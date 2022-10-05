Loại trái cây không phải ai cũng ăn được, những đối tượng nào cần chú ý tuyệt đối không nên "nạp" NHÃN vào người

Dinh dưỡng 05/10/2022 16:26

Cần phải tìm hiểu thật kỹ để tránh mắc phải những hệ lụy sức khỏe không đáng khi ăn nhãn.

Phụ nữ khi có thai hạn chế ăn nhãn

Phụ nữ trong thời kỳ thai kỳ, xuất hiện hiện âm hỏa hư, có triệu chứng nóng trong và thường có các hiện tượng như táo bón, tiểu tiện đỏ xẻn, rêu lưỡi khô và vàng, miệng đắng, họng rát. Nếu ăn nhãn trong gia đoạn này sẽ làm tăng nóng trong, động huyết động thai, ra huyết đau bụng, đau tức bụng dưới, thậm chí tổn thương thai khí, dẫn tới sảy thai. Đặc biệt là phụ nữ có thai thời kỳ đầu đến 7, 8 tháng, càng phải kiêng ăn long nhãn.

Với nhãn quả tươi, việc dùng với bà bầu cũng nên cân nhắc một lượng vừa phải hoặc ăn nhãn rồi nên uống thêm nước hoa quả giải nhiệt cho cơ thể.

Loại trái cây không phải ai cũng ăn được, những đối tượng nào cần chú ý tuyệt đối không nên 'nạp' NHÃN vào người - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Người bị mụn nên kiêng nhãn tươi

Trái nhãn có vị ngọt, tính ấm nên là nguồn cơn gây ra mụn nhọt, mẩn ngứa nếu ăn nhiều. Do vậy, những người nóng trong nên hạn chế loại quả này.

Nhưng nếu dùng long nhãn để ngâm rượu thì nó lại giúp bạn làm đẹp da. Hỗn hợp này có khả năng chống lão hóa nên giúp tăng cường sức khỏe cho da, đặc biệt là đối với da ở khu vực mắt, nó giúp làm giảm nếp nhăn và làm sáng da.

Những người bị thừa cân, béo phì không nên ăn nhiều nhãn

 Trong quả nhãn có hàm lượng đường cao, cung cấp nhiều năng lượng. Nếu ăn quá nhiều sẽ khiến tình trạng tăng cân, béo phì càng thêm nghiêm trọng. Ăn 300 gram nhãn hoặc vải tươi tương đương với 1 bát cơm trắng. Do đó, những người đang muốn giảm cân cần nên hạn chế ăn loại quả này.

Loại trái cây không phải ai cũng ăn được, những đối tượng nào cần chú ý tuyệt đối không nên 'nạp' NHÃN vào người - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Bệnh nhân tiểu đường cấm kỵ ăn nhãn

Những loại quả gây tăng đường huyết cao như: nhãn, vải, nho, mít, dưa hấu... cần được giới hạn đối với những bệnh nhân tiểu đường.

Những người không kiểm soát được đường huyết (bao gồm đường huyết lúc đói cao và đường huyết sau ăn cao) thì không nên, hoặc nên hạn chế những thực phẩm làm tăng đường huyết cao này. Vì tăng đường huyết sau ăn là một trong những nguyên nhân gây nên những biến chứng của bệnh đái tháo đường.

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