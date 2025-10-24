Cuối tuần này (24/10-26/10), 3 con giáp HỐT TIỀN MỎI TAY, hưởng trọn vinh hiển, hoan hỷ đón lộc về, tình duyên sáng rực như sao trời

24/10/2025

Theo tử vi, 3 con giáp sau được dự đoán bạc vàng dư dả, phú quý vinh hoa, vận trình khai sáng.

Tuổi Mão 

Theo tử vi tháng mới của 12 con giáp, vận trình của tuổi Mão có thể đạt đến đỉnh cao, có sự cải thiện đáng kể so với thời điểm trước đó. Mặc dù bản mệnh có thể gặp một số thách thức ngắn hạn vào đầu tháng nhưng sẽ sớm vượt qua những khó khăn này bằng tinh thần bền bỉ và kiên trì của mình.

Tình duyên của tuổi Mão cũng sẽ hanh thông. Những người độc thân sẽ có cơ hội gặp được người bạn đời lý tưởng của mình, thời điểm và bối cảnh gặp gỡ sẽ rất phù hợp, khiến bản mệnh cảm thấy rất vui vẻ.

Tháng này, thu nhập của tuổi Mão sẽ tăng lên, dù là thu nhập chính hay phụ thì cũng đều rất hứa hẹn. Tuy nhiên, sự cải thiện của cải không thể đạt được trong một sớm một chiều.

Cuối tuần này (24/10-26/10), 3 con giáp HỐT TIỀN MỎI TAY, hưởng trọn vinh hiển, hoan hỷ đón lộc về, tình duyên sáng rực như sao trời - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu 

Những người thuộc tuổi Sửu vốn nổi tiếng cẩn trọng, biết tính toán chi tiêu và giỏi tích lũy. Chính sự kiên trì đó giúp họ bước vào giai đoạn bứt phá mạnh mẽ về tài chính trong nửa cuối tháng này.

Công việc của tuổi Sửu đang bước vào thời điểm thuận lợi. Nhiều người được cấp trên ghi nhận sau thời gian nỗ lực, có cơ hội tăng lương hoặc nhận thưởng lớn. Các dự án, kế hoạch từng “âm thầm” chuẩn bị nay đã đến thời điểm gặt hái thành quả.

Không chỉ vậy, nguồn thu phụ cũng “nở rộ” bất ngờ. Những ai có nghề tay trái như làm bánh, đồ thủ công, kinh doanh nhỏ... sẽ có lượng khách tăng mạnh. Một số người đầu tư an toàn cũng được hưởng lợi nhuận cao hơn dự kiến. Bên cạnh đó, vận may tài chính bất ngờ xuất hiện: tiền cũ được hoàn trả, người thân tặng quà, thậm chí trúng thưởng nhỏ trong các chương trình khuyến mãi.

Tuy nhiên, chiêm tinh khuyên tuổi Sửu không nên quá khắt khe trong chi tiêu. Biết đầu tư cho bản thân và chia sẻ với gia đình đúng lúc sẽ giúp vận may kéo dài và tiền bạc sinh sôi thêm.

Cuối tuần này (24/10-26/10), 3 con giáp HỐT TIỀN MỎI TAY, hưởng trọn vinh hiển, hoan hỷ đón lộc về, tình duyên sáng rực như sao trời - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn 

Tử vi 12 con giáp cho thấy người tuổi Thìn trải qua một ngày với nhiều cảm xúc đan xen. Vận trình có phần chững lại khi công việc vướng phải những rắc rối không mong muốn, trong khi chuyện tình cảm lại xảy ra nhiều hiểu lầm nhỏ khiến tâm trạng thêm phần muộn phiền.

Ngày này tử vi 12 con giáp hôm nay dành lời khuyên cho người tuổi Thìn nên tiết chế cảm xúc, tránh hành động nóng vội hay nói lời thiếu suy nghĩ. Càng bình tĩnh và điềm đạm bao nhiêu, bạn càng dễ vượt qua những thử thách trong ngày.

Công việc: Tuổi Thìn dễ rơi vào tình trạng “nói một đằng, hiểu một nẻo” với đồng nghiệp hoặc cấp trên, dẫn đến những mâu thuẫn không đáng có. Các kế hoạch bạn đã chuẩn bị kỹ lưỡng trước đó cũng có thể bị phá vỡ bởi yếu tố khách quan. Lời khuyên cho bạn là hãy làm mọi việc một cách chắc chắn, không chủ quan, và đặc biệt tránh để cảm xúc cá nhân ảnh hưởng đến công việc chung.

Tình cảm: Bạn muốn dành điều đặc biệt cho người ấy, nhưng thực tế lại không được như mong đợi. Một vài hiểu lầm hoặc va chạm nhỏ có thể khiến cả hai cùng tổn thương. Với những người đã có gia đình, sự nóng nảy và thiếu kiềm chế trong lời nói dễ khiến mối quan hệ rạn nứt. Hãy học cách lắng nghe, kiên nhẫn và dùng lời nói tích cực để hàn gắn thay vì làm mọi chuyện thêm căng thẳng.

Tài lộc: Dù công việc chưa thuận lợi, nhưng bạn vẫn có khoản thu ổn định từ các nguồn thu cũ hoặc công việc phụ. Nhờ vậy mà chi tiêu không quá áp lực. Tuy nhiên, bạn vẫn nên duy trì thói quen quản lý tiền bạc khoa học, tránh tiêu xài cảm tính, nhất là trong giai đoạn tinh thần dễ dao động.

Sức khỏe: Áp lực tinh thần và cảm xúc tiêu cực kéo dài có thể ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa hoặc giấc ngủ. Bạn nên chú ý chế độ ăn uống, tránh thức khuya và dành thời gian để thư giãn đầu óc. Một buổi đi bộ nhẹ nhàng hoặc nghe nhạc cũng có thể giúp tinh thần ổn định hơn.

Cuối tuần này (24/10-26/10), 3 con giáp HỐT TIỀN MỎI TAY, hưởng trọn vinh hiển, hoan hỷ đón lộc về, tình duyên sáng rực như sao trời - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

con giáp

