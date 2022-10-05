Cách làm sốt mayonnaise béo ngậy bằng máy xay sinh tố tại nhà, nguyên liệu vừa đơn giản lại vừa dễ tìm

Hẳn ai cũng biết đến sốt mayonnaise béo ngậy và thơm ngon, nhưng bạn có tin rằng mình có thể tự làm mayonnaise tại nhà cực dễ, chỉ với 2 phút thôi?
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Nguyên liệu làm Sốt mayonnaise
Cho 4 người
1 quả trứng gà
1/2 quả Chanh
200 ml dầu ăn
Gia vị thông dụng (đường/muối/tiêu trắng)
Dụng cụ thực hiện
Máy xay sinh tố, muống, đĩa, chén
Cách chế biến Sốt mayonnaise
Cho nguyên liệu vào cối xay
Đầu tiên bạn cho lần lượt 200ml dầu ăn, 1 quả trứng gà, 1/4 muỗng cà phê tiêu trắng, 1 muỗng cà phê đường, 1/2 muỗng cà phê muối và nước cốt từ 1/2 quả chanh vào cốc xay sinh tố.
Xay hỗn hợp
Sau đó, dùng máy xay sinh tố xay hỗn hợp trên trong vòng 2 phút đến khi sốt bông và sệt mịn lại là xong.
Thành phẩm
Sốt mayonnaise trắng mịn và có mùi thơm rất tự nhiên. Nếm thử một chút sẽ cảm nhận được vị béo mềm không thua kém gì sốt mayonnaise sản xuất theo dây chuyền mà còn rất sạch sẽ an toàn nữa.