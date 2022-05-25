Chia sẻ 4 món sữa lắc tự làm giải khát vào thời tiết nắng nóng, vừa tốt cho sức khỏe lại ít béo, ăn no cũng không sợ

Hè đến rồi, chia sẻ bạn 4 món sữa lắc tự làm vừa tốt cho sức khỏe lại ít béo, uống theo nhiều cách khác nhau mỗi ngày, no mà không sợ béo.

Milkshake (Sữa lắc) là hỗn hợp bao gồm sữa, trái cây và đá viên. Cách làm rất đơn giản, chỉ cần cho sữa tươi hoặc sữa chua, trái cây và đá viên vào máy xay sinh tố và trộn đều là bạn đã có ngay một ly sữa thơm ngon cùng với trái cây tươi chua chua ngọt ngọt hòa quyện lại với nhau, tạo nên một thức uống vừa tốt cho sức khỏe lại vừa mát lạnh và sảng khoái. Sữa lắc có hương vị thơm béo đậm đà, mùi vị tương tự như kem nên được rất nhiều người ưa chuộng. Ngoài việc giúp bạn cảm thấy ngon miệng hơn trong những ngày hè nắng nóng, một lý do khác khiến sữa lắc được ưa chuộng là có thể giảm cân. Việc duy trì uống sữa lắc đều đặn có thể giúp giảm lượng thức ăn và kìm hãm sự tăng cân nên thức uống này rất được các chị em ưa chuộng. Hiện này, có rất nhiều loại sữa lắc được bán sẵn trên thị trường nhưng mình không bao giờ mua vì sữa lắc ngoài chợ có thêm những thứ khác, không tốt cho sức khỏe. Vì vậy mình chọn cách tự làm tại nhà, vừa tiện vừa đơn giản. Và hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn 4 món sữa lắc ngon tuyệt, uống vào mùa hè không những giải khát mà còn giảm cân nữa, cùng tham khảo cách làm cụ thể nhé!

1. Kiwi + Lê + Sữa chua

Kiwi chứa nhiều nước và chất xơ có thể giúp hoạt động của đường tiêu hóa và đẩy nhanh quá trình thải chất thải của cơ thể.

Lê chứa nhiều nước và vitamin C, E có thể bổ sung độ ẩm cho cơ thể, giúp làm trắng da. Cách làm: Đầu tiên, bạn cần rửa sạch 2 quả lê và 1 quả kiwi. Sau đó gọt vỏ và cắt thành từng miếng nhỏ, cho vào máy xay sinh tố, thêm sữa chua và xay trong vòng 30 giây là xong.

2. Dâu + Chuối + Xoài + Sữa chua Dâu tây được xem là một loại trái cây rất tốt cho sức khỏe. Dâu tây có vị chua ngọt, hương thơm đậm đà, chứa nhiều vitamin và anthocyanin, không chỉ có tác dụng chống oxy hóa mà còn có tác dụng làm đẹp và chống nắng.

Chuối được mệnh danh là “Vua của trái cây” vì chuối rất giàu protein, vitamin và khoáng chất. Ngoài ra còn có tác dụng nhuận tràng.

Xoài chứa nhiều protein, cacbohydrat, và giàu carotene, ngoài tác dụng thanh nhiệt, lợi tiểu còn có tác dụng cải thiện thị lực. Cách làm: Bạn cần chuẩn bị 1 quả xoài, 1 quả chuối, 6 quả dâu tây. Rửa sạch, để riêng, sau đó cắt thành từng miếng nhỏ. Kế đến, bạn cho từ từ tất cả các nguyên liệu vào máy xay, thêm một ít sữa chua rồi xay hỗn hợp cho đến khi mềm mịn. Và bạn đã có một ly sữa lắc vừa ngon vừa bổ dưỡng. 3. Táo + Kiwi + Thanh Long + Sữa chua Táo được biết đến là loại trái cây đứng đầu trong 4 loại trái cây chính và được mệnh danh là “trái cây tốt cho sức khỏe toàn diện”. Ngoài tác dụng bổ sung các chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể con người, những thành phần có trong quả táo còn có nhiều tác dụng chữa bệnh như cải thiện hệ thần kinh, giẻm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường, giảm cholesterol và bảo vệ tim mạch. Ngoài ra, táo là loại trái cây có hàm lượng calo thấp, lượng axit tannic dồi dào trong táo có thể kích thích dạ dày, nhu động ruột, có tác dụng giảm cân.

Thanh long là loại trái cây ít béo, ít calo, giàu xenluloza. Có tác dụng tạo cảm giác no lâu, giải độc, giúp giảm cân một cách hiệu quả. Cách làm: Chuẩn bị 1 quả thanh long, 1 quả kiwi, 1 quả táo. Sau khi rửa sạch, bạn cắt chũng thành từng miếng nhỏ. Sau đó cho vào cốc nước máy xay, thêm một ít sữa chua. Xay đến khi hổn hợp trở nên sánh mịn là bạn đã có thể cho ra ly và thưởng thức ngay. 4. Bơ + Lê + Sữa chua Bơ được xem là loại trái cây có giá trị dinh dưỡng cao, chứa nhiều loại vitamin, protein và axit béo, được mệnh danh là "nữ hoàng" của các siêu thực phẩm. Trong loại trái cây này chứa nhiều chất dinh dưỡng và rất ít đường, hàm lượng chất béo cao và một lượng lớn các enzym. Không chỉ giúp no bụng mà còn có tác dụng bồi bổ dạ dày và thông ruột. Cách làm: Bạn cần chuẩn bị 1 quả bơ và 2 quả lê. Sau đó rửa sạch, cắt miếng nhỏ cho vào máy xay, thêm sữa chua và thêm một lượng mật ong thích hợp. Xay hỗn hợp đến khi mềm mịn là có thể cho ra ly và thường thức. Lời khuyên: Nếu không thích sữa chua, bạn có thể thay thế bằng sữa tươi. Ngoài ra lượng trái cây và sữa chua có thể điều chỉnh tùy theo khẩu vị của riêng bạn.

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