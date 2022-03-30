Công thức sinh tố với 'siêu thực phẩm' hàng đầu giúp kéo dài tuổi thọ được nhóm nghiên cứu của Mỹ khuyên dùng là gì?

Sức khỏe 30/03/2022 15:01

Sinh tố làm từ chuối và nghệ đã được nhóm nghiên cứu của Mỹ khuyến cáo là thực phẩm tốt nhất để kéo dài tuổi thọ. Công thức của món sinh tố này được tạo ra bởi một nhóm các nhà nghiên cứu đã khảo sát những người có tuổi thọ cao nhất trên thế giới.

Blue Zones nổi tiếng là nơi có nhiều cư dân sống lâu và khỏe mạnh nhất thế giới, Blue Zones - gồm 5 khu vực là Sardinia của Ý, Ikaria của Hy Lạp, Okinawa của Nhật Bản, Nicoya của Costa Rica và Loma Linda của Mỹ - được nhiều nhà nghiên cứu đổ đến tìm hiểu về thói quen ăn uống đã giúp người dân sống thọ như vậy. Công thức sinh tố này được giới thiệu bởi Blue Zones và chỉ có những nguyên liệu vô cùng đơn giản và dễ tìm.

Công thức sinh tố với 'siêu thực phẩm' hàng đầu giúp kéo dài tuổi thọ được nhóm nghiên cứu của Mỹ khuyên dùng là gì? - Ảnh 1

Nguyên liệu của món sinh tố trường thọ này là chuối, nghệ, táo và sữa đậu nành.  

Công thức sinh tố với 'siêu thực phẩm' hàng đầu giúp kéo dài tuổi thọ được nhóm nghiên cứu của Mỹ khuyên dùng là gì? - Ảnh 2

Đầu tiên, nghệ là một loại gia vị nổi tiếng như là thành phần chính trong món cà ri. Nghệ đã là một thực phẩm chủ yếu trong chế độ ăn uống của Okinawa, khu vực có tuổi thọ cao trên thế giới ở Nhật Bản, trong hàng trăm năm. Người Okinawa có khả năng sống trên 100 tuổi cao hơn 40% so với những người Nhật Bản khác và số người cao niên sống trên 100 tuổi nhiều hơn gấp ba lần so với các khu vực có quy mô tương tự của Hoa Kỳ. 

Công thức sinh tố với 'siêu thực phẩm' hàng đầu giúp kéo dài tuổi thọ được nhóm nghiên cứu của Mỹ khuyên dùng là gì? - Ảnh 3

Buttner trước đó đã nói với giới truyền thông rằng "Nghệ là một thực phẩm chính ở Okinawa, được sử dụng làm gia vị ẩm thực và trà." Ông nói về nghệ, "Nó có đặc tính chống viêm, là một chất chống oxy hóa mạnh có thể trung hòa các gốc tự do, và cũng có thể làm giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch và các bệnh thần kinh như Alzheimer và chứng mất trí." 

Một thành phần quan trọng khác, chuối, là một loại trái cây có nhiều lợi ích cho sức khỏe. Loại quả này là nguồn cung cấp chất xơ, chất chống oxy hóa và kali tuyệt vời. Thêm chuối chín vàng hoặc chuối xanh chưa chín vào sinh tố sẽ hỗ trợ tốt cho hệ thống đường ruột của bạn. 

Công thức sinh tố với 'siêu thực phẩm' hàng đầu giúp kéo dài tuổi thọ được nhóm nghiên cứu của Mỹ khuyên dùng là gì? - Ảnh 4

Chuối xanh chưa chín rất giàu pectin và tinh bột kháng, hoạt động như prebiotics (thức ăn cho vi khuẩn đường ruột có lợi) trong ruột. Chuối chín vàng chứa cả chất xơ hòa tan và không hòa tan. Đặc biệt khi chuối để chín thì hàm lượng chất chống oxy hóa càng tăng.  

Công thức sinh tố với 'siêu thực phẩm' hàng đầu giúp kéo dài tuổi thọ được nhóm nghiên cứu của Mỹ khuyên dùng là gì? - Ảnh 5

Và táo - một siêu thực phẩm khác rất giàu chất xơ, chất chống oxy hóa và vitamin C, được biết đến là loại quả giúp cải thiện chức năng phổi ở người cao tuổi. Theo một nghiên cứu, táo có thể làm giảm cholesterol, giảm nguy cơ ung thư, bệnh tim, hen suyễn và tiểu đường loại 2.

Công thức sinh tố với 'siêu thực phẩm' hàng đầu giúp kéo dài tuổi thọ được nhóm nghiên cứu của Mỹ khuyên dùng là gì? - Ảnh 6

Thành phần cuối cùng trong bảng nguyên liệu làm nên món sinh tố kéo dài tuổi thọ chính là sữa đậu nành. Sữa đậu nàng chứa nhiều protein hơn các loại đồ uống có nguồn gốc thực vật giống sữa khác. Nó cũng làm giảm các triệu chứng liên quan đến xương khớp, thường gặp ở người cao tuổi. 

Công thức sinh tố với 'siêu thực phẩm' hàng đầu giúp kéo dài tuổi thọ được nhóm nghiên cứu của Mỹ khuyên dùng là gì? - Ảnh 7

Công thức cho món sinh tố đặc biệt này như sau:

Nguyên liệu:

  • 1 quả chuối chín
  • 1 thìa bột nghệ
  • 1 quả táo, gọt vỏ và cắt thành nhiều miếng
  • 1 cốc sữa đậu nành
  • 5 cốc đá

Cách làm: Cho tất cả các nguyên liệu vào máy xay sinh tố cho đến khi các nguyên liệu nhuyễn ra và thưởng thức. 

Công thức sinh tố với 'siêu thực phẩm' hàng đầu giúp kéo dài tuổi thọ được nhóm nghiên cứu của Mỹ khuyên dùng là gì? - Ảnh 8

Trên đây là công thức đơn giản cùng nguyên liệu dễ tìm nhưng vô cùng hiệu quả trong việc duy trì tuổi thọ. 

Theo Segye

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