6 loại trái cây tăng gấp đôi dinh dưỡng, không thua gì 'thuốc bổ' đắt tiền nếu được HẤP CHÍN

Bưởi rất giàu protein, axit hữu cơ, vitamin, canxi, phốt pho, magie, natri và các nguyên tố cần thiết khác cho cơ thể con người. Các chất này còn tốt cho dạ dày, điều hòa khí và giải đờm, giữ ẩm cho phổi và thông ruột, bổ khí huyết và tỳ vị, có thể thúc đẩy cảm giác thèm ăn, điều trị tiêu hóa.

Nó có thể đẩy nhanh quá trình chữa lành vết thương và tác dụng bổ trợ tốt đối với nhiễm trùng huyết. Ăn bưởi làm giảm cơn tức giận và ức chế các vết loét ở miệng. Ngoài ra, các chất hesperidin và naringin trong vỏ bưởi còn có thể làm giảm độ nhớt của máu và giảm hình thành huyết khối.

Quả lê có chứa các thành phần như canxi, phốt pho, chất xơ, các axit amin, vitamin, chất chống oxy hóa nên có công dụng tăng cường sức khỏe, nâng cao miễn dịch, cải thiện chức năng hệ hô hấp.

Theo Đông y, quả lê này có vị ngọt thanh, hơi chua nhẹ, tính mát, tác dụng nhuận phế, thanh nhiệt, giảm ho, sinh tân dịch, tiêu độc và tiêu đờm. Do đó, trong y học cổ truyền của các nước châu Á, quả lê thường được dùng để chữa các chứng bệnh liên quan đến phổi như ho khan, ho gió và ho có đờm. Do có tính mát nên lê còn đem đến tác dụng tiêu đờm, sinh tân dịch, cả thiện tình trạng đau rát cổ họng, giảm khát…

Ăn lê sau khi nấu chín có thể xua tan cảm lạnh, thanh nhiệt giải độc, bổ phổi, giảm ho và đau họng rất hiệu quả.

Chất lignin trong hạt lê vốn là một loại chất xơ không hòa tan, nhưng ăn lê khi được nấu chín, chất lignin này sẽ được phân giải trong đường ruột, giúp cơ thể bài tiết cholesterol xấu.

Ảnh minh họa: Internet

Mía

Đường trong mía có thể dưỡng huyết, lạnh của mía có thể thanh nhiệt, thích hợp với người hạ đường huyết, tim yếu, đau họng, phân khô.

Mía có nhiều chất xơ, giúp loại bỏ chất bẩn còn sót lại trong miệng và kẽ răng, từ đó cải thiện khả năng tự làm sạch và chống sâu răng. Gọt vỏ và cắt mía thành từng đoạn, thêm một lượng đường phèn thích hợp rồi hấp cùng, ăn mía hấp rất có lợi cho sức khỏe.

Ảnh minh họa: Internet

Chuối

Chuối có vị ngọt, tính lạnh, có thể thanh nhiệt và dưỡng ẩm cho đường ruột, thúc đẩy nhu động đường tiêu hóa, hỗ trợ phụ nữ bị động thai do nhiệt. Ăn chuối sau khi hấp không chỉ ngon mà còn thích hợp với những người có thể trạng yếu, hay bị lạnh. Đặc biệt, dùng chuối hột hầm đường phèn có tác dụng chữa ho mãn tính.

Cách làm chuối hấp cũng cực kỳ đơn giản. Bạn cắt chuối thành từng miếng vừa ăn, cho vào tô hấp cách thủy đến khi chín. Có thể hấp chung với đường phèn với các loại trái cây khác. Nếu dùng chuối hột, nhớ ngâm nước khoảng 15 phút trước khi hấp.

Ảnh minh họa: Internet

Cam

Cam rất giàu vitamin C, giúp điều trị các bệnh về phổi và bồi bổ khí huyết. Vì vậy, khi được hấp chín cam càng có tác dụng hơn trong việc làm lành các tổn thương phế phủ, điều trị chứng ho do khô phổi gây ra.

Để làm cam hấp, chúng ta chỉ cần rửa sạch cắt phần đầu quả, tạo thành hình miệng chén, để lộ ra phần thịt quả bên trong, rắc chút muối lên phần cùi và chọc vài lỗ lên quả cam rồi đậy "nắp cam" lại và đem hấp trong khoảng 10 phút là được.

Táo

Táo là loại trái cây có giá trị dinh dưỡng cao nhưng có tính lạnh, người có thể chất yếu, tì vị hư hàn không những không dễ tiêu hóa, hấp thụ mà còn có thể gây tiêu chảy.

Táo hấp không chỉ có thể làm giảm độ lạnh mà còn có tác dụng chống tiêu chảy rất tốt. Do táo chứa nhiều pectin, có thể làm mềm phân và có tác dụng nhuận tràng. Pectin nấu chín có thể hấp thụ vi khuẩn và chất độc, giúp ngăn chặn tiêu chảy. Hơn nữa, việc hấp và ăn táo có lợi hơn cho quá trình tiêu hóa và hấp thụ.