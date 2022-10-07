Nhiều người có thói quen vừa ăn xong đã uống nay một cốc nước chè. Tuy nhiên thói quên này thực sự không tốt, nhất là khi bạn vừa dung xong món thịt bò. Nước chè sẽ làm se niêm mạc ruột, giảm nhu động ruột. Khiến ruột tích tụ nhiều chất có hại, làm cho phân khô, đây là nguyên nhân khiến bạn dễ bị táo bón.

Hải sản rất giàu calci và magie, hai chất này này rất tốt cho xương. Trong thịt bò chứa nhiều phosphor rất cần cho việc hình thành xương, giúp cho xương chắc khỏe.

Như vậy, nếu ăn 2 loại thực phẩm này cùng lúc thì lại làm giảm tốc độ hấp thụ calci. Bởi các chất calci và magie có trong thủy sản sẽ kết hợp với phosphor trong thịt bò tạo ra sự kết tủa, ngăn cản sự hấp thụ.

Đậu nành

Đậu nành có chứa nhiều purin là nguyên nhân gây ra sự tích tụ axit uric trong cơ thể, dẫn đến bệnh gút. Thịt bò cũng có tính chất tương tự. Nếu kết hợp cả hai loại thực phẩm này cùng lúc sẽ làm tăng lượng axit uric có trong cơ thể gây đau khớp. Nó còn nguy hiểm hơn đối với những người vốn đã bị bệnh gút.

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Thịt lợn

Sở dĩ không thể kết hợp 2 loại thịt này khi nấu chung với nhua bởi vì thịt bò có tính ôn, kích thích chuyển hóa, ôn trung ích khí thích hợp với những người có cơ địa yếu, suy giảm khả năng chuyển hóa. Còn thịt lơn có tính hàn, thích hợp với người có cơ địa nóng, khả năng chuyển hóa cao, táo bón, bị mụn nhọt.

Lươn

Ăn thịt bò chung với lươn sẽ cảm thấy khó tiêu hóa, đầy bụng. Sử dụng về lâu dài có thể làm cho cơ thể bị nhiễm độc.

Đậu đen

Thịt bò rất giàu chất sắt, tốt cho máu. Nhưng đậu đen lại có chất xơ thô, to sẽ ngăn cản cơ thể bạn hấp thu lượng chất sắt có trong thịt bò. Vì thế, các chuyên gia khuyến cáo bạn chỉ nên ăn hai loại thực phẩm này cách nhau ít nhất 4 giờ để chúng không gây đầy bụng khó tiêu, ảnh hưởng tới lợi ích của nhau.