Vi rút có thể "cư trú" trên vi nhựa trong nước để tiếp tục sinh sôi dù ở môi trường nào

Sức khỏe 04/10/2022 07:41

Vi rút có thể "đi nhờ vi nhựa" trong nước ngọt và vẫn sống trong nhiều ngày. Một nghiên cứu mới cho thấy những vi nhựa này có thể được con người ăn vào, dẫn đến những lo ngại lớn về sức khỏe.

Trong khi thế giới tiếp tục quay cuồng dưới tác động tàn phá của đại dịch Corona, các nhà khoa học đã lần đầu tiên đã chứng minh được rằng vi rút có thể tồn tại và lây nhiễm bằng cách tự liên kết với nhựa trong nước ngọt. Nghiên cứu mới làm dấy lên lo ngại về tác động của nó đối với sức khỏe con người.

Các nhà khoa học tìm thấy vi rút Rotavirus, gây bệnh tiêu chảy, sống đến ba ngày trong nước hồ bằng cách tự bám vào bề mặt của các hạt ô nhiễm nhựa nhỏ, được gọi là vi hạt nhựa. Những hạt vi nhựa này rất nhỏ nên chúng có thể bị ai đó đang bơi lội nuốt vào bụng.

Vi rút có thể 'cư trú' trên vi nhựa trong nước để tiếp tục sinh sôi dù ở môi trường nào - Ảnh 1
Một công nhân thu gom chai nhựa để bán tại bãi rác. (Ảnh: AFP)

Các phát hiện của nghiên cứu đã được công bố trên tạp chí ScienceDirect và nói rằng các hạt vi rút lây nhiễm đã được thu hồi từ các vi hạt vi nhựa sinh học và sự tương tác của chúng với màng sinh học đã tăng cường khả năng sống sót của vi rút.

Được dẫn dắt bởi các nhà nghiên cứu từ Đại học Stirling, đây là nghiên cứu đầu tiên khám phá vấn đề sử dụng nước lấy từ môi trường tự nhiên.

“Ngay cả khi một nhà máy xử lý nước thải đang làm mọi cách để làm sạch chất thải trong nước, nước thải ra vẫn có vi nhựa trong đó, sau đó được vận chuyển xuống sông, vào cửa sông và cuối cùng là bãi biển. Chúng tôi không chắc virus có thể tồn tại tốt như thế nào bằng cách "đi nhờ" trên nhựa trong môi trường, nhưng chúng vẫn tồn tại và vẫn có khả năng lây nhiễm", Giáo sư Richard Quilliam, trưởng nhóm nghiên cứu của dự án cho biết trong một tuyên bố.

Vi rút có thể 'cư trú' trên vi nhựa trong nước để tiếp tục sinh sôi dù ở môi trường nào - Ảnh 2

Giống như tất cả các loại nhựa, vi nhựa cũng không thể phân hủy sinh học. (Ảnh: AFP)

Các nhà nghiên cứu đã thử nghiệm hai loại vi rút có vỏ bọc “lớp phủ lipid” xung quanh chúng, chẳng hạn như vi rút cúm (họ đã thử nghiệm thực khuẩn Phi6) và những loại không có lớp phủ, chẳng hạn như vi rút rota và vi rút norovirus (họ đã kiểm tra chủng vi rút rota SA11). Họ phát hiện ra rằng ở những loại có lớp bảo vệ thì lớp phủ nhanh chóng bị phân hủy và vi rút bị vô hiệu hóa, trong khi những vi rít có thì liên kết thành công với vi nhựa và sống sót.

Vi nhựa được hình thành khi rác nhựa trong đại dương bị vỡ ra do tia nắng mặt trời và chuyển động của sóng biển. Những hạt nhỏ này có thể bị dòng hải lưu mang đi xa nguồn hàng trăm hoặc hàng nghìn dặm, gây khó khăn cho việc theo dõi và loại bỏ chúng.

Vi rút có thể 'cư trú' trên vi nhựa trong nước để tiếp tục sinh sôi dù ở môi trường nào - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Giống như tất cả các loại nhựa, vi nhựa cũng không thể phân hủy sinh học và có thể mất hàng trăm năm để chúng phân hủy. Trong một khám phá đáng kinh ngạc, những chất dẻo nhỏ bé này đã được tìm thấy trong máu người, làm dấy lên những lo lắng về sức khỏe và chứng minh mức độ thực sự gây chết người của nhựa đối với thế giới.

Chúng không chỉ "xâm lược" sức khỏe con người mà còn đe dọa cả độ sâu của rãnh Mariana và thậm chí là đỉnh của đỉnh Everest. Các nhà nghiên cứu cho biết vi nhựa này chủ yếu đến từ bao bì và trong khi tác động của nó đối với sức khỏe đang được nghiên cứu chi tiết hơn thò sự hiện diện của nó ở những nơi như vậy là đáng ngạc nhiên và là vấn nạn cực nguy hiểm.

Theo Indiatoday

Nhật Bản có tỉ lệ người sống thọ rất cao: 5 bí quyết giúp xương chắc khỏe, sống dẻo dai mà họ làm thường xuyên

Nhật Bản có tỉ lệ người sống thọ rất cao: 5 bí quyết giúp xương chắc khỏe, sống dẻo dai mà họ làm thường xuyên

Loãng xương là một trong những bệnh lý về xương phổ biến nhất trên khắp thế giới. Tình trạng sức khỏe khiến xương trở nên mỏng manh và yếu ớt này ảnh hưởng đến ước tính khoảng 32 triệu người ở riêng Châu Âu.

Xem thêm
Từ khóa:   cách tránh lây nhiễm virus virus tồn tại bao lâu virus trong nước ngọt

TIN MỚI NHẤT

Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Tâm sự 2 giờ 26 phút trước
Nỗi lòng cô gái vỡ mộng ngay đêm thành hôn vì đề nghị không ngờ từ người chồng đại gia

Nỗi lòng cô gái vỡ mộng ngay đêm thành hôn vì đề nghị không ngờ từ người chồng đại gia

Tâm sự 2 giờ 56 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 56 phút trước
Sự thật đằng sau cái quỳ gối của người vợ khi nhận đôi khuyên tai từ chồng đi xa về

Sự thật đằng sau cái quỳ gối của người vợ khi nhận đôi khuyên tai từ chồng đi xa về

Tâm sự 3 giờ 56 phút trước
Sự thật đằng sau hành động quay sang mượn tiền của mẹ chồng trong lúc con cái nợ nần

Sự thật đằng sau hành động quay sang mượn tiền của mẹ chồng trong lúc con cái nợ nần

Tâm sự gia đình 4 giờ 26 phút trước
Màn cay đắng vì chửa trước và sự thay đổi tình thế không ai ngờ sau một đêm mưa gió

Màn cay đắng vì chửa trước và sự thay đổi tình thế không ai ngờ sau một đêm mưa gió

Tâm sự 4 giờ 56 phút trước
Sự thật đằng sau chiếc nhẫn kim cương trăm triệu và câu nói đi kèm của người chồng

Sự thật đằng sau chiếc nhẫn kim cương trăm triệu và câu nói đi kèm của người chồng

Tâm sự gia đình 5 giờ 56 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 11 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Tâm sự gia đình 6 giờ 26 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng động lạ dưới bếp khiến dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm

Sự thật đằng sau tiếng động lạ dưới bếp khiến dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm

Tâm sự gia đình 6 giờ 56 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm