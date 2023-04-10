Sự thực tác dụng ‘thần thánh’ của đông trùng hạ thảo ‘trị bá bệnh’, ‘cải lão hoàn đồng’ có như lời đồn?

Dinh dưỡng 10/04/2023 05:12

Nhiều thông tin đăng tải về tác dụng của đông trùng hạ thảo được cho là cố tình phóng đại, đồn thổi về các tác dụng của loại nguyên liệu tự nhiên này khiến nhiều người hoang mang.

'Thổi phồng' tác dụng của Đông trùng hạ thảo

Theo Báo Công Luận, hiện nay, tại thị trường Việt, đông trùng hạ thảo được bán với nhiều mức giá, xuất xứ khác nhau và được người bán quảng cáo, giới thiệu như một loại thần dược quý.

Không khó để bắt gặp những lời quảng cáo có cánh như tác dụng “cải lão hoàn đồng”, “hồi xuân sinh lực”, có thể chữa được “bách hư bách tổn” tại các bài đăng để bán đông trùng hạ thảo. Theo những người bán đông trùng hạ thảo, từ các công dụng bình thường như ốm đau, bồi bổ, tăng cường miễn dịch tới các căn bệnh nan y như ung thư, viêm phổi… đều có thể dùng.

Sự thực tác dụng ‘thần thánh’ của đông trùng hạ thảo ‘trị bá bệnh’, ‘cải lão hoàn đồng’ có như lời đồn? - Ảnh 1
Đông trùng hạ thảo. Ảnh: Internet

Tuy nhiên, theo nhiều chuyên gia, đông trùng hạ thảo không có tác dụng chữa bệnh thần thánh như lời quảng cáo, thậm chí hiện nay vì được nhiều khách hàng tìm mua nên không tránh khỏi việc mua phải hàng giả, dễ dẫn tới việc tiền mất tật mang.

Đại tá – Bác sĩ Nguyễn Bá Vưỡng (Nguyên Phó khoa Đông y Viện Y học cổ truyền Quân đội) cũng chia sẻ trên Báo Công Luận cho biết: “Hiện nay vị đông trùng hạ thảo cũng có rất nhiều người chưa hiểu sâu lắm. Đông trùng hạ thảo hiện nay có 2 loại, một là loại tự nhiên và hai là nuôi cấy. Về tác dụng của nó là nâng sức miễn dịch, sức đề kháng của cơ thể, tác dụng tốt cho thận và hệ hô hấp”.

“Trong đông y, đối với các vị chữa được thận và hô hấp có rất nhiều vị thuốc quý, chúng ta nên tìm hiểu và tham khảo tư vấn của bác sỹ chuyên môn về đông y chứ không phải là thần dược như một số quảng cáo, không nhất thiếu phải dùng đông trùng hạ thảo để chữa những bệnh nặng”, bác sĩ Vưỡng cho biết.

Bác sĩ Vưỡng cho hay, khi sử dụng đông trùng hạ thảo cũng phải có ý kiến của bác sĩ tư vấn dùng đối với bệnh gì, mong muốn gì để có thể sử dụng một cách tốt nhất, tuy nhiên nó không phải là thần dược như lời quảng cáo.

Sự thực tác dụng ‘thần thánh’ của đông trùng hạ thảo ‘trị bá bệnh’, ‘cải lão hoàn đồng’ có như lời đồn? - Ảnh 2
Các bài quảng cáo. Ảnh: Công Luận

Cũng theo Báo Tuổi Trẻ, theo bác sĩ Nguyễn Hoài Thu - Trung tâm Dinh dưỡng thuộc Viện Y học ứng dụng Việt Nam, đông trùng hạ thảo có hai nguồn gồm tự nhiên và nuôi cấy.

