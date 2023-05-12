4 sai lầm khi dùng tổ yến vừa lãng phí vừa mất hết chất dinh dưỡng - càng ăn càng hại sức khỏe!

Tổ yến không phải là phương thuốc chữa bệnh như nhiều người lầm tưởng. Đây chỉ là một loại thức phẩm chức năng, chứa các chất bổ dưỡng, có tác dụng bồi bổ sức khỏe chứ không phải phương thuốc đặc trị.

Những người bị ho, nhiều đờm loãng và trong; viêm nhiễm ngoài da; viêm gan vàng da; viêm đường tiết niệu... không nên ăn tổ yến. Bởi đây là những bệnh viêm nhiễm cấp tính, chức năng của các bộ phận trong cơ thể hoạt động yếu, không thể hấp thu được những thực phẩm chứa nhiều chất dinh dưỡng như tổ yến, nên dễ làm bệnh trở nên trầm trọng hơn.

Chưng càng lâu càng ngon

Về việc chưng yến, tùy từng loại mà bạn chỉ nên giới hạn thời gian chưng yến từ 20-30 phút. Với lượng thời gian như vậy, tổ yến sẽ mềm, dai mà vẫn giữ được mức độ giòn ngon đúng điệu.

Nếu nấu quá lâu, các chất dinh dưỡng trong tổ yến có thể sẽ bị suy giảm, hơn thế yến sẽ bị nhão - ảnh hưởng đến trải nghiệm khi thưởng thức. Ngược lại nếu nấu quá gấp, yến chưa đủ độ cũng sẽ không ngon. Tốt nhất, bạn nên chế biến tổ yến với lửa vừa phải trong thời gian thích hợp sẽ đem lại hương vị và độ ngon vừa nhất.

Ăn tổ yến bất kể thời điểm trong ngày

Nhiều người cho rằng tổ yến có thể sử dụng bất kể bữa sáng, trưa, chiều, tối và thậm chí là bữa đêm đều sẽ mang lại hiệu quả như nhau. Tuy nhiên, đây là một trong những sai lầm khi sử dụng tổ yến.

Mặc dù việc dùng tổ yến bất kỳ bữa nào trong ngày không gây hại cho cơ thể nhưng chọn thời điểm phù hợp để ăn sẽ ảnh hưởng tích cực đến khả năng hấp thụ tối đa dưỡng chất của tổ yến. Tổ yến nên được sử dụng vào buổi sáng sớm hoặc buổi tối trước khi đi ngủ.

Việc bổ sung tổ yến buổi sáng sớm khi bụng đói sẽ giúp bạn hấp thụ tốt và toàn bộ các dưỡng chất có trong chúng.

Còn dùng tổ yến vào buổi tối trước khi đi ngủ, việc hấp thụ cũng sẽ dễ dàng hơn vì đây là khoảng thời gian cơ thể nghỉ ngơi.

Lưu ý không nên sử dụng tổ yến sau khi ăn no vì khả năng hấp thụ lúc no bụng là rất kém.

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Ăn tổ yến quá thường xuyên

Đây dường như là một trong những sai lầm khi sử dụng tổ yến dễ thấy nhất trong nhiều gia đình Việt. Đa số người sử dụng tổ yến có suy nghĩ rằng vì tổ yến rất bổ dưỡng và nhiều công dụng, nên việc ăn tổ yến hàng ngày, thậm chí là nhiều lần một ngày sẽ tạo hiệu ứng tốt hơn cho cơ thể. Điều này hoàn toàn không chính xác.

Với những người trẻ khỏe mạnh có khả năng hấp thụ tốt thì việc ăn tổ yến hàng ngày có thể sẽ không quá ảnh hưởng. Song với những người cao tuổi, việc sử dụng liên tục tổ yến sẽ tác động xấu đến hệ thống tiêu hóa. Cách sử dụng tổ yến một cách không khoa học sẽ làm cho bạn bị khó chịu, chướng bụng. Về lâu về dài, điều này có thể gây ra khó tiêu và các hậu quả không mong muốn khác tác động đến hệ tiêu hóa.

Theo các tài liệu về y khoa, người già và người bệnh chỉ nên ăn tổ yến từ 2-3 lần/tuần và khoảng 3gram cho mỗi lần.