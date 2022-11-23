Những thực phẩm "đại kỵ" tuyệt đối không ăn chung với quả nho kẻo "tiền mất tật mang"

Nho tốt cho sức khỏe nhưng ăn quá nhiều nho cũng có thể gặp phải một vài vấn đề như đau dạ dày, tiêu chảy, gây dị ứng,... Đặc biệt với một số người 'đại kỵ' với nho, ăn loại quả này có thể gây nguy hiểm cho cơ thể.

Sữa tươi Đứng đầu đại diện trong danh sách “tứ đại kỵ” không nên dùng chung với nho, sữa tươi có hàm lượng protein rất cao, cần thiết và cực tốt cho sức khỏe con người. Nếu bạn ăn nho xong mà uống thêm sữa tươi thì đại hại. Trong nho lại chứa hàm lượng axit cao như axit tartaric, axit malic và axit xitric,...và cả vitamin C. Khi protein trong sữa gặp các hoạt chất axit trên thì sẽ gây ra hiện tượng kết tủa, kể cả vitamin C. Từ đó, cơ thể không thể chuyển hóa được và gây ra các triệu chứng như đau bụng, tiêu chảy, nôn mửa,...Do đó, các chuyên gia dinh dưỡng khuyến cáo chỉ nên ăn sau nho sau khi đã uống sữa được ít nhất 1 tiếng.

Do đó, các chuyên gia dinh dưỡng khuyến cáo chỉ nên ăn nho sau khi đã uống sữa được ít nhất 1 tiếng. Ảnh minh họa: Internet Nhân sâm Nhân sâm là loại dược liệu quý hiệu và có công dụng rất tốt với sức khỏe con người. Tuy vậy, trong quả nho lại chứa axit tannic, đây là một loại polyphenolic, khi thủy phân tạo ra glucose, axit gallic hoặc các axit polyphenolic khác nên khi ta ăn nho sẽ cảm nhận vị ngọt.

Loại axit này lại phản ứng với protein trong nhân sâm, làm biến đổi cấu trúc và gây hiện tượng kết tủa, làm giảm hiệu quả, chức năng của củ sâm đồng thời gây hại cho sức khỏe. Ảnh minh họa: Internet Hải sản Trong hải sản như tôm biển, cá biển hay cua biển đều chứa hàm lượng protein cao, nếu bạn vừa ăn hải sản xong và thưởng thức một vài quả nho để tráng miệng thì không tốt chút nào đâu nhé Nho chứa hoạt chất là axit tanic, nó phản ứng với protein trong thực phẩm gây ra kết tủa, từ đó giảm đi giá trị dinh dưỡng của protein và gây kích thích đường tiêu hóa gây chóng mặt, buồn nôn, đau bụng, tiêu chảy và nhiều triệu chứng khác. Ảnh minh họa: Internet Thực phẩm chứa nhiều Kali Kali là hoạt chất rất tốt cho cơ thể, tuy vậy nếu quá liều rất dễ gây ra nhiều biến chứng không tốt như co thắt đường tiêu hóa, tăng nồng độ kali trong máu dẫn đến đầy bụng hoặc tiêu chảy, thậm chí là rối loạn nhịp tim. Vì vậy, nếu bạn đã tiêu thụ các loại thực phẩm giàu kali như tảo bẹ, rong biển, chuối, hạnh nhân và các loại đậu khác,…thì nhất định phải đợi hai hoặc ba tiếng sau đó mới được ăn nho để đảm bảo an toàn sức khỏe. Ảnh minh họa: Internet

Tủ lạnh ám mùi khó chịu, cho thứ vỏ tưởng chừng bỏ đi này vào, để qua đêm bạn sẽ thấy điều bất ngờ Tủ lạnh là nơi chứa đủ các loại thực phẩm lại hoạt động liên tục suốt ngày nên rất dễ bị ám mùi, đặc biệt là mùi mít, sầu riêng,… sẽ khiến tủ bị hôi.

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