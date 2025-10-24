Từ nay đến giữa tháng 11 âm lịch, 3 con giáp đại cát đại lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy két, tình duyên rộng mở

Tử vi tháng mới của 12 con giáp cho hay, tuổi Ngọ có vận tài chính khá vượng, đặc biệt với người làm nghề tự do hoặc kinh doanh online. Các cơ hội kiếm tiền bất ngờ từ công việc phụ hoặc các khoản đầu tư cũ có thể xuất hiện trong nửa cuối tháng.

Chuyện tình cảm trong tháng mới của tuổi Ngọ có phần ảm đạm. Với người đã có đôi, bản mệnh cần trân trọng tình cảm của đối phương hơn và cùng nhau đối mặt với những thách thức, khó khăn trong cuộc sống. Con giáp này nên học cách giao tiếp và tương tác sâu sắc với đối tác hoặc người mình thích để tăng cường sự hiểu biết và tin tưởng lẫn nhau.

Tháng này thuận lợi cho việc bản mệnh mở rộng kinh doanh, hợp tác hoặc tái cấu trúc công việc. Lưu ý là bản mệnh nên tránh đưa ra quyết định nóng vội trong những ngày đầu tháng vì dễ bị chi phối bởi cảm xúc hoặc thông tin thiếu chính xác.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu sẽ đón nhận ngày tới với nhiều tin vui về tài chính và sự nghiệp. Sự kiên nhẫn và bền bỉ của bạn sẽ được đền đáp xứng đáng, với cơ hội nhận được khoản tiền lớn từ công việc, kinh doanh hoặc một vận may bất ngờ.

Đây là thời điểm để bạn tin tưởng vào bản thân và dám thử sức với những cơ hội mới, vì chúng có thể dẫn bạn đến một bước ngoặt lớn trong cuộc đời. Tuổi Sửu hãy tiếp tục duy trì sự chăm chỉ và không ngại đón nhận những thay đổi. Một chút mạo hiểm đúng lúc có thể mang lại kết quả ngoài mong đợi.

Tuổi Mùi

Tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy người tuổi Mùi có một ngày làm việc khá suôn sẻ, giải quyết được nhiều vấn đề tồn đọng. Tuy nhiên, thành công này có thể khiến bạn trở thành “cái gai trong mắt” của kẻ tiểu nhân. Cần đặc biệt cảnh giác và tránh chia sẻ quá nhiều với người không thực sự thân thiết.

Ngày này tử vi 12 con giáp hôm nay dành lời khuyên cho người tuổi Mùi nên đề cao tinh thần cảnh giác trong các mối quan hệ công việc. Đôi khi, sự cả tin có thể trở thành điểm yếu khiến bạn bị lợi dụng mà không hay biết.

Công việc: Người tuổi Mùi cho thấy sự nhạy bén trong cách xử lý tình huống, chủ động trong giao tiếp và giữ vững lập trường trước những áp lực đến từ nhiều phía. Nhờ vậy, bạn không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ mà còn gây được ấn tượng tốt với cấp trên. Tuy nhiên, bạn cũng cần cảnh giác với những lời “tâng bốc” giả tạo từ người xung quanh, không phải ai mỉm cười với bạn cũng là người đáng tin.

Tình cảm: Tuổi Mùi may mắn có được một người đồng hành thấu hiểu và luôn sẵn sàng lắng nghe. Dù cuộc sống còn nhiều khó khăn, nhưng cả hai luôn biết cách chia sẻ và nương tựa vào nhau. Những ai còn độc thân cũng có thể sẽ nhận được sự quan tâm âm thầm từ người mà bạn chưa từng để ý, hãy mở lòng để cảm nhận.

Tài lộc: Những nỗ lực từ thời gian trước bắt đầu cho thấy kết quả, giúp bạn thoải mái hơn trong việc chi tiêu và đầu tư nhỏ. Tuy nhiên, vẫn nên thận trọng nếu có người rủ rê tham gia các kế hoạch tài chính không rõ ràng, tránh “tham thì thâm”

Sức khỏe: Tuổi Mùi có thể cảm thấy mệt mỏi, đau đầu, hoa mắt do làm việc quá sức hoặc thiếu ngủ kéo dài. Cần dành thời gian nghỉ ngơi hợp lý, bổ sung dinh dưỡng và bắt đầu rèn luyện thể lực ngay từ bây giờ. Một vài thay đổi nhỏ trong thói quen sinh hoạt cũng sẽ giúp cải thiện tình trạng này đáng kể.

