Bất ngờ với 5 phương pháp bảo quản thịt heo tươi ngon mà không cần sử dụng tủ lạnh

Mẹo vặt trong bếp 07/10/2022 13:22

Những phương pháp từ xa xưa, từ lúc mà tủ lạnh còn chưa ra đời thì chỉ với những nguyên liệu, gia vị quen thuộc trong căn bếp mà chị em có thể yên tâm rằng thịt heo vẫn sẽ giữ được độ tươi ngon không ngờ.

Bảo quản bằng tiêu

Trường hợp không có tủ lạnh mà thịt heo bạn mua về chưa dùng đến thì hãy rửa sạch thịt. Sau đó cho thịt heo vào trong một chiếc hộp, phủ lên bề mặt thịt một ít hạt tiêu. Cách này không chỉ bảo quản thịt được lâu hơn khi không có tủ lạnh mà còn giúp hương vị thịt thơm ngon hơn.

Bảo quản thịt bằng muối

Đây là một trong những cách bảo quản thịt phổ biến của người xưa trước khi tủ lạnh ra đời.

Người ta sử dụng muối để giữ thịt không bị hỏng bởi thực tế là vi khuẩn không thể sống và tiếp tục sản sinh ở trong môi trường mà có nồng độ muối lớn hơn 10%.

Muốn dùng muối để bảo quản thịt, bạn cần làm theo những bước sau:

- Thịt rửa sạch, để ráo nước. Cắt thịt thành từng miếng mỏng sau đó sát muối đều các mặt của miếng thịt.

- Bảo quản thịt ở nơi khô ráo và thoáng mát.

Với cách này, trước khi muốn chế biến, bạn cần ngâm miếng thịt vào nước và rửa lại nhiều lần để giảm bớt vị mặn.

Bất ngờ với 5 phương pháp bảo quản thịt heo tươi ngon mà không cần sử dụng tủ lạnh - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Bảo quản bằng mật ong

Rưới đều mật ong lên thịt, dàn đều. Bản thân mật ong là một dung dịch đường bão hòa, nó có khả năng hấp thụ nước, không có độ ẩm, không tạo ra vi khuẩn, do đó nó đóng vai trò như một chất bảo quản.

Tương tự như cách 1, đặt thịt ở nơi thoáng mát, có thể lưu trữ đến gần 1 tháng mà thịt không bị hỏng.

Bảo quản bằng giấm

Rất đơn giản, để bảo quản thịt heo bằng giấm ăn các bạn chỉ cần thực hiện như sau: Rửa sạch thịt heo bằng giấm ăn, gói thịt đã rửa trong một chiếc khăn đã được nhúng qua nước giấm. Để như vậy, giấm sẽ có tác dụng bảo vệ thịt không bị ôi thiu qua một đêm mà không cần đến tủ lạnh.

Bất ngờ với 5 phương pháp bảo quản thịt heo tươi ngon mà không cần sử dụng tủ lạnh - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Bảo quản bằng nước tương

Thịt lợn tươi rửa sạch, cắt thành miếng nhỏ 200, 300gr. Đặt thịt vào trong một chiếc hộp hoặc hũ thủy tinh.

Đun sôi nước tương, lượng nước phù hợp đủ làm ngập thịt. Khi nước nguội thì đem đổ vào hộp thịt, đậy kín.

Phương pháp này có thể lưu trữ thịt lợn trong 2-3 tháng.

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