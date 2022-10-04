Điểm danh các loại thực phẩm bổ dưỡng cho người mắc bệnh xương khớp

Dinh dưỡng 04/10/2022 07:33

Muốn cải thiện bệnh vè xương khớp mời các bạn tham khảo các loại thực phẩm dưới đây.

Rau xanh

Rau xanh nói chung chứa hàm lượng vitamin và chất xơ dồi dào giúp tăng cường miễn dịch, chống oxy hóa cho cơ thể. Những thực phẩm có hàm lượng cao như bông cải xanh, cà chua, cà rốt, bí, nấm hương và đặc biệt, các loại rau có màu xanh đậm: cải xoăn, cần tây… chứa hàm lượng vitamin K cao, ngăn ngừa mắc các bệnh loãng xương.

Đậu phụ

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Ảnh minh họa: Internet

Đậu phụ là sản phẩm được làm từ nhiều loại đậu khác nhau như đậu xanh, đậu đen, và chủ yếu là làm từ đậu tương.

Đậu phụ chứa rất nhiều canxi (trong một khẩu phần 100 gam đậu phụ chứa lượng canxi tương đương với một ly sữa bò 235 ml). Chính vì vậy, đậu phụ trở thành thức ăn tốt cho xương khớp, đồng thời ngăn ngừa chứng loãng xương hiệu quả.

Dầu ô liu

Theo các bác sĩ, trong dầu ô liu có chứa rất nhiều chất Polyphenol. Loại chất này không chỉ hỗ trợ chống lại những tế bào ung thư mà còn có công dụng rất tốt trong việc đẩy lùi tình trạng viêm nhiễm ở nhiều bộ phận trong cơ thể. Điển hình nhất là các vấn đề về viêm khớp. Chính vì thế, bạn có thể kết hợp dầu oliu vào chế độ ăn uống hằng ngày của mình.

Tuy nhiên, các bạn cũng cần biết cách sử dụng dầu ô liu sao cho hiệu quả vì phần lớn mọi người thường khó uống trực tiếp loại thực phẩm này. Để dễ dàng uống dầu ô liu mà không thấy ngán, các bạn có thể pha 1 muỗng dầu vào cốc nước ấm và uống từ từ. Đặc biệt, khi uống vào buổi sáng, cơ thể sẽ hấp thu lượng dưỡng chất có trong dầu o liu nhiều hơn.

Axít béo omega-3

Chất này có tác dụng ngăn chặn phản ứng của hệ miễn dịch gây ra chứng viêm khớp, làm giảm hẳn các triệu chứng viêm đau khớp. Một vài nghiên cứu cho thấy: nếu bệnh nhân bị viêm khớp được sử dụng dầu cá với liều từ 2 - 5g/ngày, kết quả là các khớp tổn thương bớt cứng và giảm đau rõ rệt. Ngoài ra, omega-3 còn rất hữu ích cho thai phụ, các bà mẹ đang cho con bú, bệnh nhân tim mạch, viêm gan mãn tính, hen phế quản, bệnh thận IgA, bệnh Crohn, người cao tuổi…

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Ảnh minh họa: Internet

Sữa và các chế phẩm từ sữa

Bổ sung sữa và các chế phẩm từ sữa được khuyến khích vì giảm khả năng gãy xương do loãng xương. Sữa chứa 18 trong số 22 chất dinh dưỡng thiết yếu, gồm canxi, phốt pho và vitamin D, được tăng cường nhờ enzyme chuyển hóa đường sữa thành D-glucose và D-galactose. , tốt cho xương khớp.

 *Thông tin được tổng hợp từ nhiều nguồn

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Từ khóa:   Dinh dưỡng và sức khỏe chế độ ăn cho người xương khớp thực phẩm xương khớp

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