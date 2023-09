Tác dụng không ngờ tới của bơ đậu phộng, chị em có ý định giảm cân vào tìm hiểu ngay thôi!

Ăn bơ đậu phộng giúp bổ sung nhiều chất dinh dưỡng, bao gồm:

Chất béo không bão hòa.

Chất đạm.

Chất chống oxy hóa.

Axit amin.

Sắt.

Magiê.

Folate.

Niacin.

Vitamin E.

Canxi.

Nếu bạn đang thực hiện ăn kiêng ít chất béo, bạn có thể không nhận đủ chất béo lành mạnh, bơ đậu phộng có thể hỗ trợ bổ sung các chất dinh dưỡng, đặc biệt là chất béo có lợi mà không khiến cơ thể tăng cân.

Ăn bơ đậu phộng có thể giúp giảm cân bởi do trong thành phần của bơ đậu phộng có khả năng làm giảm cảm giác thèm ăn. Trong một nghiên cứu được thực hiện tối đa ba bữa ăn của 15 phụ nữ mắc bệnh béo phì, những người thêm 42,5 gam (khoảng 3 muỗng canh) bơ đậu phộng vào bữa sáng của họ. Và nhờ đó họ cảm thấy no hơn và ít muốn ăn nhiều hơn so với nhóm đối chứng. Hay nghiên cứu bổ sung về vai trò cụ thể của bơ đậu phộng trong việc ức chế sự thèm ăn còn hạn chế.

Bơ đậu phộng có thể được kết hợp sử dụng vào một chế độ ăn lành mạnh để hỗ trợ thúc đẩy quá trình giảm cân. Không phải tất cả các loại bơ đậu phộng đều được tạo ra có đặc tính giống nhau. Mặc dù bơ đậu phộng ở dạng tự nhiên nhất rất tốt cho sức khỏe, nhưng nhiều dạng chế biến thương mại chứa đầy chất phụ gia, chẳng hạn như đường và dầu hydro hóa - có thể chứa chất béo chuyển hóa.

Khi lựa chọn bơ đậu phộng, hãy kiểm tra nhãn để đảm bảo rằng nó không chứa các thành phần bổ sung. Thứ duy nhất mà bơ đậu phộng bao gồm chính là đậu phộng. Muối cũng có thể được bổ sung vào bơ đậu phộng một cách an toàn để tăng thêm hương vị.

Cách sử dụng lành mạnh bơ đậu phộng vào chế độ ăn của bạn:

Nếu bạn muốn giảm cân mà không cần từ bỏ bơ đậu phộng, thì bạn có thể: đo kích thước khẩu phần giúp bạn theo dõi lượng bơ đậu phộng mà bạn đang tiêu thụ. Bằng cách này, bạn có thể đảm bảo rằng mình đang bám sát các mục tiêu về calo hoặc dinh dưỡng đa lượng. Hoặc bạn cũng có thể phải cắt bỏ một loại thực phẩm khác để duy trì các thông số của kế hoạch ăn kiêng của bạn.

Ví dụ: bạn có thể lựa chọn thay thế bơ đậu phộng bằng một loại thực phẩm ít dinh dưỡng hơn phết lên bánh mì nướng, chẳng hạn như thạch hoặc bơ. Hoặc, thay vì ngâm đường cho các lát trái cây của bạn, hãy thử dùng bơ đậu phộng.

Các cách khác để ăn bơ đậu phộng bao gồm: Rải bơ đậu phộng lên bánh gạo hoặc bánh quy giòn, sử dụng bơ đậu phộng cùng với bỏng ngô, Dùng bơ đậu phộng để ngâm với cần tây hoặc cà rốt, Khuấy bơ đậu phộng vào sữa chua hoặc bột yến mạch.

Hãy nhớ rằng, một mình bơ đậu phộng sẽ không giúp quá trình giảm cân của bạn trở nên hiệu quả. Việc quản lý cân nặng rất phức tạp và đòi hỏi một cách tiếp cận đa chiều. Bạn sẽ phải thực hiện một số điều chỉnh về chế độ ăn uống và lối sống lành mạnh để đạt được hiệu quả.

Theo Korean Harpersbazaa