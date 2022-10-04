Một số chuyên gia y tế tin rằng uống một cốc nước trước khi đánh răng sẽ tốt hơn nhiều cho sức khỏe răng miệng của bạn và thậm chí có thể làm tăng hiệu quả của việc đánh răng.

Nếu bạn quen đánh răng ngay trước khi uống tách cà phê buổi sáng, bạn có thể muốn xem xét lại thói quen này. Khi bạn uống thứ gì đó ngay sau khi đánh răng, nó có thể làm trôi florua trong kem đánh răng, khiến việc đánh răng kém hiệu quả hơn rất nhiều.

Trên thực tế, các nha sĩ khuyên bạn nên đợi ít nhất nửa giờ sau khi đánh răng để uống bất kỳ loại nước giải khát nào. Và nếu bạn không có nhiều thời gian vào buổi sáng thì việc đánh răng sau khi ăn sáng mới có ý nghĩa.

2. Nó có thể gây ra nhiều sâu răng hơn

Mặc dù uống nước vào buổi sáng có nhiều lợi ích cho sức khỏe, nhưng uống nước ngay sau khi đánh răng có thể khiến bạn không nhận đủ florua. Bởi vì florua là một trong những cách hiệu quả nhất để chống lại sâu răng, thiếu nó có thể làm suy yếu men răng của bạn, gây ra sâu răng và thậm chí là các bệnh về xương.

3. Nó có thể khiến bạn buồn nôn

Đánh răng sau khi thức dậy có thể giúp bạn sảng khoái nhưng một số người có thể buồn nôn khi đánh răng. Mặc dù đánh răng hai lần một ngày là rất quan trọng đối với sức khỏe răng miệng của bạn, nhưng đôi khi bạn có thể bỏ qua nếu nó khiến bạn cảm thấy buồn nôn.

Nhiều bà mẹ tương lai cho biết tình trạng ốm nghén của họ trở nên tồi tệ hơn khi họ đánh răng ngay sau khi thức dậy, và nhiều nha sĩ tin rằng việc sử dụng thuốc nhỏ xylitol hoặc thậm chí là nước lọc thay thế có thể hữu ích.

4. Nó có thể làm suy yếu men răng của bạn

Cảm giác buồn nôn thường dẫn đến nôn mửa và nôn mửa thường xuyên có thể làm hỏng răng của bạn nghiêm trọng. Vì chất nôn có chứa axit trong dạ dày, nó có thể làm mòn và làm yếu men răng của bạn, khiến răng bạn bị tổn thương.

Theo Brightside