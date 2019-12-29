Mẹo trị dứt điểm viêm amidan cấp ở trẻ em

Amidan có vai trò như một lớp bảo vệ họng khỏi những tác nhân gây bệnh từ bên ngoài. Khi lớp bảo vệ này bị viêm nhiễm, tái phát nhiều lần, nó sẽ mất khả năng bảo vệ, suy giảm nghiêm trọng và trở thành nơi phát các đợt viêm họng. Nhiễm trùng amidan có thể lây truyền từ người này sang người khác nếu tiếp xúc qua miệng, nước bọt của người bị nhiễm bệnh. Người bị viêm amidan thường có biểu hiện là đau họng, bị sưng ở cổ và gặp khó khăn trong việc ăn uống.

Khi bị viêm amidan cấp ở trẻ em, các bé thường ho nhiều, cổ họng bị tổn thương, đau rát và làm cho trẻ cảm thấy khó chịu. Để biết rõ hơn về triệu chứng, nguyên nhân mắc bệnh và cách điều trị bệnh như thế nào chúng ta cùng tìm hiểu qua bài viết sau.

Khi bị amidan mãn tính, nếu không điều trị kịp thời sẽ chuyển sang viêm amidan hốc mủ làm bệnh nặng hơn, làm tắc đường hô hấp, bệnh nhân ăn uống khó khăn, ngủ không ngon giấc, nghiêm trọng hơn nữa là có thể xuất hiện các hạch viêm nhiễm ở cổ.

Viêm amidan cấp ở trẻ em được chia làm hai loại: Viêm amidan cấp tính ở trẻ em và viêm amidan mãn tính ở trẻ em. Viêm amidan cấp tính ở trẻ em là do nhiễm virus Rhinovirus, virus cúm và virus hợp bào đường thở gây nên, làm cho bé có cảm giác rét rồi sốt nóng khoảng 39 độ C. Viêm amidan mãn tính là khi amidan trở thành ổ phát triển của vi khuẩn làm triệu chứng kéo dài và có thể phát bệnh nhiều lần.

Những triệu chứng viêm amidan cấp ở trẻ em

Triệu chứng viêm amidan cấp ở trẻ em - Ảnh minh họa: Internet

Triệu chứng viêm amidan cấp ở trẻ em bao gồm:

Sưng và viêm amidan, làm nghẹt đường thở.

Khó nuốt, đau khi ăn: Amidan trong họng hoạt động không bình thường khi nuốt nước bọt, thức ăn, bé sẽ cảm thấy đau, dẫn đến chán ăn, bỏ bữa.

Đau rát ở họng: Khi bị viêm nhiễm, cổ họng của trẻ dễ bị tổn thương gây đau rát và khó chịu. Trẻ thường quấy khóc nhiều lần.

Ho: Trẻ ho dai dẳng vì bị ngứa, đau rát ở họng. Ngoài ra, ho cũng là một trong những phản ứng của cơ thể để loại bỏ các dịch đờm mủ ứ đọng ở họng trong trường hợp mũi họng bị tiết dịch.

Hơi thở của trẻ có mùi hôi: Khi bố mẹ phát hiện hơi thở của trẻ có mùi hôi, khó chịu hơn bình thường thì nên dẫn trẻ đi khám xem trẻ có mắc bệnh hay không. Khi vi khuẩn, nấm trú ngụ ở khoang miệng và amidan làm cho hơi thở của bé có mùi.

Bị sốt cao: Khi bị viêm nhiễm, dấu hiệu dễ nhận biết nhất là sốt cao trong nhiều ngày. Nhiệt độ của trẻ phụ thuộc vào tình trạng viêm nhiễm của trẻ.

