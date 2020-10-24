Chia sẻ cách trị ho ngứa cổ cho bà bầu hiệu quả và an toàn

Trong giai đoạn thai kỳ, sức khỏe mẹ bầu thường sẽ rất kém. Vì vậy rất dễ mắc phải các bệnh cảm cúm. Trong đó, ho ngứa họng là một trong những tình trạng phổ biến, khiến mẹ bầu mệt mỏi gây ảnh hưởng đến sức khỏe và cả thai nhi. Việc tìm hiểu nguyên nhân cũng như cách trị ho ngứa cổ cho bà bầu vừa hiệu quả vừa an toàn được nhiều chị em quan tâm đến. Dưới đây là những cách trị ho cho bà bầu nhanh nhất và không gây ảnh hưởng đến sức khỏe mẹ và thai nhi. Cùng theo dõi ngay sau đây!

Dưới đây là một số cách trị ho ngứa cổ cho bà bầu hiệu quả mà các mẹ có thể tham khảo.

Gia tăng lưu lượng máu: Lưu lượng máu gia tăng đôi khi gây áp lực lên các mạch máu nhỏ ở khoang mũi, khiến cho bà bầu bị nghẹt mũi, ho có đờm hoặc ho ngứa cổ.

Do sự phát triển của thai nhi: Thai nhi càng lớn thì tử cung sẽ phình to gây áp lực lên khoang bụng, có thể gây nên hiện tượng trào ngược dịch vị dạ dày lên đường hô hấp. Đây cũng có thể là nguyên nhân khiến bà bầu bị viêm, ho, ngứa rát cổ họng.

Sức đề kháng yếu dẫn tới viêm họng: Trong giai đoạn thai kỳ, sức đề kháng của mẹ bầu sẽ suy giảm nghiêm trọng. Do đó mẹ bầu rất dễ bị bệnh truyền nhiễm, đặc biệt là khi thời tiết giao mùa, mưa rét kéo dài.

Ho ngứa cổ là hiện tượng thường xuất hiện ở tháng thứ 3 hoặc thứ 4 của thai kỳ. Mẹ bầu sẽ cảm thấy cổ họng ngứa rát, ho nặng dần. Một số nguyên nhân phổ biến dẫn tới hiện tượng mẹ bầu bị ho ngứa cô như là:

Mật ong và chanh

Bà bầu bị ho uống gì nhanh khỏi? Đối với mẹ bầu không được uống thuốc kháng sinh thì mật ong và chanh chính là thuốc trị ho hiệu quả. Trong mật ong có chứa rất nhiều vitamin và chất khoáng, chất chống oxy hóa giúp chống viêm và kháng khuẩn rất hiệu quả. Bên cạnh đó, mật ong có tác dụng làm dịu tổn thương ở vòm họng, giảm ngứa và giảm ho rất tốt. Kết hợp uống mật ong và chanh sẽ giúp mẹ bầu chống lại bệnh cảm cúm, cảm lạnh.

Trong mật ong có chứa rất nhiều vitamin và chất khoáng - Ảnh minh họa: Internet

Cách làm mật ong và chanh uống như sau:

Sử dụng 100ml nước ấm

Sau đó cho một muỗng cà phê mật ong vào khuấy tan

Tiếp theo cho thêm vài lát chanh

Với cách trị ho ngứa cổ này, mẹ bầu chỉ cần uống một ly trà chanh mật ong mỗi khi thấy ngứa cổ sẽ thấy hiệu quả nhanh chóng. Tuy nhiên, các mẹ bầu lưu ý không nên uống trà chanh mật ong khi bụng đang đói.

Mẹ bầu chỉ cần uống một ly trà chanh mật ong mỗi khi thấy ngứa cổ sẽ thấy hiệu quả nhanh chóng - Ảnh minh họa: Internet

Nghệ và muối

Muối có chứa rất nhiều hoạt chất kháng khuẩn giúp chống lại nhiều bệnh truyền nhiễm. Bên cạnh đó, hợp chất curcumin có trong nghệ có tác dụng giảm viêm và làm dịu cổ họng, cải thiện triệu chứng ho, ngứa cổ. Ngoài ra, nghệ còn chứa nhiều vitamin và khoáng chất giúp tăng cường sức đề kháng và phòng ngừa cảm cúm.

Cách thực hiện như sau:

Hòa tan một muỗng cà phê bột nghệ vào một cốc nước ấm

Sau đó, thêm một ít muối và khuấy đều, uống mỗi ngày một lần

Bà bầu dùng bằng nghệ và muối trị ho sẽ cảm nhận được hiệu quả chỉ sau 3 ngày sử dụng. Mẹ sẽ thấy triệu chứng ho và đau rát ở cổ họng giảm dần. Tuy nhiên, mẹ bầu không nên sử dụng quá nhiều bột nghệ để tử cung, gây chảy máu trong.

Bà bầu dùng bằng nghệ và muối trị ho sẽ cảm nhận được hiệu quả chỉ sau 3 ngày sử dụng - Ảnh minh họa: Internet

Quất và mật ong

Theo Đông y, quả quất có tính ấm và vị chua, thường được dùng để chữa long đờm và trị ho cho bà bầu.

Cách thực hiện như sau:

Rửa sạch quất xanh, bổ đôi và để nguyên hạt

Cho quất và mật ong vào bình thủy tinh ngâm. Cứ một lớp mật ong đổ một lớp quất và xếp liên tục cho đến khi đầy bình.

Lấy nước quất ngâm với mật ong uống để trị ho cho bà bầu. Mỗi ngày uống 3 lần, liên tục trong vòng 2 – 3 ngày sẽ giúp cải thiện triệu chứng ho.

Quả quất có tính ấm và vị chua, thường được dùng để chữa long đờm và trị ho - Ảnh minh họa: Internet

Lá tía tô

Sử dụng lá tía tô chữa ho ngứa cổ đã không còn xa lạ với các mẹ bầu. Nhờ tác dụng chống viêm và kháng khuẩn hiệu quả, loại rau này có tác dụng tiêu diệt vi khuẩn gây hại ở vùng họng, làm dịu và giảm ho khá tốt.

Chanh đào

Chanh đào là một trong những loại quả có chứa thành phần dinh dưỡng tốt cho sức khỏe, và được xem là bài thuốc trị ho cho bà bầu hiệu quả được nhiều mẹ tin tưởng áp dụng.

Cách làm như sau:

Rửa sạch chanh đào, bổ đôi và bỏ hạt

Cho chanh đào vào bình thủy tinh rồi thêm mật ong và tiến hành ngâm

Sau một khoảng thời gian ngâm chanh đào với mật ong, mẹ lấy một muỗng cà phê mật ong pha với nước ấm để uống. Với cách trị ho này không chỉ giúp mẹ bầu giảm cảm giác ho và khó chịu ở vòm họng mà còn tăng cường sức đề kháng chống lại bệnh tật.

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Chanh đào là một trong những loại quả có chứa thành phần dinh dưỡng tốt cho sức khỏe - Ảnh minh họa: Internet

Hy vọng với những thông tin chia sẻ trên về cách trị ho ngứa cổ cho bà bầu có thể giúp mẹ mau khỏi bệnh. Tuy nhiên, nếu ho kéo dài và có nhiều triệu chứng bất thường khác, mẹ bầu nên nhanh chóng đến gặp bác sĩ để được thăm khám.