Giảm ngay 6kg trong 1 tháng, đơn giản mà không stress với menu ăn kiêng cực ngon miệng đến từ đầu bếp nổi tiếng ở Hàn Quốc

Đây là một món lẩu Nhật Bản gồm thịt và rau thái lát mỏng luộc trong nước và ăn kèm với nước chấm. Với món lẩu bạn nên chọn mua phần thịt ba chỉ, thịt nạm bò, khi ăn sẽ mềm ngon hơn. Nên chọn những miếng thịt bò có phần thịt nạc xen kẽ với mỡ, càng ít mỡ sẽ càng ngon. Quan sát trên miếng thịt có nhiều đường vân bò, thịt sẽ rất mềm.

Dùng đũa gấp miếng thịt bò nhúng vào nồi trụng trong khoảng 10 - 30 giây cho thịt chín tái. Thịt bò vừa chín tới mềm ngon, quyện lẫn cùng nước chấm đậm đà lạ miệng mà ngon.

Mở nắp nồi nước hầm tảo bẹ trước đó, gấp miếng tảo ra rồi xếp tất cả đậu hũ, cà rốt, cải thảo, nấm, cải cúc, gốc hành lá vào nồi, tiếp tục đậy kín nắp và nấu với lửa lớn trong khoảng 10 phút. Chờ đến khi nồi lẩu sôi bùng lên, các loại rau củ, nấm đã chín mềm là bạn có thể thưởng thức ngay được rồi.

2. Salad trứng cá hồi

Trứng cá hồi, hay còn gọi là Ikura hay Salmon Caviar, là món truyền thống tại Nhật Bản. Chúng thường không được chế biến với nhiệt độ cao vì sẽ làm giảm giá trị dinh dưỡng.

Ảnh minh họa: Internet

Thay vào đó, trứng cá hồi thường dùng kèm với salad, sashimi hoặc sushi. Trong số đó, món salad trứng cá hồi được xem là món ăn thanh mát, bổ dưỡng và tuyệt vời nhất.

Bạn cho các nguyên liệu đã sơ chế bao gồm: Rau xà lách, bắp cải và cà rốt vào tô lớn và cho 3 muỗng canh mayonnaise vào rồi trộn đều.

Cuối cùng, bạn cho salad ra dĩa và để trứng gà luộc và trứng cá hồi lên trên là hoàn tất.

3. Bánh kếp bí ngòi Hàn Quốc

Đây là một món ăn phụ phổ biến của Hàn Quốc, có thể được thực hiện trong vòng 20 phút. Tất cả những gì bạn cần là bí ngòi, bột mì, trứng và một ít muối.

Ảnh minh họa: Internet

Bí ngòi có công dụng tốt cho sức khỏe và có vị ngọt, mềm rất dễ ăn. Kết hợp bí ngòi cùng trứng và bột sẽ tạo ra một món ăn chứa đầy chất dinh dưỡng. Bạn có thể chấm bánh bí ngòi với tương ớt hoặc bất kì nước sốt nào mà bạn thích.

4. Mỳ lạnh sữa đậu nành

Mì sữa đậu nành hay kongguksu là một món mì lạnh rất được người Hàn ưa chuộng, đặc biệt là vào những ngày hè oi bức. Đây cũng là một món ăn chay tuyệt vời với các thành phần hết sức lành mạnh, tươi mát và vô cùng dinh dưỡng.

Ảnh minh họa: Internet

Bạn có thể thưởng thức món mì lạnh sữa đậu nành thơm béo cùng với dưa leo được chấm cùng tương saamjang (loại tương này bạn có thể mua hộp bán sẵn), đặc biệt không thể thiếu kim chi ăn kèm nhé! Tất cả tạo nên hương vị hoàn hảo cho món ăn, thử ngay nào!

5. Bắp cải cuộn cá ngừ (ssambap)

Cho bắp cải vào xửng hấp cách thủy khoảng 4-5 phút. Cho tỏi, hành lá, hành khô băm nhỏ vào chảo xào thơm, sau đó cho một thìa xì dầu, một lon cá ngừ đã ráo nước, một thìa tương hột và ớt đỏ, thêm một chút nước vào xào. Trộn thêm ít cơm hoặc yến mạch, món ssambap cá ngừ mặn đã hoàn thành!

Ảnh minh họa: Internet

Bột yến mạch, một siêu thực phẩm được biết đến như một loại thực phẩm ăn kiêng vì gạo rất giàu chất xơ, có thể trộn với gạo để giảm lượng calo và tăng cảm giác no.

Dù bạn có ăn nhiều ssambap nhưng bạn sẽ không thấy khó chịu ở trong bụng vì nó có rất nhiều chất xơ.

6. Cơm chiên kim chi

Nếu là một tín đồ của ẩm thực châu Á, bạn đừng bỏ qua cách làm cơm rang kim chi Hàn Quốc. Hương vị đậm đà, chua chua, giòn giòn cùng chút cay nồng của món ăn sẽ khiến bạn thích ngay từ lần đầu tiên thưởng thức.

Ảnh minh họa: Internet

Kim chi là món ăn có truyền thống lâu đời tại đất nước Hàn Quốc và ngày trở nên phổ biến ở nhiều quốc gia khác nhau trên thế giới. Kim chi có bảng thành phần dinh dưỡng tuyệt vời với hàm lượng calo thấp nhưng chứa nhiều chất dinh dưỡng như sắt, folate và vitamin B6 và K.

7. Sushi đậu hũ

Thực đơn chay ngày càng được chú trọng để có thể đáp ứng được sự ưa chuộng và phổ biến của món ăn, vừa đầy đủ dinh dưỡng vừa giúp bạn thêm tính thuần khiết của các món chay. Kết hợp tinh thần ấy và yêu cầu tỉ mỉ của món Nhật, sushi đậu hũ như đại diện cho tinh thần giản dị nhưng không kém phần tinh tế trọn vị trong món ăn.

Ảnh minh họa: Internet

8. Frittata với rau bina, ớt chuông, cà chua

Frittata là một món trứng Ý giàu protein, làm đầy và bổ dưỡng với hàm lượng carbohydrate thấp. Frittatas rất dễ làm và rất linh hoạt; Bạn có thể sử dụng bất kỳ loại rau nào bạn có trong tay. Và đó là một bữa ăn một nồi với việc dọn dẹp nhanh chóng.

Ảnh minh họa: Internet

Điều làm cho frittata khác với các món trứng khác như trứng tráng là chúng được nấu trên bếp trong chảo an toàn với lò nướng cho đến khi các cạnh bên ngoài se lại. Món ăn sau đó được làm chín trong lò và không có lớp vỏ trên nó. Frittatas không đòi hỏi kỹ năng và thực hành cần thiết để làm một món trứng tráng đúng cách vì lớp phủ bên ngoài hòa quyện vào nhau thay vì xếp chồng lên nhau bên trong trứng.

Bạn có thể thêm rau bina, bơ, nấm, cà chua, ớt, măng tây và bất kỳ loại nào khác vào Frittata mà bạn thích.

Trên đây là một số món ăn bạn có thể tham khảo để thêm vào thực đơn ăn kiêng của mình.