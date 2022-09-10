4 cách trị thâm môi với nguyên liệu tự nhiên có sẵn tại nhà còn tốt hơn là chi tiền bạc triệu cho mỹ phẩm

Chọn thực phẩm 10/09/2022 08:30

Môi thâm, sẫm màu là nỗi phiền muộn chung của nhiều chị em. Chúng ta không nhất thiết phải đầu tư vào các sản phẩm đắt tiền mà có thể áp dụng một số mẹo trị thâm môi hiệu quả với những nguyên liệu tự nhiên.‏

Nguyên nhân dẫn đến môi thâm là do tăng sắc tố. Điều này có thể do các nguyên nhân:

  • ‏Tiếp xúc với ánh nắng mặt trời‏
  • ‏Thói quen uống quá nhiều cà phê‏
  • ‏Phản ứng với kem đánh răng, son môi…‏
  • ‏Hút thuốc lá…
  • 4 cách trị môi thâm hiệu quả bằng nguyên liệu tự 

1. Mật ong 

4 cách trị thâm môi với nguyên liệu tự nhiên có sẵn tại nhà còn tốt hơn là chi tiền bạc triệu cho mỹ phẩm - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Mật ong từ lâu được coi là thần dược làm đẹp da hiệu quả và cực kỳ hiệu quả giúp loại bỏ vết thâm làm hồng môi và cung cấp độ ẩm giúp môi căng mọng tươi tắn. Vì da môi khá mỏng manh và nhạy cảm, vì vậy bạn chỉ nên tẩy da chết cho môi một lần mỗi tuần. Lạm dụng tẩy da chết quá thường xuyên có thể gây kích ứng và nhạy cảm.

2. Dầu dừa

4 cách trị thâm môi với nguyên liệu tự nhiên có sẵn tại nhà còn tốt hơn là chi tiền bạc triệu cho mỹ phẩm - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tác dụng dưỡng ẩm giảm thâm của việc bôi dầu dừa đã được quan tâm từ rất lâu, bên cạnh việc khắc phục chứng da khô toàn thân, dầu dừa cũng có thể được sử dụng để cải thiện đôi môi khô nứt nẻ., bị sạm màu. Lúc này, liệu pháp dưỡng môi bằng dầu dừa qua đêm là một điều cần thiết để môi được dưỡng ẩm cũng như ngậm nước, tạo điều kiện để hồi phục tốt hơn, trở nên mềm và mịn hơn.

3. Dưa leo

Ngoài những công dụng hữu ích trong việc làm đẹp da thì dưa leo còn có công dụng làm hồng môi, mờ thâm môi hiệu quả mà không phải ai cũng biết

4 cách trị thâm môi với nguyên liệu tự nhiên có sẵn tại nhà còn tốt hơn là chi tiền bạc triệu cho mỹ phẩm - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 Sau khi tẩy tế bào chết môi, Thái lát dưa leo thành từng lát mỏng, cho vào tủ lạnh. Sau đó dùng lát dưa leo lạnh chà nhẹ nhàng lên trên môi trong 5 phút. Thực hiện hàng ngày bạn sẽ thấy đôi môi sáng màu lên trông thấy. Những lát dưa còn lại bạn có thể tận dụng để ăn sống hoặc đắp mặt cũng rất hữu hiệu đấy.

4. Chanh

Chanh chứa nhiều vitamin C, vì vậy thường được dùng để điều trị hiệu quả các đốm nám, sạm màu trên da, cũng chính vì thế chanh sẽ phát huy tác dụng tích cực giúp bạn nhanh lấy lại sắc môi hồng quyến rũ.

4 cách trị thâm môi với nguyên liệu tự nhiên có sẵn tại nhà còn tốt hơn là chi tiền bạc triệu cho mỹ phẩm - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Vắt một trái chanh lấy nước và thoa đều trên môi trước khi ngủ, thực hiện mỗi ngày từ 1 – 2 tháng bạn sẽ thấy đôi môi thâm sạm tươi sắc hơn hẳn. Để đạt hiệu quả nhanh, có thể cắt chanh thành từng lát mỏng, rắc chút đường và chà xát trực tiếp lên môi. Chanh sẽ giúp tẩy lớp tế bào chết, tạo cơ hội cho tế bào non phát triển làm làn da tươi mới hơn nếu áp dụng hàng ngày trong vài tuần.

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