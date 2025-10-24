Tử vi 2 ngày liên tiếp (24/10 và 25/10), 3 con giáp MỞ CỬA ĐÓN TIN VUI, tài lộc tăng vùn vụt, ngồi mát ăn bát vàng, LỘC LÁ ĐẦY NHÀ, đào hoa đỏ thắm

Tâm linh - Tử vi 24/10/2025 02:39

Theo tử vi dự đoán, 3 con giáp sau vận khí vụt sáng, hỷ sự tưng bừng.

Tuổi Mùi 

Theo tử vi tháng mới của 12 con giáp, tuổi Mùi được giao nhiều trách nhiệm hơn, đồng nghĩa với việc bản mệnh cần phải nỗ lực hơn và đóng góp nhiều hơn. Nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc địa vị và tiếng nói của bản mệnh trong tập thể được nâng cao.

Những cơ hội mới sẽ thổi luồng sinh khí mới vào sự nghiệp của bản mệnh và giúp bản mệnh thể hiện tài năng cũng như năng lực của mình. Vì vậy, bản mệnh hãy đón chờ những thay đổi này và chuẩn bị sẵn sàng để thích nghi và ứng phó. Những thay đổi này sẽ mang lại cho bản mệnh nhiều may mắn và cơ hội hơn.

Những người độc thân có thể tăng cơ hội gặp gỡ những người mới bằng cách tham gia vào nhiều hoạt động xã hội. Nhưng hãy nhớ rằng tình yêu đích thực cần thời gian để vun đắp, vì vậy bản mệnh cũng đừng vội vàng đốt cháy giai đoạn.

Tử vi 2 ngày liên tiếp (24/10 và 25/10), 3 con giáp MỞ CỬA ĐÓN TIN VUI, tài lộc tăng vùn vụt, ngồi mát ăn bát vàng, LỘC LÁ ĐẦY NHÀ, đào hoa đỏ thắm - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu 

Những người thuộc tuổi Sửu vốn nổi tiếng cẩn trọng, biết tính toán chi tiêu và giỏi tích lũy. Chính sự kiên trì đó giúp họ bước vào giai đoạn bứt phá mạnh mẽ về tài chính trong nửa cuối tháng này.

Công việc của tuổi Sửu đang bước vào thời điểm thuận lợi. Nhiều người được cấp trên ghi nhận sau thời gian nỗ lực, có cơ hội tăng lương hoặc nhận thưởng lớn. Các dự án, kế hoạch từng “âm thầm” chuẩn bị nay đã đến thời điểm gặt hái thành quả.

Tử vi 2 ngày liên tiếp (24/10 và 25/10), 3 con giáp MỞ CỬA ĐÓN TIN VUI, tài lộc tăng vùn vụt, ngồi mát ăn bát vàng, LỘC LÁ ĐẦY NHÀ, đào hoa đỏ thắm - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân 

Tử vi 12 con giáp cho thấy người tuổi Thân cần đặc biệt thận trọng trong mọi hành động, lời nói và quyết định. Dù là chuyện công việc hay cuộc sống thường ngày, chỉ một chút chủ quan hoặc thiếu suy nghĩ cũng có thể dẫn đến hậu quả khó lường.

Ngày này tử vi 12 con giáp hàng ngày dành lời khuyên cho người tuổi Thân nên làm gì cũng cần chậm rãi, chắc chắn và luôn có “phương án dự phòng” để tránh rơi vào tình huống bị động. Ngoài ra, hãy chú ý giữ gìn sức khỏe trong thời tiết có phần oi bức, thất thường như hiện tại.

Công việc: Công việc của tuổi Thân hôm nay tiềm ẩn nhiều rủi ro nếu bạn làm việc quá nhanh, thiếu kiểm tra kỹ lưỡng. Dù có đang bận rộn hoặc chịu áp lực từ cấp trên, bạn cũng không nên hấp tấp hay cẩu thả. Mối quan hệ nơi công sở tương đối hài hòa, nếu biết cách giữ thái độ nhã nhặn và tích cực hợp tác, bạn sẽ tránh được nhiều phiền phức không đáng có.

