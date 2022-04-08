Bỏ túi ngay 5 công thức sinh tố đơn giản nhưng hỗ trợ tiêu hóa cực tốt và giúp giảm cân nhanh chóng

Để khắc phục vấn đề này, cải thiện chế độ dinh dưỡng bằng cách loại bỏ những thực phẩm ảnh hưởng đến tiêu hóa và bắt đầu ngày mới với một ly sinh tố sẽ là lựa chọn tốt nhất.

Đầy hơi, khó tiêu hay đau dạ dày là những vấn đề tiêu hóa mà hầu như chúng ta phải đối mặt hàng ngày. Tuy nhiều trường hợp không gây nguy hiểm về sức khỏe , chúng vẫn tạo cảm giác khó chịu ảnh hưởng đến tinh thần và khả năng hoạt động của bạn.

Với việc sử dụng sinh tố chuối sữa chua mỗi ngày sẽ có tác dụng tăng cường lợi khuẩn. Vì thế, giúp làn da mịn màng, dạ dày và hệ tiêu hóa hoạt động tốt hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Sữa chua là một loại thực phẩm có giá trị dinh dưỡng cao. Thành phần dinh dưỡng bao gồm nhiều dưỡng chất cần thiết cho sự phát triển của cơ thể như: Protein, axit, lipid, muối khoáng, vitamin,…

Còn chuối được sử dụng làm rất nhiều món ngon nhờ thành phần dinh dưỡng thiết yếu cho cơ thể. Đó là hàm lượng thích hợp các chất calo, carbohydrate, chất xơ protein, chất béo.

Xét thành phần riêng biệt của sữa chua và chuối, mỗi loại đều có những tác dụng riêng. Đó cũng là lý do khi kết hợp lại với nhau thì sẽ mang lại lợi ích và hiệu quả bất ngờ.

Ảnh minh họa: Internet

Nguyên liệu làm sinh tố chuối sữa chua:

2 quả chuối chín vừa.

1 hộp sữa chua.

Đá viên

1 lát gừng (có thể thêm hoặc không)

Cách làm:

Cắt chuối thành nhiều miếng. Sau đó cho chúng vào máy xay cùng sữa chua và một lát gừng.

Xay hỗn hợp cho đến khi bạn có được một thức uống mịn. Thời gian tốt nhất để uống là trước bữa ăn khoảng 15 - 30 phút.

2. Sinh tố đu đủ + yến mạch

Sinh tố đu đủ với yến mạch là một trong những món ăn đốt cháy lượng cholesteron trong cơ thể cực kì cao. Đu đủ và yến mạch là 2 nguyên liệu chứa nhiều chất xơ, vitamin không những đốt cháy năng lượng và còn làm giảm mỡ bụng cực kì hiệu quả.

Ảnh minh họa: Internet

Nguyên liệu:

3 lát đu đủ

1 muỗng canh dầu hạt lanh

Một cốc sữa yến mạch

1 thìa mật ong

Cách làm:

Cho tất cả nguyên liệu vào máy xay, đổ nước lọc vào và xay cho đến khi hỗn hợp nhuyễn mịn rồi rót ra ly. Bạn có thể rắc bột quế lên trên và nếu thích uống lạnh, bạn có thể bỏ thêm đá viên vào xay cùng nhé!

Nên uống vào bữa sáng hàng ngày để cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng, đồng thời thanh lọc cơ thể giúp giảm mỡ hiệu quả và làm đẹp da

Ảnh minh họa: Internet

3. Sinh tố dứa + dừa

Hỗn hợp sinh tố nhiệt đới này có một loại enzyme gọi là bromelain. Enzim này có tác dụng thúc đẩy quá trình tiêu hóa và kháng viêm.

Ảnh minh họa: Internet

Nguyên liệu:

3 lát dứa chín

1 thìa gừng bột

1 cốc nước cốt dừa

2 thìa kem dừa

Cách làm:

Cho tất cả các nguyên liệu trên vào máy và xay cho đến khi hỗn hợp nhuyễn mịn rồi rót ra ly.

Nên uống vào bữa sáng hoặc trước bữa ăn từ 15 -30 phút để cung cấp dinh dưỡng cho cơ thể và hỗ trợ tiêu hóa một cách tốt nhất.

4. Sinh tố dứa + chuối + bơ

Thức uống thơm ngon này không chỉ hỗ trợ tiêu hóa mà còn cung cấp thêm năng lượng cho bạn, giúp bạn hoạt động tốt hơn về thể chất và tinh thần trong suốt cả ngày .

Sự kết hợp này cung cấp một lượng đáng kể chất xơ, chất chống oxy hóa và các chất dinh dưỡng thiết yếu khác để hỗ trợ chức năng tiêu hóa và đường ruột của bạn.

Ảnh minh họa: Internet

Nguyên liệu:

3 lát dứa

1/2 quả bơ chín

Nửa cốc nước dừa

1/2 cốc nước

3 nhánh mùi tây tươi

1 thìa cà phê gừng

Nửa quả chuối

Cách làm:

Cho tất cả các nguyên liệu trên vào máy và xay cho đến khi hỗn hợp nhuyễn mịn rồi rót ra ly.

Nên uống vào bữa sáng hoặc trước bữa ăn từ 15 -30 phút để cung cấp dinh dưỡng cho cơ thể và hỗ trợ tiêu hóa một cách tốt nhất.

5. Sinh tố dứa + cà rốt + táo

Hỗn hợp sinh tố này có thể cải thiện quá trình tiêu hóa của đường ruột. Nó cũng chứa các đặc tính làm giảm viêm và tiêu khí.

Ảnh minh họa: Internet

Nguyên liệu:

1 cọng cần tây

Chanh

1 lát dứa

2 củ cà rốt

1 quả táo xanh

1/2 cốc nước

Cách làm:

Cho tất cả các nguyên liệu trên vào máy và xay cho đến khi hỗn hợp nhuyễn mịn rồi rót ra ly.

Nên uống vào bữa sáng hoặc trước bữa ăn từ 15 -30 phút để cung cấp dinh dưỡng cho cơ thể và hỗ trợ tiêu hóa một cách tốt nhất.

Uống nó vào bữa sáng ít nhất ba lần mỗi tuần .

Trên đây là một số công thức sinh tố có tác dụng hỗ trợ tiêu hóa, làm sáng da và giảm cân

Theo Step to Health