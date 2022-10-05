3 kiểu nấu cơm thơm ngon đầy mới lạ của người Nhật

Những ai từng thưởng thức cơm của người Nhật đều phải gật gù tấm tắc khen ngon. Độ ngon ấy không chỉ nằm ở loại gạo mà còn bởi những bí quyết tuyệt vời của bà nội trợ Nhật.

Người Nhật có rất nhiều cách nấu cơm khiến các bà nội trợ trên thế giới "phát cuồng" và học theo. Với những cách đó khiến cơm thêm phần thơm dẻo, ngon đến bất ngờ, cùng xem đó là những cách nào nhé!

Bỏ đá vào gạo sẽ làm tăng lượng axit amin, ngăn chặn enzyme phân hủy độ ngọt trong hạt gạo, mang đến hương vị tuyệt vời hơn rất nhiều.

Có thể bạn không tin vào cách chúng tôi sẽ giới thiệu ở đây nhưng bạn hãy thử làm theo ngay hôm nay: bỏ khoảng 2 đến 3 viên đá vào trong nồi cơm điện trước khi bấm nút.

Sau khi vo gạo và đổ nước vào nồi cơm, bạn bỏ thêm 2 đến 3 viên đá vào, để khoảng 15 phút rồi mới bắt đầu cắm điện, bấm nút nấu. Đó là một trong những cách mà người Nhật áp dụng để nấu cơm thơm và dẻo.

Giải thích một cách khoa học, đá sẽ trì hoãn thời gian hấp thu nước của gạo, sẽ làm tăng độ dẻo của gạo hơn. Bỏ đá vào gạo sẽ làm tăng lượng axit amin, ngăn chặn enzyme phân hủy độ ngọt trong hạt gạo, mang đến hương vị tuyệt vời hơn rất nhiều.

2. Người Nhật áp dụng phương pháp ủ gạo, đổ nước để cơm dẻo và không bị khô – nát



Có một công đoạn khá mới lạ mà người Nhật áp dụng rất thường xuyên để cơm dẻo thơm, đó là quá trình ủ gạo. Sau khi vo sạch gạo, bạn chỉ cần để nguyên gạo trong rá cho ráo nước. Sau đó, bạn dùng một chiếc khăn sạch, nhúng nước hơi ẩm để đậy lên gạo. Ủ như vậy sau khoảng 30 phút thì gạo nấu cơm sẽ hấp thu độ ẩm nhiều hơn và chín dẻo hơn.

Tiếp đến, bạn cho gạo vào nồi và đổ nước; khi nấu cơm quan trọng nhất là việc đổ nước sao cho thật chính xác. Với loại gạo có thời gian đóng gói tầm khoảng 3 tháng trước khi sử dụng, bạn chọn tỉ lệ gạo - nước là 1:1; còn với loại gạo được đóng gói từ hơn 3 tháng trước, tỉ lệ này sẽ là 1:1,1.

3. Mẹo thêm một chút dấm ăn vào trước khi nấu

Thực tế cho thấy việc thêm một thìa cafe dấm ăn (dấm trắng) vào trong nồi trước khi nấu sẽ giúp loại bỏ được các mùi hôi trong nồi cơm và giúp cơm lâu bị ôi thiu hơn. Ảnh minh họa: Internet

Một cách nấu cơm kiểu Nhật giúp cơm lâu bị hỏng, ôi thiu đó là cho thêm dấm ăn vào. Thực tế cho thấy việc thêm một thìa cafe dấm ăn (dấm trắng) vào trong nồi trước khi nấu sẽ giúp loại bỏ được các mùi hôi trong nồi cơm và giúp cơm lâu bị ôi thiu hơn. Một số bạn có thể sẽ thắc mắc sợ rằng cho dấm ăn vào sẽ khiến cơm có mùi của dấm ăn. Điều này các bạn không cần phải lo lắng vì với nhiệt độ khi nấu sẽ khiến mùi của dấm ăn theo hơi nước bay hơi ra bên ngoài chứ không ảnh hưởng gì đến hương vị của cơm.