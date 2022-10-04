Thưởng thức 5 loại đồ uống này vào buổi sáng không chỉ tăng cường miễn dịch mà còn 'tăng gia tốc' vẻ đẹp làn da

Sức khỏe 04/10/2022 07:43

Đồ uống buổi sáng đóng một vai trò quan trọng trong quá trình trao đổi chất của cơ thể và quá trình làm sạch dạ dày.

Bắt đầu ngày mới với việc nhấm nháp một hoặc hai lít nước giúp loại bỏ tất cả các chất thải trao đổi chất khỏi cơ thể và do đó, mang lại làn da sạch sẽ. Tương tự, có những thức uống buổi sáng khác rất hữu ích để có được làn da sáng và khỏe mạnh cho cả nam và nữ. 5 thức uống thiết yếu mà bạn có thể bắt đầu ngày mới để có làn da sáng và khỏe mạnh như sau.

Uống nước

Thưởng thức 5 loại đồ uống này vào buổi sáng không chỉ tăng cường miễn dịch mà còn 'tăng gia tốc' vẻ đẹp làn da - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Uống một lượng nước tốt sẽ mang lại hiệu quả tuyệt vời. Cơ thể chúng ta bao gồm 75% nước ở dạng chất lỏng, nước có một số chức năng giữ cho làn da sạch và khỏe mạnh. Mặt khác, nước làm cho da của chúng ta giảm bị khô và ngứa.

Tiêu thụ trung bình 4,5 đến 5,5 lít nước hàng ngày giúp tăng cường cơ thể với các khoáng chất và chất mang oxy giúp giải phóng tất cả các độc tố và duy trì sự cân bằng điện giải của cơ thể với các chất giữ ẩm da, ngăn ngừa mụn trứng cá .

Mật ong và nước chanh

 

Thêm 2-3 thìa mật ong và một thìa nước cốt chanh vào nước vì nó hoạt động như một chất điện giải và tạo ra chất chống oxy hóa cùng các thành phần chống lão hóa. Nó giúp làm sạch các độc tố có hại ra khỏi cơ thể của bạn và cũng giúp giảm cân.

Trong khi mật ong có các chất dinh dưỡng chống lão hóa giúp giữ ẩm cho làn da của bạn, thì chanh chứa vitamin C giúp hình thành các tế bào mới và trẻ hóa làn da .

Các loại nước ép trái cây

Thưởng thức 5 loại đồ uống này vào buổi sáng không chỉ tăng cường miễn dịch mà còn 'tăng gia tốc' vẻ đẹp làn da - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Trái cây rất giàu vitamin và vi chất dinh dưỡng. Các loại trái cây như cà rốt, củ dền, lựu và thậm chí cả các loại rau như khoai lang có nhiều khoáng chất và vitamin giúp ngăn ngừa mụn, tăng cường làn da khỏe mạnh. Cà rốt và củ dền có chứa vitamin A ngăn ngừa mụn trứng cá, nếp nhăn và sắc tố, đồng thời giúp duy trì làn da khỏe mạnh, nước ép củ dền cung cấp lưu thông máu tốt và giữ cho làn da khỏe mạnh.

Ngay cả xà lách, cà chua và dưa chuột, cũng có thể ngăn ngừa mụn trứng cá nếu những món salad này được bao gồm trong chế độ ăn uống thường xuyên của bạn.

Trà xanh

Thưởng thức 5 loại đồ uống này vào buổi sáng không chỉ tăng cường miễn dịch mà còn 'tăng gia tốc' vẻ đẹp làn da - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Nếu bạn là người thích uống trà, hãy thêm trà xanh hoặc trà chanh vào chế độ ăn uống của mình. Nó ngăn ngừa mụn trứng cá và chứa vitamin C cùng với các chất dinh dưỡng khác giúp giữ cho làn da khỏe mạnh và sáng tự nhiên.

Sữa nghệ

 

Củ nghệ là một loại thuốc cổ truyền hoạt động như một chất kháng sinh và kháng vi-rút. Nó rất giàu chất chống oxy hóa giúp làm chậm quá trình lão hóa. Thêm một thìa nghệ vào sữa hoặc nước nóng mỗi sáng có thể mang lại kết quả tốt cho làn da khỏe mạnh.

Theo Femina

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Chất lượng giấc ngủ kém và thời gian ngủ bị rối loạn trong thời gian dài có thể khiến khả năng miễn dịch của cơ thể suy giảm, đẩy nhanh quá trình lão hóa, rối loạn nội tiết.

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