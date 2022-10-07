Bí kíp nhận biết thịt heo tươi ngon, không bơm hóa chất độc hại cho chị em đi chợ

Dinh dưỡng 07/10/2022 13:23

Để có thể tránh được những miếng thịt bơm hóa chất, chất tăng trọng chị em hãy thử kham khảo những mẹo này, tuy đơn giản nhưng biết đâu lại cực kỳ có ích.

Màu sắc, mùi thịt

Một trong những cách chọn thịt lợn sạch phổ biến nhất là quan sát màu và xem xét mùi của thịt.

Theo đó, thịt lợn chất lượng sẽ có màu hồng nhạt đến đỏ thẫm, mùi không bị ôi thiu.

Khi cắt thịt theo chiều dọc sẽ thấy được phần thịt khô ráo bên trong, cơ hơi se lại, lớp bì mềm, mỡ màu trắng trong đến hơi ngà và khi ngửi không có mùi gắt dầu.

Ngoài ra khi đem luộc, nước sẽ trong, xuất hiện váng mỡ to và không bị bọt nhiều.

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Ảnh minh họa: Internet

Độ đàn hồi

Thịt heo tươi cũng có độ đàn hồi cao. Lúc mua, bạn lấy ngón tay ấn vào thịt không để lại vết lõm, khi bỏ ngón tay ra không bị dính là thịt ngon. Ngược lại, thịt kém tươi, khi ấn ngón tay vào sẽ để lại vết lõm sau đó trở về bình thường và có độ dính nhất định. Thịt ôi sẽ bị lõm sâu khi ấn vào mà không trở lai bình thường ngay được, dính nhiều.

Đồng thời, thịt heo sạch thường có lớp bì và lớp mỡ dày. Da mỏng, chắc chắn là thịt ngon, không có mùi khó chịu. Mỡ có màu sáng, có độ chắc. Tủy bám chặt vào thành ống tủy, có sự đàn hồi.

Nhìn vào da lợn

Da lợn cũng là bộ phận có thể giúp phân biệt thịt lợn chết hay tươi. Với những con lợn đã chết, khi mổ ra, máu sẽ tích tụ lại ở phần da và mỡ. Nếu chị em thấy những chấm đỏ nhỏ trên da lợn, hoặc thậm chí là màu tím đen, tốt nhất không nên mua nó. Nó có thể là thịt một con lợn bị bệnh mà chết, trong khi da của những con lợn khỏe mạnh thường có màu trắng sáng.

Lớp mỡ, thịt

Thông thường, thịt lợn ngon sẽ có lớp mỡ dày khoảng 1,5 – 2cm. Trong đó, lớp mỡ và phần thịt nạc dính chặt với nhau. Theo một số người, nếu lớp mỡ và bì càng dày thì chứng tỏ đó là lợn không bị nuôi tăng trọng.

Bí kíp nhận biết thịt heo tươi ngon, không bơm hóa chất độc hại cho chị em đi chợ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet
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Từ khóa:   dinh dưỡng sức khỏe mẹo chọn mua thịt heo

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