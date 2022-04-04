Trẻ con thường xuyên bị đau bụng, không nên bỏ qua dù là triệu chứng nhỏ nhất

Tuy nhiên, nếu các triệu chứng như đau bụng kéo dài hoặc bị tiêu chảy thường xuyên thì có khả năng con bạn đang mắc phải bệnh Crohn. Bệnh Crohn là một bệnh viêm ruột xuyên thành mạn tính, thường ảnh hưởng đến hồi tràng và đại tràng nhưng có thể xảy ra ở bất kỳ phần nào của đường tiêu hoá.

Vì trẻ em và thanh thiếu niên bị đau bụng thường xuyên nên cha mẹ rất dễ bỏ những triệu chứng nhỏ mỗi khi xuất hiện.

Tuy vẫn chưa xác định rõ nguyên nhân gây bệnh, nhưng người ta cho rằng các tế bào miễn dịch trong ruột gây ra phản ứng miễn dịch quá mức với vi khuẩn đường ruột, dẫn đến mất cân bằng đáp ứng miễn dịch.

Đặc biệt, vì bệnh Crohn ở trẻ em và thanh thiếu niên có liên quan mật thiết đến sự tăng trưởng chiều cao nên việc chẩn đoán và điều trị sớm là rất quan trọng.

Theo các cơ quan y tế tại Hàn Quốc, số bệnh nhân mắc bệnh về đường ruột đã tăng gấp đôi trong 10 năm (2010-2019). Trong số đó, trẻ em và thanh thiếu niên mắc bệnh Crohn chiếm khoảng 25%.

Đau bụng mãn tính, tiêu chảy và phân có máu là những triệu chứng phổ biến của bệnh về đường ruột ở trẻ em và thanh thiếu niên. Đặc biệt, trong trường hợp bệnh Crohn, các tổn thương ở hậu môn như lỗ rò hậu môn (đường ống tồn tại trong các mô) hoặc áp xe (nơi các tế bào trong mô cơ thể chết và tụ mủ do mủ trong mô cơ thể).

Vì lý do này, ngay cả khi tổn thương hậu môn chỉ xuất hiện mà không có các triệu chứng như đau bụng, tiêu chảy hoặc phân có máu thì cũng nên nghi ngờ bệnh Crohn. Ngoài ra, trong bệnh Crohn có thể xuất hiện tình trạng suy giảm tốc độ tăng chiều cao, sụt cân không rõ nguyên nhân, đau khớp và sốt.

Giáo sư Kim Eun Sil thuộc Khoa Nhi tại Bệnh viện Gangbuk Samsung cho biết: “Đôi khi, toàn bộ ruột non bị ảnh hưởng (viêm hỗng hồi tràng). Dạ dày, tá tràng, thực quản ít khi bị ảnh hưởng trên lâm sàng, mặc dù những bằng chứng rõ ràng trên vi thể thường có thể phát hiện được ở môn vị, đặc biệt ở những bệnh nhân trẻ tuổi. Không giống như người lớn, bệnh Crohn chỉ giới hạn chủ yếu ở trực tràng, ở trẻ em và thanh thiếu niên vùng tổn thương rộng hơn và các triệu chứng rất nặng ”.

Đặc biệt, việc chẩn đoán và điều trị sớm bệnh viêm ruột là rất quan trọng vì trẻ em và thanh thiếu niên là giai đoạn quan trọng để tăng trưởng chiều cao. Giáo sư Kim Eun sil cho biết, “Tăng trưởng là khía cạnh quan trọng nhất của điều trị cho bệnh nhi và thanh thiếu niên".

Theo Segye