Tình cảm: Người tuổi Thân nhận được sự quan tâm, chia sẻ chân thành từ nửa kia, khiến bạn cảm thấy nhẹ nhõm và được an ủi sau những căng thẳng trong công việc. Đối với người độc thân, hôm nay là ngày phù hợp để trò chuyện, kết nối với những người mới – biết đâu trong số đó sẽ có người khiến tim bạn rung động.

Tài lộc: Bạn không có khoản thu lớn nhưng bạn cũng không phải quá lo lắng về chuyện chi tiêu. Tuy nhiên, đừng vì một vài phút cảm tính mà “vung tay quá trán”. Đặc biệt, nếu có ai rủ rê bạn tham gia đầu tư mạo hiểm hoặc vay mượn, nên từ chối khéo léo và giữ vững quan điểm.

Sức khỏe: Sức khỏe tuổi Thân hôm nay có dấu hiệu giảm sút nhẹ, chủ yếu do thời tiết oi nóng kết hợp với cường độ làm việc cao. Bạn cần bổ sung nước đầy đủ, bảo vệ làn da bằng kem chống nắng và tránh tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng trong khung giờ cao điểm. Một giấc ngủ chất lượng vào buổi tối cũng sẽ giúp bạn phục hồi năng lượng đáng kể.

Tử vi 2 ngày liên tiếp (24/10 và 25/10), 3 con giáp MỞ CỬA ĐÓN TIN VUI, tài lộc tăng vùn vụt, ngồi mát ăn bát vàng, LỘC LÁ ĐẦY NHÀ, đào hoa đỏ thắm - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

Đúng 12h trưa mai, thứ Năm 23/10/2025, 3 con giáp giàu có vượt bậc, lên đời đổi mệnh, phát tài cực to, kiếm tiền dễ như trở bàn tay

Đúng 12h trưa mai, thứ Năm 23/10/2025, 3 con giáp giàu có vượt bậc, lên đời đổi mệnh, phát tài cực to, kiếm tiền dễ như trở bàn tay

Theo tử vi, 3 con giáp sau được dự đoán tiền tài tự tìm tới tận cửa, hưởng lộc đến cuối đời.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

Nợ chồng chất, đang căng thẳng xoay tiền bà quay sang vay 20 triệu, biết lý do vợ chồng tôi 'choáng'

Nợ chồng chất, đang căng thẳng xoay tiền bà quay sang vay 20 triệu, biết lý do vợ chồng tôi 'choáng'

Tâm sự 54 phút trước
5 ngày liên tiếp (25/10-30/10/2025), 3 con giáp GIÀU SANG bất ngờ ập đến, xòe tay hứng tiền bạc tỷ, chỉ cần ngồi không cũng có tiền xài

5 ngày liên tiếp (25/10-30/10/2025), 3 con giáp GIÀU SANG bất ngờ ập đến, xòe tay hứng tiền bạc tỷ, chỉ cần ngồi không cũng có tiền xài

Tâm linh - Tử vi 54 phút trước
Hành động bị ‘ăn chửi’ của anh sau khi vợ mất chưa đầy tháng ẩn chứa nỗi đau khiến ai cũng rưng rưng

Hành động bị ‘ăn chửi’ của anh sau khi vợ mất chưa đầy tháng ẩn chứa nỗi đau khiến ai cũng rưng rưng

Tâm sự 54 phút trước
Tử vi 2 ngày liên tiếp (24/10 và 25/10), 3 con giáp MỞ CỬA ĐÓN TIN VUI, tài lộc tăng vùn vụt, ngồi mát ăn bát vàng, LỘC LÁ ĐẦY NHÀ, đào hoa đỏ thắm

Tử vi 2 ngày liên tiếp (24/10 và 25/10), 3 con giáp MỞ CỬA ĐÓN TIN VUI, tài lộc tăng vùn vụt, ngồi mát ăn bát vàng, LỘC LÁ ĐẦY NHÀ, đào hoa đỏ thắm

