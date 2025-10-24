Tử vi 2 ngày liên tiếp (24/10 và 25/10), 3 con giáp MỞ CỬA ĐÓN TIN VUI, tài lộc tăng vùn vụt, ngồi mát ăn bát vàng, LỘC LÁ ĐẦY NHÀ, đào hoa đỏ thắm

Theo tử vi tháng mới của 12 con giáp, tuổi Mùi được giao nhiều trách nhiệm hơn, đồng nghĩa với việc bản mệnh cần phải nỗ lực hơn và đóng góp nhiều hơn. Nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc địa vị và tiếng nói của bản mệnh trong tập thể được nâng cao.

Những người độc thân có thể tăng cơ hội gặp gỡ những người mới bằng cách tham gia vào nhiều hoạt động xã hội. Nhưng hãy nhớ rằng tình yêu đích thực cần thời gian để vun đắp, vì vậy bản mệnh cũng đừng vội vàng đốt cháy giai đoạn.

Những cơ hội mới sẽ thổi luồng sinh khí mới vào sự nghiệp của bản mệnh và giúp bản mệnh thể hiện tài năng cũng như năng lực của mình. Vì vậy, bản mệnh hãy đón chờ những thay đổi này và chuẩn bị sẵn sàng để thích nghi và ứng phó. Những thay đổi này sẽ mang lại cho bản mệnh nhiều may mắn và cơ hội hơn.

Tuổi Sửu

Những người thuộc tuổi Sửu vốn nổi tiếng cẩn trọng, biết tính toán chi tiêu và giỏi tích lũy. Chính sự kiên trì đó giúp họ bước vào giai đoạn bứt phá mạnh mẽ về tài chính trong nửa cuối tháng này.

Công việc của tuổi Sửu đang bước vào thời điểm thuận lợi. Nhiều người được cấp trên ghi nhận sau thời gian nỗ lực, có cơ hội tăng lương hoặc nhận thưởng lớn. Các dự án, kế hoạch từng “âm thầm” chuẩn bị nay đã đến thời điểm gặt hái thành quả.

Tuổi Thân

Tử vi 12 con giáp cho thấy người tuổi Thân cần đặc biệt thận trọng trong mọi hành động, lời nói và quyết định. Dù là chuyện công việc hay cuộc sống thường ngày, chỉ một chút chủ quan hoặc thiếu suy nghĩ cũng có thể dẫn đến hậu quả khó lường.

Ngày này tử vi 12 con giáp hàng ngày dành lời khuyên cho người tuổi Thân nên làm gì cũng cần chậm rãi, chắc chắn và luôn có “phương án dự phòng” để tránh rơi vào tình huống bị động. Ngoài ra, hãy chú ý giữ gìn sức khỏe trong thời tiết có phần oi bức, thất thường như hiện tại.

Công việc: Công việc của tuổi Thân hôm nay tiềm ẩn nhiều rủi ro nếu bạn làm việc quá nhanh, thiếu kiểm tra kỹ lưỡng. Dù có đang bận rộn hoặc chịu áp lực từ cấp trên, bạn cũng không nên hấp tấp hay cẩu thả. Mối quan hệ nơi công sở tương đối hài hòa, nếu biết cách giữ thái độ nhã nhặn và tích cực hợp tác, bạn sẽ tránh được nhiều phiền phức không đáng có.

Tình cảm: Người tuổi Thân nhận được sự quan tâm, chia sẻ chân thành từ nửa kia, khiến bạn cảm thấy nhẹ nhõm và được an ủi sau những căng thẳng trong công việc. Đối với người độc thân, hôm nay là ngày phù hợp để trò chuyện, kết nối với những người mới – biết đâu trong số đó sẽ có người khiến tim bạn rung động.

Tài lộc: Bạn không có khoản thu lớn nhưng bạn cũng không phải quá lo lắng về chuyện chi tiêu. Tuy nhiên, đừng vì một vài phút cảm tính mà “vung tay quá trán”. Đặc biệt, nếu có ai rủ rê bạn tham gia đầu tư mạo hiểm hoặc vay mượn, nên từ chối khéo léo và giữ vững quan điểm.

Sức khỏe: Sức khỏe tuổi Thân hôm nay có dấu hiệu giảm sút nhẹ, chủ yếu do thời tiết oi nóng kết hợp với cường độ làm việc cao. Bạn cần bổ sung nước đầy đủ, bảo vệ làn da bằng kem chống nắng và tránh tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng trong khung giờ cao điểm. Một giấc ngủ chất lượng vào buổi tối cũng sẽ giúp bạn phục hồi năng lượng đáng kể.

