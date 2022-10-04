Không phải nhân sâm xa xỉ, loại trái cây giá mềm ở chợ Việt này mới thực sự là "hung thần" với gan nhiễm mỡ và là "nhân tố kéo dài tuổi thọ" lý tưởng

Dinh dưỡng 04/10/2022 16:39

Gần đây, một nghiên cứu đã được công bố trên tạp chí Foods đã nêu bật một thực tế là tiêu thụ nho có thể được chứng minh là rất đáng ngạc nhiên, vì nó có thể giúp giảm gan nhiễm mỡ đồng thời tăng tuổi thọ cho chúng ta.

Tiến sĩ John Pezzuto và nhóm nghiên cứu của ông tại Đại học Western New England gần đây đã công bố các nghiên cứu chứng minh tác dụng "đáng kinh ngạc" của việc tiêu thụ nho cũng như những tác động "đáng kể" đối với sức khỏe và tuổi thọ.

Nghiên cứu đã chứng minh rằng chế độ ăn uống giàu chất béo điển hình của các nước phương Tây có thể được cải thiện bằng cách bổ sung nho với số lượng chỉ dưới hai cốc mỗi ngày, điều này sẽ làm giảm gan nhiễm mỡ và tăng tuổi thọ.

Không phải nhân sâm xa xỉ, loại trái cây giá mềm ở chợ Việt này mới thực sự là 'hung thần' với gan nhiễm mỡ và là 'nhân tố kéo dài tuổi thọ' lý tưởng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tiến sĩ Pezzuto, người đã viết hơn 600 nghiên cứu khoa học, lưu ý rằng những nghiên cứu này mang lại cho câu ngạn ngữ "bạn là những gì bạn ăn" một ý nghĩa hoàn toàn mới và nghiên cứu với nho đã chứng minh những thay đổi thực sự trong biểu hiện di truyền.

Nho làm tăng mức độ gen chống oxy hóa và trì hoãn quá trình lão hóa tự nhiên kết hợp với chế độ ăn nhiều chất béo. Tiến sĩ Pezzuto cho biết ước tính tốt nhất của ông là sự thay đổi được thấy trong nghiên cứu sẽ tương ứng với thời gian sống thêm 4-5 năm của con người. Ông thừa nhận rằng việc chuyển đổi số năm tuổi thọ từ chuột thành người không phải là một khoa học chính xác nhất nhưng nghiên cứu cũng cho thấy sẽ có kết quả.

Không phải nhân sâm xa xỉ, loại trái cây giá mềm ở chợ Việt này mới thực sự là 'hung thần' với gan nhiễm mỡ và là 'nhân tố kéo dài tuổi thọ' lý tưởng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Các nghiên cứu khác như vậy

Không phải nhân sâm xa xỉ, loại trái cây giá mềm ở chợ Việt này mới thực sự là 'hung thần' với gan nhiễm mỡ và là 'nhân tố kéo dài tuổi thọ' lý tưởng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Trong một nghiên cứu khác của Tiến sĩ Pezzuto và nhóm của ông, được công bố trên tạp chí the journal Antioxidants, người ta phát hiện ra rằng việc tiêu thụ nho làm thay đổi cách gen được biểu hiện trong não và cải thiện khả năng nhận biết hành vi, cả hai đều bị cản trở bởi chế độ ăn nhiều chất béo. .Cuộc điều tra thứ ba của một nhóm dưới sự chỉ đạo của Tiến sĩ Jeffrey Idle cho thấy nho không chỉ thay đổi sự biểu hiện của gen mà còn cả sự trao đổi chất.

Theo Times of India

Thưởng thức 5 loại đồ uống này vào buổi sáng không chỉ tăng cường miễn dịch mà còn 'tăng gia tốc' vẻ đẹp làn da

Thưởng thức 5 loại đồ uống này vào buổi sáng không chỉ tăng cường miễn dịch mà còn 'tăng gia tốc' vẻ đẹp làn da

Đồ uống buổi sáng đóng một vai trò quan trọng trong quá trình trao đổi chất của cơ thể và quá trình làm sạch dạ dày.

Xem thêm
Từ khóa:   bí quyết sống thọ lợi ích của nho thực phẩm tăng cường sức khỏe

TIN MỚI NHẤT

Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Tâm sự 1 giờ 31 phút trước
Nỗi lòng cô gái vỡ mộng ngay đêm thành hôn vì đề nghị không ngờ từ người chồng đại gia

Nỗi lòng cô gái vỡ mộng ngay đêm thành hôn vì đề nghị không ngờ từ người chồng đại gia

Tâm sự 2 giờ 1 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 1 phút trước
Sự thật đằng sau cái quỳ gối của người vợ khi nhận đôi khuyên tai từ chồng đi xa về

Sự thật đằng sau cái quỳ gối của người vợ khi nhận đôi khuyên tai từ chồng đi xa về

Tâm sự 3 giờ 1 phút trước
Sự thật đằng sau hành động quay sang mượn tiền của mẹ chồng trong lúc con cái nợ nần

Sự thật đằng sau hành động quay sang mượn tiền của mẹ chồng trong lúc con cái nợ nần

Tâm sự gia đình 3 giờ 31 phút trước
Màn cay đắng vì chửa trước và sự thay đổi tình thế không ai ngờ sau một đêm mưa gió

Màn cay đắng vì chửa trước và sự thay đổi tình thế không ai ngờ sau một đêm mưa gió

Tâm sự 4 giờ 1 phút trước
Sự thật đằng sau chiếc nhẫn kim cương trăm triệu và câu nói đi kèm của người chồng

Sự thật đằng sau chiếc nhẫn kim cương trăm triệu và câu nói đi kèm của người chồng

Tâm sự gia đình 5 giờ 1 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 16 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Tâm sự gia đình 5 giờ 31 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng động lạ dưới bếp khiến dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm

Sự thật đằng sau tiếng động lạ dưới bếp khiến dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm

Tâm sự gia đình 6 giờ 1 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lưu ý an toàn khi ăn loại quả quen thuộc để tránh độc tố từ phần hạt

Lưu ý an toàn khi ăn loại quả quen thuộc để tránh độc tố từ phần hạt

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Loại nấm trắng quen thuộc không ngờ lại có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Loại nấm trắng quen thuộc không ngờ lại có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Loại rau quen thuộc giúp tăng cường sức đề kháng và thanh lọc cơ thể

Loại rau quen thuộc giúp tăng cường sức đề kháng và thanh lọc cơ thể

Loại rau lá tròn quen thuộc giúp thanh lọc cơ thể và cải thiện sức khỏe

Loại rau lá tròn quen thuộc giúp thanh lọc cơ thể và cải thiện sức khỏe

TOP 3 món ăn sáng với sữa chua giúp no lâu mà vẫn nhẹ bụng

TOP 3 món ăn sáng với sữa chua giúp no lâu mà vẫn nhẹ bụng