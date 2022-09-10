Vinamilk và quỹ sữa Vươn Cao Việt Nam cùng trẻ em vui Tết Trung Thu

Bên cạnh việc hỗ trợ sữa cho các trẻ em, trong hành trình của mình, Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam và Vinamilk tổ chức nhiều hoạt động bên lề như các cuộc thi, ngày hội, trao quà cho trẻ em nhân các dịp đặc biệt như Quốc tế Thiếu nhi, Trung thu… Các hoạt động này nhằm mục đích giúp các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn được tham gia vào các hoạt động vui chơi, học tập như bao nhiêu trẻ em khác và luôn cảm nhận được sự quan tâm của cộng đồng, nhất là trong các dịp đặc biệt dành cho thiếu nhi.

Vinamilk và Quỹ sữa đã đồng hành cùng trẻ em kém may mắn, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Tp.Hà Nội trong 15 năm qua. Năm 2022, Vinamilk và Quỹ sữa đã trao tặng hơn 104.200 hộp sữa, cho gần 1.160 trẻ em tại các trung tâm bảo trợ xã hội, mái ấm, nhà mở tại Thủ đô.

Với sự hướng dẫn tận tình của cô giáo, các em tại Trung tâm phục hồi chức năng Việt-Hàn đã có màn trình diễn văn nghệ rất tự tin.

Tại ngày hội Trung thu, các em nhỏ đã được giao lưu với chú Cuội, chị Hằng do chính các nhân viên của Vinamilk sắm vai. Các em cũng đã nhận nhiều phần quà từ các nhãn hiệu dành cho trẻ em của Vinamilk như bánh trung thu, lồng đèn Susu, balo Hero, bút chì màu ADM,…

Trong chương trình, mọi người đã cùng nhau thưởng thức các tiết mục văn nghệ “cây nhà lá vườn” tuy giản dị nhưng đều để lại nhiều cảm xúc đặc biệt. Đặc biệt vì niềm vui của các em khi được đứng trên sân khấu và còn vì cùng những tình cảm dành cho những cô chú, anh chị từ chương trình Quỹ sữa đến với mái nhà của mình.





Biểu cảm thích thú của các em khi vừa được xem văn nghệ, vừa được uống sữa và khám phá những phần quà xinh xắn.

TS.BS Hoàng Văn Tiến – Giám đốc Quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam bày tỏ sự xúc động khi xem các màn biểu diễn văn nghệ của các em, trong đó có nhiều em khiếm thính, và tin rằng đó là nhờ sự kiên trì và tâm huyết từ các thầy cô giáo của trung tâm cùng với sự nỗ lực rất nhiều từ các em.

Với chủ đề "Em vẽ ước mơ vươn cao", nhiều bức vẽ có bố cục đẹp mắt, ý tưởng đặc sắc và thông điệp ý nghĩa đã gây ấn tượng mạnh với ban tổ chức

Trong dịp này, những bức tranh do chính các em tại trung tâm vẽ để tham gia cuộc thi “Em vẽ ước mơ vươn cao” cũng mang đến cho những người thực hiện chương trình nhiều cảm xúc. Đây là cuộc thi vẽ tranh do Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam và Vinamilk tổ chức trong năm 2022, tạo sân chơi cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt được thể hiện năng khiếu, sự sáng tạo và kể về ước mơ qua các nét vẽ. Cuộc thi đã nhận được 242 bức tranh dự thi, trong đó Trung tâm phục hồi chức năng Việt-Hàn là một trong số các đơn vị có nhiều tác phẩm dự thi và nhiều tác phẩm xuất sắc.

Em Nguyễn Thị Vân Giang – Giải Nhì cuộc thi vẽ tranh nhận bằng khen và quà tặng khích lệ từ Giám đốc Quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam

Em Nguyễn Thị Vân Giang – đạt Giải Nhì cuộc thi với tác phẩm “Ước mơ sáng mãi trong em”, xúc động kể rằng em đã vẽ mẹ và chính mình trong bức tranh đạt giải. “Mẹ em đi làm xa, em không thường xuyên gặp mẹ được. Mẹ chính là động lực của em, mẹ luôn động viên em từng chút một. Em muốn mình vững vàng hơn mỗi ngày để có thể giúp mẹ được phần nào. Em cũng ước ao được tự đứng trên đôi chân của mình và được nhảy múa.”

Em Phí Thị Huyền Trang (giải khuyến khích) và Nguyễn Duy Mạnh (giải ba) nhận quà từ đại diện công ty Vinamilk

Ước mơ trở thành diễn viên múa đã được Giang ấp ủ ngay từ thời thơ ấu cho đến khi một cơn sốt ập đến khiến đôi chân em không còn khỏe mạnh như xưa. “Tất cả những điều đó em đưa vào bức vẽ, nên khi được thầy báo tin là em đạt giải nhì, em rất bất ngờ và hạnh phúc”, Vân Giang bày tỏ.

Đến thăm và nghe các chia sẻ về ước mơ của các em, Bà Nguyễn Thị Minh Tâm – Giám đốc chi nhánh Vinamilk Hà Nội chia sẻ: “Vinamilk mong rằng các em sẽ luôn giữ được sự trong sáng, tinh thần lạc quan, mạnh dạn mơ ước để cuộc sống thêm màu sắc, lan tỏa những điều tích cực. Vinamilk và Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam sẽ tiếp tục đồng hành chăm sóc cho các em, để giúp các em được khỏe mạnh hơn về thể chất và tiếp thêm động lục viết tiếp ước mơ của mình trong tương lai.”

Thay cho lời chúc mừng trung thu, các nhân viên Vinamilk tại Hà Nội cũng đã gửi tặng các em một tiết mục sôi động

Thay cho lời chúc mừng trung thu, các nhân viên Vinamilk tại Hà Nội cũng đã gửi tặng các em một tiết mục sôi động