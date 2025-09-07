Bật mí 4 lợi ích tuyệt vời cho sức khỏe từ việc ăn củ năng mà không phải ai cũng biết

Về hình dáng bên ngoài, củ năng có hình tròn dẹt nhỏ gần giống với hành tây nhưng có vỏ dày màu đen, ruột trắng. Củ năng khi ăn sống có mùi vị gần giống như bắp, giòn giòn, vị ngọt mát và mọng nước.

Củ năng là 1 loại củ vô cùng quen thuộc và gần gũi với gia đình người Việt, có tên gọi khác là Mã thầy hay bột tề, vừa có thể chế biến món ăn vừa được xem là cây thuốc Đông Y ứng dụng nhiều trong các bài thuốc chữa bệnh.

Củ năng được trồng nhiều ở châu Á, châu Úc, nhiệt đới châu Phi và nhiều quần đảo khác ở Thái Bình Dương và Ấn Độ dương. Trong củ năng chứa nhiều khoáng chất cần thiết cho cơ thể như: vitamin, sắt, magie, kali… rất tốt cho cơ thể.

Hỗ trợ kiểm soát huyết áp và sức khỏe tim mạch

Củ năng là một nguồn cung cấp kali đáng kể. Kali là một khoáng chất quan trọng giúp cân bằng nồng độ natri trong cơ thể, từ đó góp phần điều hòa huyết áp. Việc duy trì mức huyết áp ổn định là yếu tố then chốt để phòng ngừa các bệnh lý tim mạch nguy hiểm như đột quỵ và đau tim. Bằng cách bổ sung củ năng vào chế độ ăn, bạn đang chủ động bảo vệ sức khỏe trái tim của mình.

Ảnh minh họa: Internet

Giải nhiệt, thanh lọc cơ thể đáng kể

Với hàm lượng nước cao và tính hàn mát tự nhiên, củ năng là lựa chọn tuyệt vời để giải nhiệt, đặc biệt trong những ngày nắng nóng. Nó giúp bổ sung lượng nước đã mất, làm dịu cơn khát và giảm cảm giác nóng trong người. Hơn nữa, củ năng còn có khả năng lợi tiểu, hỗ trợ cơ thể đào thải độc tố và các chất cặn bã ra ngoài qua đường tiểu, góp phần thanh lọc cơ thể, giúp bạn cảm thấy sảng khoái và tràn đầy năng lượng.

Hỗ trợ giảm cân và duy trì vóc dáng

Nhờ hàm lượng chất xơ cao và ít calo, củ năng là một lựa chọn tuyệt vời cho những ai đang trong quá trình giảm cân hoặc muốn duy trì vóc dáng. Chất xơ tạo cảm giác no lâu, giảm cảm giác thèm ăn, giúp bạn kiểm soát lượng thức ăn nạp vào mà không cảm thấy đói. Hơn nữa, củ năng không chứa chất béo bão hòa hay cholesterol, càng củng cố vai trò của nó trong một chế độ ăn uống lành mạnh.

Ảnh minh họa: Internet

Cung cấp năng lượng bền vững và giảm mệt mỏi

Mặc dù có lượng calo thấp, củ năng lại chứa các loại carbohydrate phức hợp và một số vitamin nhóm B, giúp cung cấp năng lượng cho cơ thể một cách từ từ và ổn định. Điều này đặc biệt hữu ích cho những ai cần duy trì năng lượng suốt cả ngày mà không bị tăng đường huyết đột ngột. Củ năng cũng giúp chống lại cảm giác mệt mỏi, uể oải, mang lại sự tỉnh táo và tập trung.

Một số lưu ý khi ăn củ năng

Không nên ăn quá nhiều: Mặc dù củ năng có nhiều lợi ích tốt cho sức khỏe nhưng không nên ăn nhiều vì có thể gây đầy bụng. Bạn nên ăn 1 - 2 lần/tuần để đảm bảo hấp thụ dưỡng chất tốt nhất.

Rửa và gọt vỏ thật sạch: Đảm bảo rửa sạch, gọt vỏ củ năng và ngâm muối trước khi sử dụng vì củ năng thường mọc ở vùng bùn đất, có thể chứa vi khuẩn. Khi gọt, bạn nên gọt sâu vào phần cuống.

Ảnh minh họa: Internet

Người có cơ địa lạnh: Vì củ năng có tính mát, người dễ bị tiêu chảy hoặc lạnh bụng nên tránh ăn sống và không ăn nhiều.

Không kết hợp với thực phẩm kỵ tính mát: Bạn tránh ăn củ năng kết hợp với thực phẩm cũng có tính lạnh như dưa leo, nước đá để không gây lạnh bụng và đầy hơi.

Phụ nữ mang thai: Nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng củ năng trong thực đơn.