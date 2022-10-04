Dừng ngay các loại thực phẩm này nếu bạn không muốn tình trạng viêm họng kéo dài dai dẳng

Dinh dưỡng 04/10/2022 10:34

Bạn đang bị viêm họng, tham khảo nhanh các loại thực phẩm dưới đây.

Món nướng, chiên

Hai món không thích hợp với người viêm họng là món nướng và chiên. Nhất là với người già, người bị viêm amydan thể phì đại. Vì triệu chứng của những người này đau là chủ yếu. Nuốt nước bọt không cũng đau.

Các món cứng như nướng, chiên sẽ đi nguyên xi cả khối vào trong họng. Ngay cả khi đã được nhai nhưng chúng vẫn còn những thành cạnh rất cứng và sắc. Khi nuốt vào dạ dày, những thành cứng này sẽ cọ xát va chạm với thành họng làm cho bạn sẽ rất đau. Thậm chí chúng còn làm xước và làm tổn thương bề mặt, không có lợi cho sự hồi phục.

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Ảnh minh họa: Internet

Các món trong nhóm này là thịt nướng, thịt xiên, thịt quay, tôm rán, cá rán.

Thực ăn khô cứng

Đầu tiên, những người mắc viêm họng hạt cần tránh xa các loại đồ ăn như lương khô, hạt dẻ, kẹo lạc, bánh mì,…vì chúng khô cứng và có góc cạnh. Nguyên nhân, do phần còn lại của các thực phẩm này không được nghiền kĩ qua răng. Vì vậy, khi đi qua cổ họng có thể gây tổn thương vùng niêm mạc, làm nặng tình trạng bệnh, gây khó chịu khi nuốt.

Đồ uống có cồn và chứa chất kích thích

Người bị viêm họng cần tránh uống rượu bia và các loại đồ uống có chứa cồn, đồ uống có chứa chất kích thích như caffe. Nguyên nhân là do ethanol và caffeine có trong các loại thức uống này rất dễ khiến cơ thể bị mất nước, tăng thân nhiệt. Đồng thời còn gây kích ứng niêm mạc hô hấp, làm nghiêm trọng thêm các triệu chứng đau rát cổ họng, ho, ứ đờm, khàn tiếng…

Dừng ngay các loại thực phẩm này nếu bạn không muốn tình trạng viêm họng kéo dài dai dẳng - Ảnh 2
Cần loại bỏ những thực phẩm này ra khỏi khẩu phần ăn hàng ngày và thay thế bằng các loại thức uống lành mạnh hơn như nước lọc, nước ép, sinh tố trái cây.

Món đặc, tắc

Các món đặc, tắc cũng không thích hợp với người viêm họng. Vì họng bị viêm sẽ nổi xù xì, gồ ghề tạo thành các vết lồi lõm khác nhau. Khi ăn các món đặc, tắc, chúng dễ bị kẹt lại. Có hai khả năng xảy ra, họng của bạn bị các thực phẩm này vương lại. Sự tồn dư của thực phẩm sẽ kích thích gây ho. Mặt khác, những món đặc tắc khó nuốt. Khi bị viêm amydal hoặc viêm vòi nhĩ, sự đặc, tắc càng làm khó nuốt hơn. Kết quả, viêm họng ngày càng tồi tệ và các cơn ho kéo đến nhiều hơn.

Các món có đặc điểm tắc, đặc là lòng đỏ trứng, súp khoai tây, súp khoai môn, xốt có bột đao.

*Thông tin được tổng hợp từ nhiều nguồn

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