Giá trị dinh dưỡng của đông trùng hạ thảo phụ thuộc vào hàm lượng chất cordycepin có trong đông trùng hạ thảo. Cordycepin có tác dụng ức chế các khối u trong cơ thể và đào thải chất độc ra ngoài, ngăn ngừa các tình trạng bệnh ung thư tái phát.Chất lượng đông trùng hạ thảo nuôi cấy phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau. Nếu cơ sở nuôi cấy không đảm bảo đủ các yếu tố này thì thành phẩm không có chất lượng tốt. Một số nơi sử dụng chất tổng hợp, kích thích trong khâu nuôi cấy sẽ nhanh có sản phẩm nhưng chất lượng không đảm bảo.

Cách phân biệt đông trùng hạ thảo thật và đông trùng hạ thảo nhái, kém chất lượng

1. Quan sát:

Đông trùng hạ thảo thật sẽ có đầu sâu non và đầu thảo gắn một cách tự nhiên, không nhìn thấy vết nối giữa hai bộ phận này.

Đông trùng hạ thảo thật dạng sâu sẽ có nhiều vân, cứ ba vân thì làm thành một gấp và được xếp thành hàng. Đông trùng hạ thảo giả có các nếp gấp giao nhau bằng phẳng vì dùng khuôn tạo ra nếp gấp.

Đông trùng hạ thảo thật sẽ thấy đường vân rõ nét, ở giữa có lõi màu đen giống hình chữ V còn hàng giả sẽ không có dấu hiệu này.

2. Bằng khứu giác: Đông trùng hạ thảo thật sẽ có mùi giống mùi nấm rơm và đậm mùi tanh của nấm hương. Sản phẩm giả thì sẽ không có các mùi này.

3. Dựa vào trọng lượng: Khi bạn cầm đông trùng hạ thảo thật trên tay và lắc nhẹ thì sẽ cảm giác nhẹ như cỏ khô, nhưng nếu cảm giác nặng thì đó là đông trùng hạ thảo giả.

4. Phân biệt bằng vị giác: Đông trùng hạ thảo thật khi nhai trực tiếp trong miệng sẽ có mùi thơm, càng nhai càng thơm; còn nếu là sản phẩm giả thì sẽ thấy nó có mùi nồng, giống bột đất sét và thấy cứng.

Sự thực tác dụng ‘thần thánh’ của đông trùng hạ thảo ‘trị bá bệnh’, ‘cải lão hoàn đồng’ có như lời đồn? - Ảnh 3
Cách sử dụng đông trùng hạ thảo. Ảnh: Internet

Cách sử dụng đông trùng hạ thảo hiệu quả

Là dược liệu quý đến từ thiên nhiên, đông trùng hạ thảo có nhiều cách sử dụng để hấp thu các chất dinh dưỡng vào cơ thể. Các cách sử dụng đông trùng hạ thảo đơn giản và hiệu quả nhất hiện nay là:

Ăn trực tiếp: Đây là cách đơn giản nhất để hấp thụ đông trùng hạ thảo vào người. Chỉ cần lấy một lượng đông trùng hạ thảo thích hợp với liều dùng rồi ngâm qua nước nóng trong 3 phút. Sau khi lấy ra là có thể ăn được ngay.

Hãm trà: Thường cách sử dụng này được nhiều người lớn tuổi ưu tiên. Đông trùng hạ thảo khô sẽ được ngâm trong bình trà nóng, hãm sau 30 phút là có thể uống được.

Hầm, nấu: Thường thì với trẻ nhỏ, những người có đề kháng yếu, hay đau ốm sẽ hấp thu đông trùng hạ thảo bằng cách hầm chung với thức ăn như cháo, xương,...

Ngâm rượu: Để bảo quản và sử dụng đông trùng hạ thảo được lâu hơn. Nhiều người lựa chọn ngâm đông trùng hạ thảo trong rượu để uống dần. Bạn có thể tự mua về ngâm tại nhà hoặc mua sẵn rượu đã được ngâm đông trùng hạ thảo đều được.

 

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