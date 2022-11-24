5 kiểu người cho dù có thèm đến mấy cũng không nên ăn thịt vịt vì cực kỳ nguy hiểm

Thịt vịt rất nhiều chất dinh dưỡng, thơm ngon nên được nhiều người yêu thích thế nhưng theo Đông y, thịt vịt sẽ có thể gây hại đến sức khỏe của những người đang mắc phải những bệnh dưới đây:

Người bị bệnh gút

Vì thịt vịt có chứa lượng purin cao nên những người mắc bệnh gút cần tránh ăn, nếu không sẽ làm tăng axit uric trong cơ thể.

Những người đang bị cảm lạnh

Khi đang bị cảm lạnh, sốt, tốt nhất không nên ăn thịt vịt. Mặc dù thịt vịt vốn rất tốt, nhưng người bị cảm thì cơ thể đang ở trong trạng thái yếu ớt, chức năng tiêu hóa giảm sút. Nếu tiếp tục ăn thịt vịt, có lượng mỡ tự nhiên khá cao, sẽ cản trở hấp thụ, không thể tiêu hóa. Càng ăn nhiều, cơ thể càng trở nên tồi tệ hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Người bị cảm lạnh, tốt nhất nên chọn những món ăn nhẹ nhàng, thanh đạm, dễ tiêu hóa. Bên cạnh đó, người bị cảm lạnh cơ thể đã bị hư hàn ở mức tổn thưởng, nếu ăn thêm thịt vịt có tính lạnh, giống như động tác làm cho bệnh trở nên nặng.

Người bị cảm do nhiệt, nóng bốc hỏa, thì ăn thịt vịt không bị ảnh hưởng bởi nguyên nhân này.

Người có hệ tiêu hóa kém

Đông y cho hay, thịt vịt có tính hàn, có thể khiến những người có hệ tuần hoàn kém bị suy yếu hệ tiêu hóa, thận, hệ thống miễn dịch… Ngoài ra, thịt vịt cũng khiến người có thể trạng hàn dễ bị các bệnh về cơ xương khớp.

Người bị ho

Các thực phẩm tanh như vịt đều sẽ khiến người bị ho cảm thấy khó thở, sinh ra kích ứng, khiến triệu chứng ho thêm trầm trọng.

Người dị ứng thịt vịt

Ảnh minh họa: Internet

Một số người ăn vịt sẽ gây ra dị ứng, đó là một loại bệnh dị ứng với những thực phẩm chứa lượng protein cao. Tức là có những người, ăn một bữa ăn quá giàu đạm thì sẽ gặp ngay hậu quả xấu liên quan đến đường tiêu hóa.

Sau khi kết thúc một bữa ăn quá nhiều đạm từ thịt vịt hoặc những món ăn quá giàu đạm, nhóm người này ngay lập tức có dấu hiệu ngứa ngoài da, sưng đỏ, sau đó đau bụng, tiêu hóa kém, đau đầu, nôn ói và các trạng thái mẫn cảm khác.

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