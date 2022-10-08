6 công dụng cực tốt không thể ngờ tới của nước ép ổi mang lại cho cơ thế

Dinh dưỡng 08/10/2022 12:14

Bạn có thể nhận ra rằng bản thân đang thay đổi, khỏe lên từng ngày, da dẻ sáng hồng, căng tràn sức sống nếu siêng năng uống nước ép ổi.

Ngăn ngừa táo bón

Nếu bạn đang bị táo bón, hãy thử sử dụng nước ép ổi. Với chất xơ, nó giúp đẩy chất thải ra khỏi cơ thể một cách trơn tru. Nó cũng hydrat hóa cơ thể, nhờ hàm lượng nước cao có trong nó, giúp giữ cho vấn đề đường tiêu hóa của bạn tốt hơn. Uống nước ép này có thể giúp giảm đau dạ dày, viêm và khó chịu do táo bón. Nó giúp trong việc đi tiêu dễ dàng và tăng cường hệ thống tiêu hóa.

6 công dụng cực tốt không thể ngờ tới của nước ép ổi mang lại cho cơ thế - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Làm đẹp da, chống lão hóa da

Vitamin C trong nước ép ổi giúp kích thích sản sinh collagen – một thành phần quan trọng trong cấu trúc da. Giúp da luôn trẻ trung, căng mịn, hỗ trợ mau lành vết thương trên da, chống oxy hóa, ngừa mụn, và bảo vệ da khỏi các tác động từ bên ngoài.

Cải thiện sức khỏe răng miệng

Các nghiên cứu cho thấy ổi có thể hỗ trợ ngăn ngừa và phá vỡ mảng bám. Theo truyền thống, lá ổi được sử dụng để vệ sinh và bảo trì răng miệng. Quả ổi cũng được sử dụng trong một số loại nước súc miệng để chống lại vi khuẩn như E. coli.

Vitamin C và bioflavonoid trong ổi, khi trộn với chất ỏng của vỏ rễ, có thể giúp đẩy nhanh quá trình chữa bệnh và được sử dụng cho nướu bị sưng hoặc chảy máu răng và nướu. Nó giúp chữa chảy máu từ nướu răng và ngăn chặn chứng hôi miệng.

Điều trị ho và cảm lạnh

Là một nguồn vitamin C và sắt phong phú, nước ép ổi có ích trong việc bảo vệ bản thân và giảm các tác động của nhiễm trùng theo mùa như cảm lạnh, ho và cúm đối với cơ thể. Nó giúp giảm bớt vấn đề bằng cách làm sạch đường hô hấp. Là một chất làm se tự nhiên, nó hỗ trợ trong việc kìm hãm sự di chuyển của vi sinh vật và loại bỏ tắc nghẽn phổi.

6 công dụng cực tốt không thể ngờ tới của nước ép ổi mang lại cho cơ thế - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Giảm cân, giữ dáng

Ổi không chứa nhiều calo nhưng lại có hàm lượng các vitamin và dưỡng chất dồi dào. Bổ sung nước ép ổi trong chế độ dinh dưỡng hằng ngày sẽ giúp bạn sớm lấy lại vóc dáng nhỏ gọn mà vẫn đảm bảo cơ thể được cung cấp đầy đủ các dưỡng chất cần thiết.

Giúp hạ đường huyết

Một số bằng chứng cho thấy ổi có thể cải thiện kiểm soát lượng đường trong máu. Một số nghiên cứu trên ống nghiệm và động vật cho thấy chiết xuất từ lá ổi giúp cải thiện lượng đường trong máu, kiểm soát lượng đường trong máu lâu dài và kháng insulin.

Nước ép ổi rất tốt cho những người mắc bệnh tiểu đường hoặc những người có nguy cơ.

6 công dụng cực tốt không thể ngờ tới của nước ép ổi mang lại cho cơ thế - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet
Bí kíp nhận biết thịt heo tươi ngon, không bơm hóa chất độc hại cho chị em đi chợ

Bí kíp nhận biết thịt heo tươi ngon, không bơm hóa chất độc hại cho chị em đi chợ

Để có thể tránh được những miếng thịt bơm hóa chất, chất tăng trọng chị em hãy thử kham khảo những mẹo này, tuy đơn giản nhưng biết đâu lại cực kỳ có ích.

Xem thêm
Từ khóa:   dinh dưỡng sức khỏe công dụng của nước ép ổi

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau hành động quay sang mượn tiền của mẹ chồng trong lúc con cái nợ nần

Sự thật đằng sau hành động quay sang mượn tiền của mẹ chồng trong lúc con cái nợ nần

Tâm sự gia đình 46 phút trước
Màn cay đắng vì chửa trước và sự thay đổi tình thế không ai ngờ sau một đêm mưa gió

Màn cay đắng vì chửa trước và sự thay đổi tình thế không ai ngờ sau một đêm mưa gió

Tâm sự 1 giờ 16 phút trước
Sự thật đằng sau chiếc nhẫn kim cương trăm triệu và câu nói đi kèm của người chồng

Sự thật đằng sau chiếc nhẫn kim cương trăm triệu và câu nói đi kèm của người chồng

Tâm sự gia đình 2 giờ 16 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 31 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Tâm sự gia đình 2 giờ 46 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng động lạ dưới bếp khiến dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm

Sự thật đằng sau tiếng động lạ dưới bếp khiến dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm

Tâm sự gia đình 3 giờ 16 phút trước
Người phụ nữ đã cố gắng xuống tàu nhưng mất thăng bằng và ngã xuống sân ga, bị mắc kẹt bên dưới

Người phụ nữ đã cố gắng xuống tàu nhưng mất thăng bằng và ngã xuống sân ga, bị mắc kẹt bên dưới

Video 3 giờ 46 phút trước
Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 16 phút trước
Khinh thông gia quê nhà lên chơi, mẹ chồng nhận cái kết sốc sau câu nói của mẹ tôi

Khinh thông gia quê nhà lên chơi, mẹ chồng nhận cái kết sốc sau câu nói của mẹ tôi

Tâm sự gia đình 4 giờ 16 phút trước
Ô tô lao xuống sông khiến 3 thiếu niên tử vong, tài xế may mắn sống sót

Ô tô lao xuống sông khiến 3 thiếu niên tử vong, tài xế may mắn sống sót

Video 4 giờ 46 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lưu ý an toàn khi ăn loại quả quen thuộc để tránh độc tố từ phần hạt

Lưu ý an toàn khi ăn loại quả quen thuộc để tránh độc tố từ phần hạt

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Loại nấm trắng quen thuộc không ngờ lại có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Loại nấm trắng quen thuộc không ngờ lại có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Loại rau quen thuộc giúp tăng cường sức đề kháng và thanh lọc cơ thể

Loại rau quen thuộc giúp tăng cường sức đề kháng và thanh lọc cơ thể

Loại rau lá tròn quen thuộc giúp thanh lọc cơ thể và cải thiện sức khỏe

Loại rau lá tròn quen thuộc giúp thanh lọc cơ thể và cải thiện sức khỏe

TOP 3 món ăn sáng với sữa chua giúp no lâu mà vẫn nhẹ bụng

TOP 3 món ăn sáng với sữa chua giúp no lâu mà vẫn nhẹ bụng