Thời điểm ‘vàng’ trong ngày để giảm cân, ăn nhiều bao nhiêu cũng không béo lên nổi!

Sức khỏe 05/04/2022 19:39

1 ngày nên ăn mấy bữa là câu hỏi được nhiều người quan tâm. Một số người nói rằng họ chỉ ăn một bữa một ngày do nhịn ăn gián đoạn có thể giảm cân nhanh chóng, một số người nói rằng họ phải ăn ba bữa một cách đầy đủ thì mới tránh khỏi việc ăn uống vô độ và giữ gìn được sức khỏe.

Tuy nhiên, kết quả ăn kiêng sẽ khác nhau tùy thuộc vào thời điểm và lượng thức ăn bạn nạp vào! Nếu vậy thì ăn khi nào và ăn như thế nào mới hợp lí ? Bác sĩ Choi Bo Yoon đến từ Hàn Quốc sẽ giải đáp cho chúng ta câu hỏi khó này.

Đối với người khỏe mạnh, bạn có thể lựa chọn ăn 3 bữa ăn chính hoặc chia nhỏ bữa ăn trong ngày, miễn là các món ăn lành mạnh. Điều này không ảnh hưởng đáng kể đến tỷ lệ trao đổi chất.

Thời điểm ‘vàng’ trong ngày để giảm cân, ăn nhiều bao nhiêu cũng không béo lên nổi! - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Những người giảm cân nên cân nhắc lựa chọn chế độ ăn kiêng gián đoạn, đã được nhiều nghiên cứu chứng minh là có thể làm giảm lượng đường trong máu, tăng độ nhạy insulin, giảm nồng độ insulin trong máu.

Thời điểm ‘vàng’ trong ngày để giảm cân, ăn nhiều bao nhiêu cũng không béo lên nổi! - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, với chế độ nhịn ăn gián đoạn, thời điểm nào mới thực sự hợp lí để giảm cân và tốt cho sức khỏe? Cùng so sánh hai trường hợp sau:

Cô gái A ăn 1 bữa/ngày vào 8 giờ tối

Cô nàng này chỉ ăn một bữa một ngày nhưng lại không thể giảm cân nổi. Lí do vì sao?

Điều này là do bạn ăn tối càng muộn, quá trình trao đổi chất càng chậm lại và tiết ra các chất làm tăng lượng đường trong máu và dẫn đến tăng cân. Bữa tối muộn sẽ gần với giờ ngủ thì thực phẩm bạn vừa tiêu thụ phải được chuyển hóa và tiêu hóa một cách gấp gáp. Điều này góp phần gây bệnh béo phì.

Ăn tối muộn là một thói quen xấu gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe, đặc biệt, chúng mang lại những tai họa bệnh tật như: Tăng cân, tăng nguy cơ đột quỵ, tăng nguy cơ ung thư dạ dày,…

 

Thời điểm ‘vàng’ trong ngày để giảm cân, ăn nhiều bao nhiêu cũng không béo lên nổi! - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

Cô gái thứ hai cũng ăn 1 bữa/ngày nhưng vào giờ trưa và luôn ăn với khối lượng thức ăn khổng lồ

Khi nói đến tầm quan trọng của các bữa ăn trong ngày đối với sức khỏe thì bữa sáng và bữa tối thường được nghiên cứu nhiều nhất, nhưng còn bữa trưa thì sao? Cuộc sống bận rộn khiến cho nhiều người cảm thấy rất khó để ăn trưa vào một khung giờ cố định mỗi ngày, thậm chí nhiều lúc phải nhịn cả bữa trưa.

Thời điểm ‘vàng’ trong ngày để giảm cân, ăn nhiều bao nhiêu cũng không béo lên nổi! - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, theo một nghiên cứu được thực hiện bởi Tạp chí Dinh dưỡng Lâm sàng Hoa Kỳ, để thành công trong việc ăn kiêng, phần lớn lượng calo hàng ngày nên được nạp vào bữa trưa, điều này có lợi cho việc giảm cân và giảm nguy cơ mắc các bệnh do béo phì. 

Ăn trưa đầy đủ sẽ giúp chúng ta cảm thấy no suốt cả ngày, tránh thói xấu ăn vặt không lành mạnh thay cho bữa chính và ăn quá nhiều vào bữa tối.

Thời điểm ‘vàng’ trong ngày để giảm cân, ăn nhiều bao nhiêu cũng không béo lên nổi! - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, nếu bạn đang thực hiện chế độ ăn gián đoạn thì bữa trưa là bữa phù hợp nhất để bổ sung các chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể. Theo bác sĩ, đây chính là thời điểm ‘vàng’ để giảm cân.

Thời điểm ‘vàng’ trong ngày để giảm cân, ăn nhiều bao nhiêu cũng không béo lên nổi! - Ảnh 6
Ảnh minh họa: Internet

Nhịn ăn gián đoạn là kiêng ăn một cách chiến lược vào những thời điểm nhất định, chẳng hạn như bỏ bữa sáng và bữa trưa mỗi ngày hoặc nhịn ăn hai lần dài hơn 24 giờ mỗi tuần. Các nghiên cứu về việc nhịn ăn gián đoạn cho thấy tỷ lệ trao đổi chất thực sự có thể tăng lên ngay từ đầu. Chỉ sau khi nhịn ăn kéo dài, nó mới giảm.

Thời điểm ‘vàng’ trong ngày để giảm cân, ăn nhiều bao nhiêu cũng không béo lên nổi! - Ảnh 7
Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, các nghiên cứu ở cả người và động vật đều cho thấy nhịn ăn gián đoạn có nhiều lợi ích sức khỏe khác nhau, bao gồm cải thiện độ nhạy insulin, giảm đường huyết, insulin thấp hơn và nhiều lợi ích khác. Nhịn ăn gián đoạn cũng tạo ra một quá trình làm sạch tế bào được gọi là autophagy, nơi các tế bào của cơ thể loại bỏ các chất thải tích tụ.

Và sau khi so sánh hai trường hợp cho thấy, nếu bạn đang thực hiện nhịn ăn gián đoạn thì buổi trưa chính là khoảnh khắc ‘vàng’ để hỗ trợ giảm cân và tốt cho sức khỏe của bạn nhất.

Theo Harpersbazaar

5 thói quen buổi sáng cực đơn giản giúp cơ thể ‘trẻ, khỏe, đẹp’ hơn mỗi ngày

5 thói quen buổi sáng cực đơn giản giúp cơ thể ‘trẻ, khỏe, đẹp’ hơn mỗi ngày

Để có một cuộc sống khỏe mạnh lâu dài, tuổi thọ nâng lên, bạn nên duy trì 5 thói quen sinh hoạt khoa học sau.

Xem thêm
Từ khóa:   ăn trưa đúng cách Chăm sóc sức khỏe mỗi ngày Kiến thức về chăm sóc sức khỏe

TIN MỚI NHẤT

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chỉ đích danh, bùng nổ vận may, tiền bạc đổ về không hết, ôm khối tài sản 'cực khủng'

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chỉ đích danh, bùng nổ vận may, tiền bạc đổ về không hết, ôm khối tài sản 'cực khủng'

Tâm linh - Tử vi 42 phút trước
Khám phá giá trị dinh dưỡng và khoáng chất dồi dào từ loại hải sản bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng và khoáng chất dồi dào từ loại hải sản bình dân

Dinh dưỡng 1 giờ 12 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp Thiên Quan chiếu vận, sự nghiệp lao đao, tiền bạc hao tốn, tình duyên buồn phiền

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp Thiên Quan chiếu vận, sự nghiệp lao đao, tiền bạc hao tốn, tình duyên buồn phiền

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 42 phút trước
Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Đời sống 1 giờ 45 phút trước
Thần Tài trao tài lộc sau ngày 6/10/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Thần Tài trao tài lộc sau ngày 6/10/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 12 phút trước
Nóng: Triệt phá đường dây tuồn hơn 10.000 tấn heo sử dụng chất cấm ra thị trường

Nóng: Triệt phá đường dây tuồn hơn 10.000 tấn heo sử dụng chất cấm ra thị trường

Đời sống 2 giờ 12 phút trước
Nghi ghen tuông, người đàn ông chém 3 mẹ con khiến một bé tử vong

Nghi ghen tuông, người đàn ông chém 3 mẹ con khiến một bé tử vong

Đời sống 2 giờ 42 phút trước
Trong 5 ngày 6, 7, 8, 9, 10/10/2026, 3 con giáp được trời ban VẬN MAY HIẾM CÓ, tiền bạc tự động kéo về, Thần May Mắn lâm môn

Trong 5 ngày 6, 7, 8, 9, 10/10/2026, 3 con giáp được trời ban VẬN MAY HIẾM CÓ, tiền bạc tự động kéo về, Thần May Mắn lâm môn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 42 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 6/10/2026: Giảm nhẹ, vàng trong nước cao hơn thế giới gần 13 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 6/10/2026: Giảm nhẹ, vàng trong nước cao hơn thế giới gần 13 triệu đồng/lượng

Đời sống 3 giờ 7 phút trước
Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được “CHẤM SỔ VÀNG”, tài lộc cất cánh bay cao, vận số sang trang, tương lai huy hoàng

Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được “CHẤM SỔ VÀNG”, tài lộc cất cánh bay cao, vận số sang trang, tương lai huy hoàng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 42 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm