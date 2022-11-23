Cách làm rau diếp cá trị ho hiệu quả, đơn giản cho mọi nhà!

Kiến thức hay 23/11/2022 15:55

Rau diếp có tác dụng trị ho vô cùng hiệu quả, nhanh chóng và lành tính. Vậy làm rau diếp cá trị ho như thế nào cho hiệu quả?

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Thời tiết thay đổi khiến cho sức khỏe con người ảnh hưởng rất nhiều. Ho là một hiện tượng thường gặp và là biểu hiện đầu tiên khi cơ thể người đang không khỏe. Thay vì việc sử dụng thuốc Tây liên tục, hãy áp dụng những mẹo vặt dân gian trước để đảm bảo tốt nhất cho sức khỏe của bạn. Trong đó, nổi bật là công thức sử dụng rau diếp cá trị ho là một trong những bí kíp được các bà nội trợ truyền tai nhau rộng rãi, để chăm sóc cho sức khỏe các thành viên trong gia đình bạn.

Cụ thể cách áp dụng rau diếp cá trị ho như nào, hãy cùng tìm hiểu ở ngay bài viết dưới đây nhé!

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Trị ho bằng rau diếp cá là phương thức dân gian rất được các bà nội trợ tin tưởng!

Rau diếp cá có tác dụng trị ho như nào?

Trị ho bằng rau diếp cá là một bí kíp đã được lưu truyền từ bao đời ông cha ta. Theo Đông Y học cổ truyền cho biết, rau diếp cá có tính hàn, vị chua, có khả năng đi sâu vào các kinh mạch Can, Phế để giảm nhiệt cơ thể, thải độc và ức chế kháng viêm. Chính vì thế, đây là một nguyên liệu cực kỳ phổ biến trong điều trị các chứng ho, cảm thường gặp.

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Rau diếp cá được dùng như một vị thuốc cho những bài thuốc Đông y!

Không chỉ nhận được sự ghi nhận của Y học cổ truyền, rau diếp cá còn được ghi nhận công hiệu thông qua các nghiên cứu khoa học hiện đại. Cụ thể, loại thực vật này chứa nhiều vitamin C, methylnonylketon, quercitrin, decanonylacetaldehyde,…. những hợp chất góp phần ức chế các vi khuẩn gây cảm cúm, đồng thời có công dụng đẩy nhanh quá trình làm lành các tế bào bị tổn thương, ngăn chặn sự tác động của virus và tạo hàng rào miễn dịch chắc chắn cho cơ thể bạn.

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Rau diếp cá chứa các hợp chất giúp kháng viêm hiệu quả!

Những cách trị ho bằng rau diếp cá

Có rất nhiều cách làm rau diếp cá chữa bệnh ho để các mẹ có thể biến đổi phù hợp với từng triệu chứng bệnh và từng đối tượng trong gia đình. Cụ thể, các mẹ có thể tham khảo các cách dưới đây:

1. Uống nước cốt rau diếp cá

Nước cốt chiết từ rau diếp cá khá có mùi vị khá tanh và khó chịu, nên cũng khá kén người uống. Tuy nhiên, nếu chịu khó uống được thì hiệu quả tác dụng sẽ vô cùng nhanh chóng.

Cách thực hiện cũng chỉ vài bước đơn giản như sau:

Đầu tiên, chuẩn bị một bó rau diếp cá, nhặt lấy lá tươi và ngọn non, rửa thật sạch và ngâm trong nước muối. Bởi diếp cá là một trong những loại thực vật có khá nhiều ký sinh trùng, chính vì thế, bạn phải đảm bảo tại bước làm sạch để an toàn cho hệ tiêu hóa.

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Nước cốt rau diếp cá - Ảnh minh họa: Internet

- Tiếp đó, xay nhuyễn phần lá đã làm sạch với 1 ly nước bằng máy xay sinh tố.

- Sau đó lọc lấy nước uống, uống chậm để các chất trong nước cốt diếp cá thẩm thấu vào niêm mạc cổ họng, làm dịu cảm giác đau rát và nhanh chóng cắt đứt cơn ho.

- Thực hiện đều đặn mỗi ngày 2 lần, mỗi lần uống 1 ly liên tục trong 3 ngày sẽ cảm nhận được sự thay đổi. Nếu cảm thấy quá khó uống thì bạn có thể thêm một chút đường hoặc muối vào nhé.

2. Trị ho bằng rau diếp cá và nước vo gạo

Một trong những cách trị ho bằng rau diếp cá nữa đó là kết hợp cùng với nước vo gạo. Trong nước vo gạo có chứa một hàm lượng các vitamin B, B1, B2 và Vitamin C vừa sát khuẩn tốt lại vừa kháng viêm hiệu quả. Chính vì thế, kết hợp với nước rau diếp cá sẽ rất hợp lý trong việc chữa trị các triệu chứng về đường hô hấp. 

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Rau diếp cá và nước gạo - Ảnh minh họa: Internet

Cách thực hiện cũng đơn giản, dễ thực hiện và đảm bảo an toàn tuyệt đối:

- Chuẩn bị 1 nắm rau diếp cá non và 1 chén nước vo gạo.

- Xay diếp cá để lấy nước cốt.

- Hòa nước cốt diếp cá và nước vo gạo lẫn với nhau.

- Đun sôi hỗn hợp vừa thu được khoảng 10 phút cho chín.

- Sau đó chia thành 3 phần đều nhau, uống vào sáng, trưa, tối sau bữa ăn tầm 60 phút.

- Thực hiện đều đặn cho đến lúc khỏi hẳn thì dừng lại.

Rau diếp cá và nước vo gạo sẽ dễ uống hơn so với nước cốt diếp cá ban đầu, đã vậy công hiệu lại còn siêu ấn tượng nữa, các chị em còn chần chừ gì mà không áp dụng ngay nào?!

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3. Rau diếp cá và phổi lợn

Một công thức rau diếp cá chữa ho đờm đã được lưu truyền lâu đời từ dân gian đó chính là kết hợp rau diếp cá với phổi lợn. Công thức này chữa ho đờm có mủ, ho lao ra máu cực kỳ hiệu quả. Tuy nhiên bạn phải đảm bảo được nguồn nguyên liệu sạch và an toàn. 

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Rau diếp cá và phổi lợn chữa ho có đờm mủ hiệu quả!

Các bước tiến hành thực hiện như sau:

- Chuẩn bị 80g rau diếp cá tươi và 1 cái phổi lợn nhỏ.

- Ngâm cả rau cả phổi lợn với nước muối để sát khuẩn hoàn toàn.

- Nấu chung 2 thứ này với nhau như nấu canh.

- Chia ra để ăn trong các bữa ăn, ăn cả cái và uống cả nước để đạt được hiệu quả tối đa hơn.

- Công thức này không cần phải thực hiện liên tục. Cứ cách 2 - 3 ngày hẵng làm một lần bởi ăn nhiều nội tạng như gan, phổi cũng không tốt cho sức khỏe.

Trên đây là tổng hợp về những công thức chế biến rau diếp cá trị ho hiệu quả, đơn giản và an toàn tại nhà. Các chị em hãy lưu lại phòng khi cần thiết để có thể chăm sóc tốt nhất cho các thành viên gia đình bạn, trong thời tiết "ẩm ương" dễ bị cảm này nhé!

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