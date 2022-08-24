Sai lầm của nhiều người là cứ nghĩ răng ố vàng là do bẩm sinh hoặc do vệ sinh kém nhưng thực tế nguồn thực phẩm nạp vào cơ thể mỗi ngày cũng là một nguyên nhân quan trọng khiến cho răng bị xỉn màu.
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1. Trà
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Trà chứa tannin - các hợp chất hòa tan trong nước, gây vị đắng. Tannin có màu sẫm và có thể làm ố xỉn màu răng.
2. Cà phê
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Cà phê cũng tương tự như trà có chứa các thành phần được gọi là tannin, là một loại polyphenol phân hủy trong nước. Tannin làm cho các hợp chất màu bám vào răng của bạn. Khi các hợp chất này dính lại, chúng có thể để lại màu vàng không mong muốn.
3. Nước có gas
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Bởi sử dụng nhiều các đồ uống trên có thể gây ảnh hưởng đến răng khiến răng ố vàng. Các axit cacbonic trong nước có ga sẽ không làm hỏng răng của bạn nghiêm trọng, nhưng nếu nước có hương vị, rất có thể nó chứa các chất phụ gia ảnh hưởng đến mức độ axit của nó và có thể làm tăng độ ăn mòn men răng
4. Rượu vang
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Thực phẩm và đồ uống có tính axit như rượu vang đỏ khiến men răng của bạn bị bào mòn. Điều này dẫn đến màu sắc của rượu có cơ hội bám vào bề mặt răng
5. Các loại kẹo đường có phẩm màu
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Các loại kẹo cứng và kẹo dẻo chứa thuốc nhuộm màu có thể bám trên men răng. Để giảm tình trạng vết ố trên răng, bạn nên dùng bàn chải, chỉ nha khoa ngay sau khi tiêu thụ các loại thức ăn trên. Nếu không thể sử dụng bàn chải, súc miệng bằng nước sạch là cách nhanh nhất giúp ngăn chặn sự hình thành của vết bẩn lên răng.
6. Nước ép trái cây tối màu
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Việc tiêu thụ nước ép nho và nước ép nam việt quất là hai trong những thủ phạm lớn nhất khiến răng ố vàng. Mặc dù rất tốt cho sức khỏe, nhưng chúng có các hắc sắc tố không cần thiết cho răng. Thêm vào đó, nước ép chứa khá nhiều axit, dễ bào mòn men răng và làm răng dễ ngả màu.
Hãy chuyển sang những loại nước hoa quả có màu nhạt một chút, chẳng hạn như nước ép táo và nước ép cam.