Cách làm sốt mayonnaise béo ngậy bằng máy xay sinh tố tại nhà, nguyên liệu vừa đơn giản lại vừa dễ tìm

Vào bếp 05/10/2022 10:25

Hẳn ai cũng biết đến sốt mayonnaise béo ngậy và thơm ngon, nhưng bạn có tin rằng mình có thể tự làm mayonnaise tại nhà cực dễ, chỉ với 2 phút thôi?

Nguyên liệu làm Sốt mayonnaise

Cho 4 người

1 quả trứng gà

1/2 quả Chanh 

 200 ml dầu ăn

Gia vị thông dụng (đường/muối/tiêu trắng)

Cách làm sốt mayonnaise béo ngậy bằng máy xay sinh tố tại nhà, nguyên liệu vừa đơn giản lại vừa dễ tìm - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Dụng cụ thực hiện

Máy xay sinh tố, muống, đĩa, chén

Cách làm sốt mayonnaise béo ngậy bằng máy xay sinh tố tại nhà, nguyên liệu vừa đơn giản lại vừa dễ tìm - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Cách chế biến Sốt mayonnaise

Cho nguyên liệu vào cối xay

Đầu tiên bạn cho lần lượt 200ml dầu ăn, 1 quả trứng gà, 1/4 muỗng cà phê tiêu trắng, 1 muỗng cà phê đường, 1/2 muỗng cà phê muối và nước cốt từ 1/2 quả chanh vào cốc xay sinh tố.

Xay hỗn hợp

Sau đó, dùng máy xay sinh tố xay hỗn hợp trên trong vòng 2 phút đến khi sốt bông và sệt mịn lại là xong.

Cách làm sốt mayonnaise béo ngậy bằng máy xay sinh tố tại nhà, nguyên liệu vừa đơn giản lại vừa dễ tìm - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thành phẩm

Sốt mayonnaise trắng mịn và có mùi thơm rất tự nhiên. Nếm thử một chút sẽ cảm nhận được vị béo mềm không thua kém gì sốt mayonnaise sản xuất theo dây chuyền mà còn rất sạch sẽ an toàn nữa.

Cách làm sốt mayonnaise béo ngậy bằng máy xay sinh tố tại nhà, nguyên liệu vừa đơn giản lại vừa dễ tìm - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

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