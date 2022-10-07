Thịt bò bỗng hóa "thuốc độc" nếu kết hợp với 6 loại thực phẩm, chớ dại mà ăn cùng nếu không muốn rước bệnh vào người

Dinh dưỡng 07/10/2022 07:20

Thịt bò là món dễ ăn, nhiều chất dinh dưỡng nhưng sẽ cực nguy hiểm nếu cùng kết hợp với các loại thực phẩm này.

Nước chè

Nhiều người có thói quen vừa ăn xong đã uống nay một cốc nước chè. Tuy nhiên thói quên này thực sự không tốt, nhất là khi bạn vừa dung xong món thịt bò. Nước chè sẽ làm se niêm mạc ruột, giảm nhu động ruột. Khiến ruột tích tụ nhiều chất có hại, làm cho phân khô, đây là nguyên nhân khiến bạn dễ bị táo bón.

Thịt bò bỗng hóa 'thuốc độc' nếu kết hợp với 6 loại thực phẩm, chớ dại mà ăn cùng nếu không muốn rước bệnh vào người - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Hải sản

Hải sản rất giàu calci và magie, hai chất này này rất tốt cho xương. Trong thịt bò chứa nhiều phosphor rất cần cho việc hình thành xương, giúp cho xương chắc khỏe.

Như vậy, nếu ăn 2 loại thực phẩm này cùng lúc thì lại làm giảm tốc độ hấp thụ calci. Bởi các chất calci và magie có trong thủy sản sẽ kết hợp với phosphor trong thịt bò tạo ra sự kết tủa, ngăn cản sự hấp thụ.

Đậu nành

Đậu nành có chứa nhiều purin là nguyên nhân gây ra sự tích tụ axit uric trong cơ thể, dẫn đến bệnh gút. Thịt bò cũng có tính chất tương tự. Nếu kết hợp cả hai loại thực phẩm này cùng lúc sẽ làm tăng lượng axit uric có trong cơ thể gây đau khớp. Nó còn nguy hiểm hơn đối với những người vốn đã bị bệnh gút.

Thịt bò bỗng hóa 'thuốc độc' nếu kết hợp với 6 loại thực phẩm, chớ dại mà ăn cùng nếu không muốn rước bệnh vào người - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Thịt lợn

Sở dĩ không thể kết hợp 2 loại thịt này khi nấu chung với nhua bởi vì thịt bò có tính ôn, kích thích chuyển hóa, ôn trung ích khí thích hợp với những người có cơ địa yếu, suy giảm khả năng chuyển hóa. Còn thịt lơn có tính hàn, thích hợp với người có cơ địa nóng, khả năng chuyển hóa cao, táo bón, bị mụn nhọt.

Lươn

Ăn thịt bò chung với lươn sẽ cảm thấy khó tiêu hóa, đầy bụng. Sử dụng về lâu dài có thể làm cho cơ thể bị nhiễm độc.

Đậu đen

Thịt bò rất giàu chất sắt, tốt cho máu. Nhưng đậu đen lại có chất xơ thô, to sẽ ngăn cản cơ thể bạn hấp thu lượng chất sắt có trong thịt bò. Vì thế, các chuyên gia khuyến cáo bạn chỉ nên ăn hai loại thực phẩm này cách nhau ít nhất 4 giờ để chúng không gây đầy bụng khó tiêu, ảnh hưởng tới lợi ích của nhau.

Thịt bò bỗng hóa 'thuốc độc' nếu kết hợp với 6 loại thực phẩm, chớ dại mà ăn cùng nếu không muốn rước bệnh vào người - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet
Vinamilk và quỹ sữa Vươn Cao Việt Nam cùng trẻ em vui Tết Trung Thu

Vinamilk và quỹ sữa Vươn Cao Việt Nam cùng trẻ em vui Tết Trung Thu

Vào ngày 07/09/2022, nhân dịp Trung Thu và cũng là dịp bắt đầu năm học mới, Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam và Vinamilk đã tổ chức chương trình "Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam vui trung thu cùng trẻ em" tại Trung tâm phục hồi chức năng Việt - Hàn (Tp.Hà Nội) - nơi đang chăm sóc hơn 130 em có hoàn cảnh đặc biệt. Chương trình được tổ chức trong không khí ấm áp và tình cảm yêu thương dành cho các em kém may mắn.

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