Đánh răng ngay sau khi thức dậy có thực sự hiệu quả như bạn nghĩ?

Sức khỏe 04/10/2022 07:40

Nhiều người trong chúng ta đã quen với việc đánh răng ngay khi ra khỏi giường. Nhưng mặc dù vệ sinh răng miệng tốt là chìa khóa để duy trì nụ cười đẹp, nhưng đánh răng ngay sau khi thức dậy có thể không hiệu quả như chúng ta nghĩ.

Một số chuyên gia y tế tin rằng uống một cốc nước trước khi đánh răng sẽ tốt hơn nhiều cho sức khỏe răng miệng của bạn và thậm chí có thể làm tăng hiệu quả của việc đánh răng.

1. Nó có thể làm cho việc đánh răng kém hiệu quả

Đánh răng ngay sau khi thức dậy có thực sự hiệu quả như bạn nghĩ? - Ảnh 1

Nếu bạn quen đánh răng ngay trước khi uống tách cà phê buổi sáng, bạn có thể muốn xem xét lại thói quen này. Khi bạn uống thứ gì đó ngay sau khi đánh răng, nó có thể làm trôi florua trong kem đánh răng, khiến việc đánh răng kém hiệu quả hơn rất nhiều.

Trên thực tế, các nha sĩ khuyên bạn nên đợi ít nhất nửa giờ sau khi đánh răng để uống bất kỳ loại nước giải khát nào. Và nếu bạn không có nhiều thời gian vào buổi sáng thì việc đánh răng sau khi ăn sáng mới có ý nghĩa.

2. Nó có thể gây ra nhiều sâu răng hơn

Đánh răng ngay sau khi thức dậy có thực sự hiệu quả như bạn nghĩ? - Ảnh 2

Mặc dù uống nước vào buổi sáng có nhiều lợi ích cho sức khỏe, nhưng uống nước ngay sau khi đánh răng có thể khiến bạn không nhận đủ florua. Bởi vì florua là một trong những cách hiệu quả nhất để chống lại sâu răng, thiếu nó có thể làm suy yếu men răng của bạn, gây ra sâu răng và thậm chí là các bệnh về xương.

3. Nó có thể khiến bạn buồn nôn

Đánh răng ngay sau khi thức dậy có thực sự hiệu quả như bạn nghĩ? - Ảnh 3

Đánh răng sau khi thức dậy có thể giúp bạn sảng khoái nhưng một số người có thể buồn nôn khi đánh răng. Mặc dù đánh răng hai lần một ngày là rất quan trọng đối với sức khỏe răng miệng của bạn, nhưng đôi khi bạn có thể bỏ qua nếu nó khiến bạn cảm thấy buồn nôn.

Nhiều bà mẹ tương lai cho biết tình trạng ốm nghén của họ trở nên tồi tệ hơn khi họ đánh răng ngay sau khi thức dậy, và nhiều nha sĩ tin rằng việc sử dụng thuốc nhỏ xylitol hoặc thậm chí là nước lọc thay thế có thể hữu ích.

4. Nó có thể làm suy yếu men răng của bạn

Đánh răng ngay sau khi thức dậy có thực sự hiệu quả như bạn nghĩ? - Ảnh 4

Cảm giác buồn nôn thường dẫn đến nôn mửa và nôn mửa thường xuyên có thể làm hỏng răng của bạn nghiêm trọng. Vì chất nôn có chứa axit trong dạ dày, nó có thể làm mòn và làm yếu men răng của bạn, khiến răng bạn bị tổn thương.

Theo Brightside

Giảm cân lý tưởng sẽ thật thiếu sót nếu bạn bỏ qua 7 chất dinh dưỡng hỗ trợ "càn quét" mỡ thừa này

Giảm cân lý tưởng sẽ thật thiếu sót nếu bạn bỏ qua 7 chất dinh dưỡng hỗ trợ "càn quét" mỡ thừa này

Như chúng ta đã biết, giảm cân không phải là quá khó khăn. Nó cần thời gian, sự kiên nhẫn và sự cống hiến để đạt được mục tiêu cân nặng của bạn. Mặc dù bạn có thể thấy nhiều lựa chọn ăn kiêng lỗi mốt hứa hẹn giảm cân nhanh chóng, nhưng các chuyên gia sức khỏe đề xuất một chế độ ăn uống cân bằng và lối sống lành mạnh là phương pháp giảm mỡ thừa bền vững nhất.

Xem thêm
Từ khóa:   phương pháp chăm sóc răng miệng thức dậy nên đánh răng trước hay uống nước trước? Đánh răng đúng cách

TIN MỚI NHẤT

Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Tâm sự 2 giờ 23 phút trước
Nỗi lòng cô gái vỡ mộng ngay đêm thành hôn vì đề nghị không ngờ từ người chồng đại gia

Nỗi lòng cô gái vỡ mộng ngay đêm thành hôn vì đề nghị không ngờ từ người chồng đại gia

Tâm sự 2 giờ 53 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 53 phút trước
Sự thật đằng sau cái quỳ gối của người vợ khi nhận đôi khuyên tai từ chồng đi xa về

Sự thật đằng sau cái quỳ gối của người vợ khi nhận đôi khuyên tai từ chồng đi xa về

Tâm sự 3 giờ 53 phút trước
Sự thật đằng sau hành động quay sang mượn tiền của mẹ chồng trong lúc con cái nợ nần

Sự thật đằng sau hành động quay sang mượn tiền của mẹ chồng trong lúc con cái nợ nần

Tâm sự gia đình 4 giờ 23 phút trước
Màn cay đắng vì chửa trước và sự thay đổi tình thế không ai ngờ sau một đêm mưa gió

Màn cay đắng vì chửa trước và sự thay đổi tình thế không ai ngờ sau một đêm mưa gió

Tâm sự 4 giờ 53 phút trước
Sự thật đằng sau chiếc nhẫn kim cương trăm triệu và câu nói đi kèm của người chồng

Sự thật đằng sau chiếc nhẫn kim cương trăm triệu và câu nói đi kèm của người chồng

Tâm sự gia đình 5 giờ 53 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 8 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Tâm sự gia đình 6 giờ 23 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng động lạ dưới bếp khiến dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm

Sự thật đằng sau tiếng động lạ dưới bếp khiến dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm

Tâm sự gia đình 6 giờ 53 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm