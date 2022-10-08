6 công dụng cực tốt không thể ngờ tới của nước ép ổi mang lại cho cơ thế

Nếu bạn đang bị táo bón, hãy thử sử dụng nước ép ổi. Với chất xơ, nó giúp đẩy chất thải ra khỏi cơ thể một cách trơn tru. Nó cũng hydrat hóa cơ thể, nhờ hàm lượng nước cao có trong nó, giúp giữ cho vấn đề đường tiêu hóa của bạn tốt hơn. Uống nước ép này có thể giúp giảm đau dạ dày, viêm và khó chịu do táo bón. Nó giúp trong việc đi tiêu dễ dàng và tăng cường hệ thống tiêu hóa.

Vitamin C trong nước ép ổi giúp kích thích sản sinh collagen – một thành phần quan trọng trong cấu trúc da. Giúp da luôn trẻ trung, căng mịn, hỗ trợ mau lành vết thương trên da, chống oxy hóa, ngừa mụn, và bảo vệ da khỏi các tác động từ bên ngoài.

Cải thiện sức khỏe răng miệng

Các nghiên cứu cho thấy ổi có thể hỗ trợ ngăn ngừa và phá vỡ mảng bám. Theo truyền thống, lá ổi được sử dụng để vệ sinh và bảo trì răng miệng. Quả ổi cũng được sử dụng trong một số loại nước súc miệng để chống lại vi khuẩn như E. coli.

Vitamin C và bioflavonoid trong ổi, khi trộn với chất ỏng của vỏ rễ, có thể giúp đẩy nhanh quá trình chữa bệnh và được sử dụng cho nướu bị sưng hoặc chảy máu răng và nướu. Nó giúp chữa chảy máu từ nướu răng và ngăn chặn chứng hôi miệng.

Điều trị ho và cảm lạnh

Là một nguồn vitamin C và sắt phong phú, nước ép ổi có ích trong việc bảo vệ bản thân và giảm các tác động của nhiễm trùng theo mùa như cảm lạnh, ho và cúm đối với cơ thể. Nó giúp giảm bớt vấn đề bằng cách làm sạch đường hô hấp. Là một chất làm se tự nhiên, nó hỗ trợ trong việc kìm hãm sự di chuyển của vi sinh vật và loại bỏ tắc nghẽn phổi.

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Giảm cân, giữ dáng

Ổi không chứa nhiều calo nhưng lại có hàm lượng các vitamin và dưỡng chất dồi dào. Bổ sung nước ép ổi trong chế độ dinh dưỡng hằng ngày sẽ giúp bạn sớm lấy lại vóc dáng nhỏ gọn mà vẫn đảm bảo cơ thể được cung cấp đầy đủ các dưỡng chất cần thiết.

Giúp hạ đường huyết

Một số bằng chứng cho thấy ổi có thể cải thiện kiểm soát lượng đường trong máu. Một số nghiên cứu trên ống nghiệm và động vật cho thấy chiết xuất từ lá ổi giúp cải thiện lượng đường trong máu, kiểm soát lượng đường trong máu lâu dài và kháng insulin.

Nước ép ổi rất tốt cho những người mắc bệnh tiểu đường hoặc những người có nguy cơ.