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 15 phút trước
Từ nay đến giữa tháng 11 âm lịch, 3 con giáp đại cát đại lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy két, tình duyên rộng mở

Từ nay đến giữa tháng 11 âm lịch, 3 con giáp đại cát đại lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy két, tình duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 53 phút trước
Tôi tò mò hỏi vì sao chồng cũ chưa tái hôn, đáp án của anh khiến cô "sốc" đến mức đánh rơi đồ vật

Tôi tò mò hỏi vì sao chồng cũ chưa tái hôn, đáp án của anh khiến cô "sốc" đến mức đánh rơi đồ vật

Tâm sự 1 giờ 54 phút trước
Đúng 4h ngày 24/10, 3 con giáp lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa, chẳng dám làm phiền

Đúng 4h ngày 24/10, 3 con giáp lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa, chẳng dám làm phiền

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 18 phút trước
Đúng 12 ngày tới, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa ít ai sánh bằng

Đúng 12 ngày tới, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa ít ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 54 phút trước
Người chồng ngó qua khe cửa và phát hiện vợ đang chăm chú nhìn vào một thứ... không ngờ tới

Người chồng ngó qua khe cửa và phát hiện vợ đang chăm chú nhìn vào một thứ... không ngờ tới

Tâm sự 2 giờ 54 phút trước
Cuối tuần này (24/10-26/10), 3 con giáp HỐT TIỀN MỎI TAY, hưởng trọn vinh hiển, hoan hỷ đón lộc về, tình duyên sáng rực như sao trời

Cuối tuần này (24/10-26/10), 3 con giáp HỐT TIỀN MỎI TAY, hưởng trọn vinh hiển, hoan hỷ đón lộc về, tình duyên sáng rực như sao trời

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 25 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 24/10/2025 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, đếm tiền mỏi tay, Mão - Thân công việc khó khăn, tài lộc đen đủi

Tử vi thứ Sáu 24/10/2025 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, đếm tiền mỏi tay, Mão - Thân công việc khó khăn, tài lộc đen đủi

Danh tính người bố định ném con, cầm dao đâm nhiều người xông lại can ngăn

Danh tính người bố định ném con, cầm dao đâm nhiều người xông lại can ngăn

Người đàn ông đâm 7 người bị thương trong bệnh viện sản: Nữ điều dưỡng nguy kịch do trúng 4 nhát dao

Người đàn ông đâm 7 người bị thương trong bệnh viện sản: Nữ điều dưỡng nguy kịch do trúng 4 nhát dao

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cuối ngày hôm nay (24/10/2025), Thần Tài lẫn quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, sự nghiệp thăng hoa

Cuối ngày hôm nay (24/10/2025), Thần Tài lẫn quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 12h ngày 24/10, 3 con giáp HỒNG PHÚC TỀ THIÊN, tiền tài dư dả, công danh phát đạt, vàng bạc đầy nhà

Đúng 12h ngày 24/10, 3 con giáp HỒNG PHÚC TỀ THIÊN, tiền tài dư dả, công danh phát đạt, vàng bạc đầy nhà

5 ngày liên tiếp (25/10-30/10/2025), 3 con giáp GIÀU SANG bất ngờ ập đến, xòe tay hứng tiền bạc tỷ, chỉ cần ngồi không cũng có tiền xài

5 ngày liên tiếp (25/10-30/10/2025), 3 con giáp GIÀU SANG bất ngờ ập đến, xòe tay hứng tiền bạc tỷ, chỉ cần ngồi không cũng có tiền xài

Từ nay đến giữa tháng 11 âm lịch, 3 con giáp đại cát đại lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy két, tình duyên rộng mở

Từ nay đến giữa tháng 11 âm lịch, 3 con giáp đại cát đại lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy két, tình duyên rộng mở

Đúng 4h ngày 24/10, 3 con giáp lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa, chẳng dám làm phiền

Đúng 4h ngày 24/10, 3 con giáp lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa, chẳng dám làm phiền

Đúng 12 ngày tới, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa ít ai sánh bằng

Đúng 12 ngày tới, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa ít ai sánh bằng