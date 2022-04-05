Thời điểm ‘vàng’ trong ngày để giảm cân, ăn nhiều bao nhiêu cũng không béo lên nổi!

Đối với người khỏe mạnh, bạn có thể lựa chọn ăn 3 bữa ăn chính hoặc chia nhỏ bữa ăn trong ngày, miễn là các món ăn lành mạnh. Điều này không ảnh hưởng đáng kể đến tỷ lệ trao đổi chất.

Tuy nhiên, kết quả ăn kiêng sẽ khác nhau tùy thuộc vào thời điểm và lượng thức ăn bạn nạp vào! Nếu vậy thì ăn khi nào và ăn như thế nào mới hợp lí ? Bác sĩ Choi Bo Yoon đến từ Hàn Quốc sẽ giải đáp cho chúng ta câu hỏi khó này.

Tuy nhiên, với chế độ nhịn ăn gián đoạn, thời điểm nào mới thực sự hợp lí để giảm cân và tốt cho sức khỏe ? Cùng so sánh hai trường hợp sau:

Những người giảm cân nên cân nhắc lựa chọn chế độ ăn kiêng gián đoạn, đã được nhiều nghiên cứu chứng minh là có thể làm giảm lượng đường trong máu, tăng độ nhạy insulin, giảm nồng độ insulin trong máu.

Cô gái A ăn 1 bữa/ngày vào 8 giờ tối

Cô nàng này chỉ ăn một bữa một ngày nhưng lại không thể giảm cân nổi. Lí do vì sao?

Điều này là do bạn ăn tối càng muộn, quá trình trao đổi chất càng chậm lại và tiết ra các chất làm tăng lượng đường trong máu và dẫn đến tăng cân. Bữa tối muộn sẽ gần với giờ ngủ thì thực phẩm bạn vừa tiêu thụ phải được chuyển hóa và tiêu hóa một cách gấp gáp. Điều này góp phần gây bệnh béo phì.

Ăn tối muộn là một thói quen xấu gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe, đặc biệt, chúng mang lại những tai họa bệnh tật như: Tăng cân, tăng nguy cơ đột quỵ, tăng nguy cơ ung thư dạ dày,…

Ảnh minh họa: Internet

Cô gái thứ hai cũng ăn 1 bữa/ngày nhưng vào giờ trưa và luôn ăn với khối lượng thức ăn khổng lồ

Khi nói đến tầm quan trọng của các bữa ăn trong ngày đối với sức khỏe thì bữa sáng và bữa tối thường được nghiên cứu nhiều nhất, nhưng còn bữa trưa thì sao? Cuộc sống bận rộn khiến cho nhiều người cảm thấy rất khó để ăn trưa vào một khung giờ cố định mỗi ngày, thậm chí nhiều lúc phải nhịn cả bữa trưa.

Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, theo một nghiên cứu được thực hiện bởi Tạp chí Dinh dưỡng Lâm sàng Hoa Kỳ, để thành công trong việc ăn kiêng, phần lớn lượng calo hàng ngày nên được nạp vào bữa trưa, điều này có lợi cho việc giảm cân và giảm nguy cơ mắc các bệnh do béo phì.

Ăn trưa đầy đủ sẽ giúp chúng ta cảm thấy no suốt cả ngày, tránh thói xấu ăn vặt không lành mạnh thay cho bữa chính và ăn quá nhiều vào bữa tối.

Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, nếu bạn đang thực hiện chế độ ăn gián đoạn thì bữa trưa là bữa phù hợp nhất để bổ sung các chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể. Theo bác sĩ, đây chính là thời điểm ‘vàng’ để giảm cân.

Ảnh minh họa: Internet

Nhịn ăn gián đoạn là kiêng ăn một cách chiến lược vào những thời điểm nhất định, chẳng hạn như bỏ bữa sáng và bữa trưa mỗi ngày hoặc nhịn ăn hai lần dài hơn 24 giờ mỗi tuần. Các nghiên cứu về việc nhịn ăn gián đoạn cho thấy tỷ lệ trao đổi chất thực sự có thể tăng lên ngay từ đầu. Chỉ sau khi nhịn ăn kéo dài, nó mới giảm.

Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, các nghiên cứu ở cả người và động vật đều cho thấy nhịn ăn gián đoạn có nhiều lợi ích sức khỏe khác nhau, bao gồm cải thiện độ nhạy insulin, giảm đường huyết, insulin thấp hơn và nhiều lợi ích khác. Nhịn ăn gián đoạn cũng tạo ra một quá trình làm sạch tế bào được gọi là autophagy, nơi các tế bào của cơ thể loại bỏ các chất thải tích tụ.

Và sau khi so sánh hai trường hợp cho thấy, nếu bạn đang thực hiện nhịn ăn gián đoạn thì buổi trưa chính là khoảnh khắc ‘vàng’ để hỗ trợ giảm cân và tốt cho sức khỏe của bạn nhất.

Theo Harpersbazaar