Bỏ túi ngay mẹo chọn mua cua đồng tươi ngon chắc thịt, nhiều gạch

Dinh dưỡng 11/08/2022 16:40

Cua đồng được biết đến giá thành tương đối rẻ, nhiều dinh dưỡng, chế biến được nhiều món ăn thơm ngon dân dã. Chị em học ngay những cách để có thể chọn được những con cua ngọt ngon, chắc thịt nhé!

Chọn cua đồng dựa vào lịch âm

Theo các cụ ở quê truyền lại, muốn chọn cua đồng ngon thì nên mua vào đầu tháng hoặc cuối tháng âm lịch. Còn vào giữa tháng cua thay vỏ thì con cua sẽ gầy hơn, thịt cũng bở hơn. Đặc biệt nên tránh mua cua đồng vào các ngày 13 đến 16 âm lịch hàng tháng.

Dựa vào màu sắc

Theo những người sinh sống ở vùng nông thôn từ bé thì có rất nhiều con cua đồng có mai màu đen, màu cam. Chính vì vậy, không phải con cua màu xám đục nào cũng nhiều thịt, nhiều gạch như mọi người thường nói và cũng không phải con cua nào màu đen, màu cam cũng ít thịt, ít gạch.

Hầu hết, những con cua có mai màu cam sẽ chắc thịt hơn.

Nhìn màu gạch cua 

Nếu bạn muốn nấu riêu nhiều gạch thì chọn cua cái, nấu canh nhiều thịt thì chọn cua đực. Bạn có thể thử tách nhẹ yếm cua để xem màu gạch bên trong. Cua đồng “xịn” thường có gạch màu vàng. Cua nuôi thường có gạch màu xanh đen.

Tuy nhiên, khi chọn mua cua, bạn nên chọn mua cua cái vì chúng nhiều gạch và thịt cũng chắc ngọt hơn. Không nên chọn con cua to quá hoặc nhỏ quá, nên chọn con cua vừa, người ta thường gọi là cua “bánh tẻ”.

Chọn cua đồng qua hình dáng 

Bỏ túi ngay mẹo chọn mua cua đồng tươi ngon chắc thịt, nhiều gạch - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Bạn nên chọn những con cua còn đủ 2 càng, 8 cẳng, càng luôn chĩa lên trên. Lý tưởng nhất là chọn những con cua có mình mập, khi dùng tay ấn vào phần yếm dưới bụng cua không bị lún. Con cua như vậy ngon và chắc thịt.

Nếu ấn vào yếm cua mà thấy lún thì không nên mua. Con cua như vậy là cua xốp, rất ít thịt và ăn cũng không ngon.

Kiểm tra yếm cua đồng

Cua cái sẽ có yếm to hơn cho nhiều gạch, còn cua đực sẽ có yếm nhọn cho nhiều thịt.

Bạn nên chọn những con cua còn đủ càng, đủ chân, khỏe mạnh, sẵn sàng phản ứng khi bị gắp lên. Chúng cũng sủi bọt khí liên tục, những con yếu hoặc cua chết thì sẽ nằm im. Nấu canh những con cua như vậy thường có mùi hắc và khai.

Bạn có thể lật ngửa con cua, ấn tay vào phần yếm, nếu vẫn cứng thì cua chắc và nhiều thịt. Nếu mềm ọp ẹp thì ít thịt, ăn không ngon. 

Bỏ túi ngay mẹo chọn mua cua đồng tươi ngon chắc thịt, nhiều gạch - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet
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