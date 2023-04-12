Bí quyết từ HLV yoga: Trứng gà nấu cùng 3 loại rau này ‘đại bổ’, chống lão hóa, ngăn chặn tế bào xấu phát triển, phụ nữ nên tham khảo

Với hơn 15 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực thể thao chuyên nghiệp và cả thể thao phong trào. Bắt đầu sự nghiệp thể thao từ năm 1999, Đặng Kim Ba đã vượt qua các vòng thử thách để được tuyển chọn vào đội tuyển Wushu thành phố Hải Phòng.

Theo đó, chuyên gia Yoga – trọng tài Yoga Đặng Kim Ba hiện đang đảm nhiệm vai trò là Phó chủ tịch của Liên đoàn Yoga thành phố Hải Phòng, uỷ viên ban Luật và Thi đấu của Liên đoàn Yoga Việt Nam

Trong các loại thực phẩm, trứng không còn xa lạ và là một trong món ăn quen thuộc trong các gia đình. Món ăn đến từ loại nguyên liệu này bổ dưỡng, tốt cho cả người già, trẻ em và phụ nữ, bất cứ ai cũng có thể sử dụng trứng gà để tăng cường sức khỏe, thể chất cho bản thân, đặc biệt là những người thường xuyên tập thể dục, chơi thể thao.

Sau khi dừng công tác ở đội tuyển Wushu, anh tiếp tục chuyển sang phát triển phong trào tập luyện bộ môn Yoga thành phố, anh liên tục nhận được nhiều bằng khen về sự đóng góp. Đặc biệt, anh còn là trọng tài yoga xuất sắc, thường xuyên tham dự các chương trình sự kiện nổi tiếng. Anh đã có chia sẻ về món ăn từ trứng sau đây rất tốt cho sức khỏe mỗi người.

Cung cấp các khoáng chất thiết yếu

Các khoáng chất như sắt, kẽm và phốt pho có trong trứng với số lượng lớn và là điều cần thiết cho một cơ thể khỏe mạnh.

Kẽm duy trì hệ miễn dịch của bạn và biến thức ăn thành năng lượng. Sắt cần thiết cho một số thứ, nhưng phụ nữ đặc biệt cần do chu kỳ kinh nguyệt. Trứng cũng rất giàu i ốt - chất cần thiết để tạo ra hoóc môn tuyến giáp và selen.

Tốt cho sức khỏe tim

Duy trì mức cholesterol là điều cần thiết để bảo vệ sức khỏe tim. Thông qua việc điều hòa mức cholesterol, trứng được xem là một trợ thủ đắc lực cho tim bạn.

Trứng gà có rất nhiều tác dụng. Ảnh: Internet

Tăng cường sức khỏe não

Trứng có chứa choline, vốn là một chất dinh dưỡng thiết yếu mà phần lớn mọi người không hấp thu đủ. Chất này giúp tăng khả năng nhận thức và ngăn ngừa rối loạn thần kinh.

Tốt cho sức khỏe mắt

Trứng là nguồn cung cấp lutein và zeaxanthin tốt. Những chất chống ô xy hóa này có thể làm giảm nguy cơ thoái hóa điểm vàng và đục thủy tinh thể - 2 căn bệnh về mắt phổ biến trong dân chúng.

Thúc đẩy sức khỏe của xương và móng

Một quả trứng gà luộc mỗi ngày sẽ giúp bạn chăm sóc và tăng cường sức khỏe của xương cũng như ngăn ngừa các vấn đề về xương như loãng xương khi tuổi càng cao. Ngoài ra, chất oxy hóa trong trứng gà luộc cũng giúp cho móng tay trông hồng hào và khỏe mạnh hơn.

Ngăn ngừa ung thư vú

Để ngăn ngừa ung thư vú, bước đầu tiên là thay đổi lối sống lành mạnh hơn, đó là lý do tại sao nhiều chuyên gia dựa trên nghiên cứu khoa học khuyên chúng ta nên ăn trứng gà luộc trong chế độ ăn uống hàng ngày.

Điều trị bệnh thiếu máu

Trứng gà luộc giúp điều trị bệnh thiếu máu nhờ chứa chất sắt, có thể cải thiện hiệu suất của các hợp chất trong tế bào hồng cầu hemoglobin. Hemoglobin có chức năng liên kết oxy với hồng cầu để đáp ứng nhu cầu của các cơ quan khác trong cơ thể.

Trứng gà kết hợp 3 món ăn ‘đại bổ’

Dưới đây là 3 món ăn chia sẻ của anh Đặng Kim Ba mang đến nhiều tác dụng cho sức khỏe mỗi người.

Trứng và nấm tươi

Trứng kết hợp với nấm tươi là món ăn rất tốt cho hệ miễn dịch, phòng chống cảm lạnh. Đây cũng là món phù hợp với người bị nóng trong, hay lên rôm sảy, người hay bị tê tay chân, ăn ngủ kém, huyết áp cao, tiểu đường...

Nấm rất giàu vitamin, chất chống oxy hóa và nhiều dưỡng chất khác tốt cho sức khỏe, giúp ngăn ngừa bệnh tật.

Trứng và nấm tươi tốt cho sức khỏe. Ảnh: Internet

Nấm còn chứa nhiều polysaccharide giúp dưỡng ẩm sau cho da, làm chậm lão hóa, ngăn ngừa sự hình thành của nếp nhăn và tàn nhang.

Trứng và mướp đắng

Trứng và mướp đắng nấu chung với nhau giúp thanh nhiệt, giải độc, tăng cường sức đề kháng. Đây cũng là món ăn tốt cho việc điều trị chứng khó tiêu, trào ngược axit, giúp da dẻ mềm mịn.

Các nghiên cứu từ đại Đại học Colorado, Denver, phát hiện ra rằng nước ép mướp đắng giúp hạn chế khả năng chuyển hóa glucose của tế bào K tuyến tụy, cắt nguồn năng lượng của tế bào này và tiêu diệt chúng.

Trứng và mướp đắng tốt cho sức khỏe. Ảnh: Internet

Đối với chị em phụ nữ, món trứng xào mướp đắng còn mang lại lợi ích cho làn da vì nó giúp chống lão hóa, ngăn ngừa mụn

Trứng và ớt chuông

Trứng kết hợp với ớt chuông có thể giúp bảo vệ dạ dày, sửa chữa các tổn thương ở gan, tiêu diệt tế bào K và mang lại nhiều lợi ích khác cho sức khỏe.

Ớt chuông giàu chất chống oxy hóa, giúp bảo vệ tim mạch và một số loại bệnh. Các hợp chất trong ớt chuông giúp giảm tình trạng viêm trong cơ thể.

Ớt chuông có chứa chất capsaicin có tác dụng chống lại tế bào K. Chất này có đặc tính kháng khuẩn, bảo vệ cơ thể khỏi các loại vi khuẩn như Streptococcus pyogenes, hoặc Streptococcus nhóm A. Những vi khuẩn này có thể gây nhiễm trùng da, mô mềm.

Bạn có thể chế biến và thưởng thức ngay tại nhà để tăng cường sức khỏe nhé!