6 loại trái cây chứa nhiều canxi, mẹ bầu nên ăn giúp con cao lớn ngay từ trong bụng mẹ

Dinh dưỡng 05/10/2022 05:00

Đây là các loại trái cây quen thuộc nhưng có thể nhiều người chưa biết, chúng có hàm lượng canxi cực kỳ nhiều rất tốt cho các mẹ bầu.

Phụ nữ mang thai cần bổ sung canxi cần thiết cho từng giai đoạn phát triển của thai nhi, phòng tránh trẻ bị sinh non, thiếu cân, còi xương, suy dinh dưỡng, mẹ bị loãng xương. Việc bổ sung canxi cho bà bầu cần tuân thủ về liều lượng, thời gian và cách bổ sung phù hợp để có được hiệu quả nhất. 

 

Theo Webmd, cơ thể không thể tự sản sinh ra canxi, vì vậy cần phải bổ sung canxi bằng thực phẩm cũng như những sản phẩm thuốc khi cần thiết. Khi bổ sung bằng thực phẩm thì mẹ bầu thường lựa chọn uống sữa. Tuy nhiên có những trường hợp mẹ bầu bị dị ứng, không uống được sữa thì hoàn toàn có thể bổ sung canxi bằng các loại trái cây dưới đây. 

 

1. Đu đủ chín

6 loại trái cây chứa nhiều canxi, mẹ bầu nên ăn giúp con cao lớn ngay từ trong bụng mẹ - Ảnh 1

Đu đủ chín là trái cây chứa nhiều vitamin A, beta – carotene, vitamin C, canxi và sắt. Ăn đu đủ chín sẽ giúp bà bầu giảm ốm nghén, tăng cường hệ miễn dịch, tránh tình trạng táo bón và tốt cho sự phát triển thị giác của thai nhi.

Ảnh minh họa: Internet

 

Đu đủ chín là trái cây chứa nhiều vitamin A, beta – carotene, vitamin C, canxi và sắt. Ăn đu đủ chín sẽ giúp bà bầu giảm ốm nghén, tăng cường hệ miễn dịch, tránh tình trạng táo bón và tốt cho sự phát triển thị giác của thai nhi. Tuy nhiên, bà bầu chỉ nên ăn đu đủ chín 2 lần/ tuần và mỗi lần chỉ nên ăn 1 miếng là đủ. Vì vị ngọt của đu đủ chín có thể khiến bà bầu bị tiểu đường thai kỳ. 

 

Ăn quá nhiều đu đủ sẽ gây kích thích ruột già do đặc tính nhuận tràng và có thể gây vàng da. Các mẹ bầu hãy lưu ý loại bỏ hoàn toàn hạt đu đủ trước khi ăn vì có chứa độc.

2. Xoài

6 loại trái cây chứa nhiều canxi, mẹ bầu nên ăn giúp con cao lớn ngay từ trong bụng mẹ - Ảnh 2

Xoài là một hương vị trái cây giàu canxi, giúp bảo vệ xương và răng của người mẹ cùng các tế bào của thai nhi.

Ảnh minh họa: Internet

Đối với phụ nữ mang thai, xoài là một loại trái cây rất tốt bởi nó giàu kali và canxi, xoài rất tốt cho các thai phụ có nguy cơ thiếu sắt bởi vitamin C giúp cơ thể hấp thụ sắt. Xoài là một hương vị trái cây giàu canxi, giúp bảo vệ xương và răng của người mẹ cùng các tế bào của thai nhi. Trong 100g xoài chín có rất nhiều chất như Protein, lipid, canxi, sắt, vitamin A, vitamin B1, vitamin C, phốt pho…

3. Kiwi

 

Quả kiwi giàu nước, dồi dào các vitamin A, C, E, các vitamin nhóm B, axit folic. Kiwi còn chứa các khoáng chất cần thiết cho cơ thể như: mangan, kẽm, sắt, đồng, kali, magie, đặc biệt là kiwi rất giàu canxi, trong 100gam kiwi chứa tới 34mg canxi. 

6 loại trái cây chứa nhiều canxi, mẹ bầu nên ăn giúp con cao lớn ngay từ trong bụng mẹ - Ảnh 3

Mẹ bầu nên bổ sung canxi hàng ngày bằng việc nhấm nháp một chút kiwi, vừa tốt cho hệ tiêu hóa, lại tăng cường miễn dịch, chống táo bón, còn cung cấp canxi cho hệ xương và răng thai nhi chắc khỏe.

Ảnh minh họa: Internet

 

Mẹ bầu nên bổ sung canxi hàng ngày bằng việc nhấm nháp một chút kiwi, vừa tốt cho hệ tiêu hóa, lại tăng cường miễn dịch, chống táo bón, còn cung cấp canxi cho hệ xương và răng thai nhi chắc khỏe.

4. Chuối 

Chuối không chỉ giàu canxi mà còn có chứa nhiều loại vitamin và khoáng chất rất có ích đối với sức khỏe thai kỳ. Các vi chất dinh dưỡng có nhiều trong chuối gồm có: Canxi, Axit folic, Magie, Kali, Kẽm, Vitamin B6, Vitamin C,…

Đặc biệt, trong chuối còn có chứa omega-3 và omega-6, mẹ ăn chuối mỗi ngày không chỉ có bộ xương chắc khỏe mà còn có thể hỗ trợ thai nhi phát triển toàn diện, cao lớn, thông minh.

5. Dâu tm

Dâu tằm cũng là loại trái cây giàu canxi mẹ bầu có thể ăn trong thai kỳ để ngăn ngừa tình trạng thiếu hụt canxi. Dâu tằm giàu vitamin C, vitamin A, E, K, các vitamin nhóm B, các khoáng chất như: sắt, mangan, kali, magie, kẽm, đặc biệt dâu tằm giàu canxi, trong 100gram dâu tằm chứa tới 39mg canxi. Mẹ bầu ăn dâu tằm giúp ngăn ngừa các bệnh về xương, giúp con sinh ra cao lớn, khỏe mạnh, thông minh.

6. Qu dâu tây

Dâu tây là quả mọng nước, nước chiếm đến hơn 90%. Dâu tây cũng giàu chất xơ, vitamin C, vitamin A, vitamin E và K. Dâu tây cũng giàu cac bitamin nhóm B, axit folic, các khoáng chất cần thiết cho sự phát triển của thai nhi như: sắt, kẽm, canxi, kali… Đặc biệt, loại quả mọng này chứa dồi dào lượng canxi. Trong 100mg dâu tây có tới 16mg canxi.

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Từ khóa:   dinh dưỡng mẹ bầu Sức khoẻ mẹ bầu #sức khỏe

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