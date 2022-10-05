Bỏ túi ngay những bí quyết mua cam tươi ngon, không lo mua phải những quả dập đắng

Với lượng vitamin C dồi dào thì cam luôn được ưu tiên chọn lựa, để chọn được những quả cam chất lượng thì chị em nhớ để ý 4 bí kíp này nha.

Nhìn vào phần vỏ cam

Thông thường chọn cam ngon là cam mỏng vỏ, mọng nước và ngọt. Nếu quả cam dày cùi cũng có nghĩa quả cam này ít nước và không ngon.

Chính vì vậy mẹo chọn cam tươi ngon, nhiều nước và không chất bảo quản khuyên bạn nên chọn những quả cam chín, màu chín có đốm vàng, không đồng màu , mỏng vỏ, quả cam to vừa, cầm chắc tay. Ngoài ra nếu sờ vào vỏ cam và bóp nhẹ thấy có dầu tiết ra ngoài. Đó là quả cam còn tươi mới và ngon.

Nhìn vào phần cuống cam

Một trong những kinh nghiệm giúp bạn chọn được một quả cam tươi là hãy nhìn vào phần cuống cam. Bạn hãy thử sờ vào núm cuống thấy chặt, bẻ bằng tay cũng không rụng được chứng tỏ cam tươi mới hái xuống.

Phần lá của quả cam còn tươi hoặc héo nhưng vẫn dính ở cuống cam, loại cam này vừa mọng nước vừa không đắng rất đáng tiền.

Ngoài ra, khi chọn cam bạn nhớ nhìn vào màu sắc, cam sành ngon sẽ có da xanh bóng, cầm nặng tay làm cam ngon. Khi cam chín tự nhiên sẽ hơi vàng ở phần đáy, với những loại cam chín ép thường không thấy.

Ảnh minh họa: Internet

Chú ý màu sắc

Cam sành quả ngon da sẽ có màu xanh bóng, không quá to hay quá sần sùi bên ngoài.

Cam chín tự nhiên sẽ ngọt và ngon hơn. Nếu chín tự nhiên, cam sành sẽ có phần đáy hơi vàng. Còn nếu quả cam chín đều ở các phần thường là chín ép.

Nếu quả cam có màu vàng tươi, đã rụng cuống thì khả năng là quả rụng sớm hoặc bị sâu bệnh cũng không nên chọn.

Nếu quả cam có màu vàng chóe 1 bên thì là quả bị rám nắng không đều, thường vỏ dày và múi cam sượng, khô, ít nước, kém ngọt, không ngon.

Kiểm tra trọng lượng

Cam sành ngon quả có kích thước vừa phải, cầm lại khá nặng tay.

Nếu cầm quả lên thấy nhẹ so với kích thước thì quả ít nước, xốp, khô thịt, không nên chọn.

Ảnh minh họa: Internet

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bo-tui-ngay-nhung-bi-quyet-mua-cam-tuoi-ngon-khong-lo-mua-phai-nhung-qua-dap-dang-510046.html