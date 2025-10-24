Sau 16h30 chiều nay (24/10/2025), 3 con giáp VẦNG HÀO SOI SÁNG, tài lộc cải thiện, công danh rộng mở, giàu nhanh chóng mặt

Tử vi tháng mới của 12 con giáp nói rằng, đây là thời điểm "vàng" để tuổi Tuất mạnh dạn đầu tư, mở rộng hoạt động kinh doanh hoặc thử sức ở những lĩnh vực mới. Bản mệnh sẽ được tiếp thêm năng lượng tích cực và khả năng nhìn nhận cơ hội nhạy bén hơn.

Chuyện tình cảm của tuổi Tuất trong tháng cũng diễn ra nhẹ nhàng, ổn định. Người đã lập gia đình sẽ tìm lại được sự thấu hiểu và đồng hành từ bạn đời sau thời gian bận rộn công việc. Nếu còn độc thân, rất có thể bản mệnh sẽ có cơ hội gặp được người phù hợp thông qua giới thiệu từ người quen hoặc trong môi trường học tập, làm việc.

Không chỉ thuận lợi về tài chính, tuổi Tuất còn có nhiều khả năng được đề bạt, nhận trọng trách hoặc mở rộng mạng lưới xã hội giúp ích lớn cho sự nghiệp. Các mối quan hệ với cấp trên, đối tác cũng phát triển tốt hơn trong tháng này.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Những người tuổi Tỵ vốn thông minh, quyết đoán và có tầm nhìn xa. Họ không bao giờ hành động tùy hứng mà luôn có kế hoạch rõ ràng, từng bước vững chắc. Từ nay đến rằm tháng 9 âm lịch, tuổi Tỵ bước vào giai đoạn “kim sinh thủy” – vượng tài vận, cát khí lan tỏa, đặc biệt thuận lợi trong đầu tư, kinh doanh và các công việc liên quan đến tài chính, bất động sản hoặc thương mại.

Nếu trước đó tuổi Tỵ gặp nhiều trở ngại hoặc phải lo toan chuyện tiền bạc thì giai đoạn này chính là bước ngoặt đổi vận. Thần Tài chiếu cố, giúp họ thu hồi vốn nhanh, lợi nhuận tăng mạnh. Nhiều người tuổi Tỵ có thể được đề bạt, tăng lương hoặc ký kết hợp đồng lớn, mở ra một chu kỳ tài lộc dồi dào.

Ngoài ra, tuổi Tỵ còn được quý nhân giúp đỡ – người này có thể là cấp trên, đối tác hoặc người thân quen, giúp họ giải quyết khó khăn và nâng tầm vị thế. Nếu nhanh chân nắm bắt, tuổi Tỵ hoàn toàn có thể “vang danh thiên hạ”, trở thành người có tiếng nói, có uy tín và tài sản đáng nể trong giai đoạn cuối năm.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy người tuổi Hợi có một ngày công việc tiến triển khá thuận lợi, những nỗ lực và sự tận tâm của bản mệnh bắt đầu được ghi nhận và đền đáp xứng đáng.

Ngày này tử vi 12 con giáp hôm nay dành lời khuyên cho người tuổi Hợi nên giữ vững sự kiên nhẫn và cân bằng cảm xúc, đặc biệt trong các mối quan hệ cá nhân để tránh những xung đột không cần thiết.

Công việc: Tuổi Hợi hôm nay làm việc với thái độ nghiêm túc và trách nhiệm cao. Mặc dù không quá tham vọng, bạn vẫn cố gắng hoàn thành công việc một cách chỉn chu nhất có thể. Điều này giúp bạn nhận được sự tin tưởng và đánh giá tích cực từ cấp trên cũng như đồng nghiệp. Cơ hội thăng tiến hoặc tăng thêm thu nhập có thể sẽ đến nếu bạn tiếp tục duy trì phong độ này.

Tình cảm: Vận trình tình cảm có phần căng thẳng khi những khác biệt về cách thể hiện cảm xúc giữa bạn và người ấy gây ra hiểu lầm. Tuổi Hợi thiên về cảm xúc, muốn được sẻ chia và quan tâm nhiều hơn, trong khi nửa kia lại có xu hướng lý trí và giữ khoảng cách. Hãy cố gắng lắng nghe và thấu hiểu nhau hơn để không làm tổn thương nhau bằng những lời nói vội vàng.

Tài lộc: Tài chính của tuổi Hợi khá ổn định, nguồn thu nhập đều đặn giúp bạn yên tâm trong chi tiêu hàng ngày. Tuy nhiên, không nên nóng vội trong các khoản đầu tư hay chi tiêu lớn để tránh rủi ro không mong muốn. Việc lập kế hoạch tài chính rõ ràng sẽ giúp bạn duy trì sự an toàn lâu dài.

Sức khỏe: Sức khỏe của tuổi Hợi khá tốt trong ngày hôm nay, thời tiết mát mẻ giúp tinh thần bạn thoải mái, tràn đầy năng lượng. Hãy duy trì thói quen sinh hoạt điều độ và chú ý đến việc bổ sung dinh dưỡng để giữ vững thể trạng ổn định.

Ảnh minh họa: Internet

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!