: hotdog, khoai lang lắc, khoai tây lắc, bắp rang phô mai hay bánh tráng phomai,…nên rất dễ gây tăng cân.

Khoai tây

Khoai tây vốn được biết đến là thực phẩm tốt cho chế độ ăn kiêng nhưng lại là thực phẩm khiến bạn dễ tăng cân. Khoai tây chủ yếu làm từ tinh bột nên dễ dẫn đến béo bụng.

Bạn chỉ nên ăn 1 hoặc 2 củ khoai tây mỗi ngày để đảm bảo lượng tinh bột nạp vào cơ thể.

Ảnh minh họa: Internet

Đồng thời, các chị em nên hạn chế dầu mỡ khi chế biến khoai tây. Ăn khoai tây chiên là nguyên nhân chính khiến khoai tây chứa nhiều chất béo hơn, làm tích mỡ gây béo phì. Vậy nên để giảm cân thì các chị em nên chế biến khoai tây thành dạng luộc, hầm, salad và có thể ăn vào lúc đói để giảm đi cơn thèm ăn, loại bỏ cơn đói.

Theo Vitamin Health