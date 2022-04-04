5 thói quen buổi sáng cực đơn giản giúp cơ thể ‘trẻ, khỏe, đẹp’ hơn mỗi ngày

Sức khỏe 04/04/2022 19:35

Để có một cuộc sống khỏe mạnh lâu dài, tuổi thọ nâng lên, bạn nên duy trì 5 thói quen sinh hoạt khoa học sau.

Uống một cốc nước vào buổi sáng

Sau khi làm vệ sinh răng miệng, bạn nên uống một cốc nước ấm. Cơ thể trải qua một đêm ngủ sẽ mất nước, do đó một ly nước ấm giúp giải tỏa tình trạng thiếu nước, làm trơn đường ruột và hỗ trợ cho tiêu hóa.

5 thói quen buổi sáng cực đơn giản giúp cơ thể ‘trẻ, khỏe, đẹp’ hơn mỗi ngày - Ảnh 1

Một nghiên cứu chỉ ra, uống 500ml nước khi đói làm tăng lưu thông máu trên da và làm sáng da. Các chuyên gia từ Hiệp hội Dinh dưỡng Đức (DGE) cho biết, thói quen bắt đầu ngày mới bằng một ly nước cũng góp phần tạo ra nhiều quá trình tích cực trong cơ thể con người, ví dụ tăng tốc độ trao đổi chất của cơ thể, đốt cháy nhiều calo hơn.

Duỗi người

Động tác duỗi người vào buổi sáng giúp ích rất nhiều cho cơ thể. Việc vươn vai, hít thở khi thức dậy vào buổi sáng có thể giúp bạn vận động cơ - xương, đồng thời có tác dụng thúc đẩy quá trình tuần hoàn máu.

5 thói quen buổi sáng cực đơn giản giúp cơ thể ‘trẻ, khỏe, đẹp’ hơn mỗi ngày - Ảnh 2

Khi bạn duỗi người, máu được vận chuyển thông suốt từ các mạch máu ở cổ lên não một cách thuận lợi, giúp giảm mệt mỏi. Các chuyên gia của Đại học Y khoa thể thao Mỹ cho rằng việc duỗi cơ buổi sáng giúp tăng lưu lượng máu đi khắp cơ thể, đặc biệt là não bộ. Lưu lượng máu đủ cung cấp cho cơ thể sẽ giúp tăng cường sự tập trung, làm đầu óc bạn sáng suốt hơn.

Đi đại tiện

Đi vệ sinh vào buổi sáng là cách tốt nhất để giải độc cho cơ thể. Sau khi thức ăn được tiêu hóa, cơ thể sẽ đào thải các chất cặn bã còn lại. Do đó, việc đi đại tiện thường xuyên tương đương với việc cơ thể giải độc thường xuyên.

5 thói quen buổi sáng cực đơn giản giúp cơ thể ‘trẻ, khỏe, đẹp’ hơn mỗi ngày - Ảnh 3

Các nghiên cứu khoa học chỉ ra, đại tràng co bóp mạnh gấp ba lần bình thường, trong giờ đầu tiên sau khi bạn ngủ dậy. Do đó, đi đại tiện buổi sáng giúp nhanh chóng tống các chất thải ra ngoài.

Nằm yên 5 phút trước khi rời khỏi giường

Đừng vội vàng ra khỏi giường khi vừa thức dậy. Tốt nhất, nên nằm nhắm mắt khoảng 5 phút, thả lỏng đầu óc trước khi rời khỏi giường.

5 thói quen buổi sáng cực đơn giản giúp cơ thể ‘trẻ, khỏe, đẹp’ hơn mỗi ngày - Ảnh 4

Lý do là sáng thức dậy, đầu óc bạn chưa tỉnh táo, cơ thể chưa hoàn toàn lấy lại sức lực. Vì vậy, nằm trên giường trong 5 phút sẽ giúp cải thiện trạng thái này và cho não bộ có "thời gian đệm" khởi động. Việc này cũng có thể làm giảm chứng hạ đường huyết, khiến bạn lảo đảo khi bước từ giường xuống.

Tập thể dục

Sau một đêm cơ thể chìm vào giấc ngủ, khi tỉnh lại, các cơ, xương của bạn uể oải, đau nhức. Do đó, việc vận động vào buổi sáng giúp máu huyết lưu thông, tăng sự tỉnh táo cho cơ thể bạn.

5 thói quen buổi sáng cực đơn giản giúp cơ thể ‘trẻ, khỏe, đẹp’ hơn mỗi ngày - Ảnh 5

Theo các nghiên cứu, khi bạn tập thể dục, cơ thể sẽ giải phóng một lượng endorphins có tác dụng tăng cường sức lực cho cơ thể, tạo ra nguồn năng lượng để bạn khỏe khoắn hoạt động một ngày dài.

Theo GoodmorningVietnam

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