Viêm amidan cấp ở trẻ em khiến trẻ sốt cao - Ảnh minh họa: Internet

Với những trẻ dưới 2 tuổi chưa diễn tả được cảm giác của mình khi bị viêm amidan, bố mẹ có thể quan sát những biểu hiện của trẻ như: quấy khóc nhiều, chán ăn, bỏ bú, nhiệt độ tăng cao, chảy nước dãi do nuốt đau. Lúc này, bố mẹ nên đưa trẻ đến bệnh viện hay trạm y tế gần nhất để khám bệnh, nếu để lâu, bệnh sẽ trầm trọng hơn.

Nguyên nhân gây viêm amidan cấp ở trẻ

- Vi khuẩn: Những bệnh liên quan đến họng và đường hô hấp chủ yếu do vi khuẩn, virus gây bệnh.

Có nhiều nguyên nhân gây viêm amidan cấp ở trẻ em - Ảnh minh họa: Internet

- Vệ sinh răng miệng kém: Bố mẹ nên tập cho trẻ thói quen chăm sóc răng miệng hàng ngày để hạn chế mắc bệnh về răng miệng và amidan. Nếu chăm sóc răng miệng không tốt thì vi khuẩn rất dễ xâm nhập vào cơ thể qua đường miệng gây viêm. Hơn nữa, sâu răng sẽ tạo điều kiện tốt cho tình trạng viêm nhiễm lan nhanh trong miệng và lây lên khu vực mũi.

- Vệ sinh thân thể không sạch sẽ: Trẻ em còn nhỏ nên chưa nhận thức được những đồ vật nào sạch và không sạch. Trẻ thích cầm nắm và đưa những đồ vật mình cầm được lên miệng. Điều này rất dễ làm cho vi khuẩn và nấm đi vào họng gây viêm amidan.

Viêm amidan cấp ở trẻ em khiến trẻ sốt cao - Ảnh minh họa: Internet

- Sức đề kháng yếu: Vì trẻ còn nhỏ nên sức đề kháng của trẻ chưa hoàn thiện, hệ miễn dịch vẫn còn kém nên dễ mắc nhiều bệnh lý hơn người lớn. Tình trạng khi nhiễm bệnh của bé cũng rất phức tạp, dù được chữa khỏi nhưng có thể tái phát nhiều lần. Vì thế bố mẹ phải luôn cho trẻ trong trạng thái được bảo vệ tốt, ngăn chặn sự xâm nhập của vi khuẩn gây hại.

Có nhiều bố mẹ thắc rằng trẻ bị viêm amidan cấp sốt mấy ngày? Việc xác định trẻ sốt bao nhiêu ngày rất khó vì còn tùy vào tình trạng của bệnh nhân. Nhưng đa phần những trẻ bị amidan thường sốt từ 1 đến 4 ngày. Nếu được phát hiện và điều trị kịp thời thì khoảng 4-5 ngày là khỏi bệnh.

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Cách chữa viêm amidan cho trẻ tại nhà

- Súc miệng bằng nước muối: Muối giúp tiêu diệt vi khuẩn gây nhiễm trùng và giảm đau cho bé, giúp bé dễ nuốt thức ăn.

- Sử dụng nghệ: Nghệ có công dụng rất tốt trong việc kháng khuẩn và giúp trẻ mau khỏi bệnh.

Dùng nghệ để chữa viêm amidan cấp ở trẻ em - Ảnh minh họa: Internet

- Điều trị bằng nước chanh: Nước chanh có thể giúp trẻ tăng cường hệ miễn dịch. Ngoài ra, nó còn có đặc tính kháng virus, kháng viêm tuyệt vời.

Viêm amidan cấp ở trẻ tuy không phải là một bệnh nghiêm trọng nhưng nếu không có biện pháp xử lý thì có thể chuyển sang bệnh lý nguy hiểm hơn. Do đó, bố mẹ cần chú ý đến sức khỏe của trẻ, bất cứ khi nào thấy trẻ có biểu hiện lạ thì nên đưa trẻ đến cơ sở y tế gần nhất để khám và điều trị kịp thời.