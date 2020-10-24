Có rất nhiều trường hợp mẹ bầu bị chảy máu cam, đây là vấn đề thường gặp và không quá nguy hiểm. Tuy nhiên, việc chảy máu cam 3 tháng cuối thai kỳ liên tục khiến mẹ bầu lo lắng và hoảng sợ. Vậy bà bầu bị chảy máu cam 3 tháng cuối có nguy hiểm không? Hãy cùng tìm vấn đề này ngay sau đây.

Kết quả cho thấy 10% phụ nữ mang thai chảy máu cam nhiều sẽ bị băng huyết sau sinh. Trong khi đó chỉ có 6% phụ nữ không bị chảy máu cam khi mang thai rơi vào tình trạng này.

Bà bầu bị chảy máu cam 3 tháng cuối có sao không? - Ảnh minh họa: Internet

Bà bầu bị chảy máu cam tháng cuối có nguy hiểm không luôn là vấn đề khiến nhiều chị em lo lắng, đặc biệt là những ai lần đầu mang thai. Chảy máu cam trong giai đoạn thai kỳ hầu như không gây nguy hiểm cho sản phụ và thai nhi. Tuy nhiên một số kết khảo sát cho thấy, chảy máu cam có thể làm tăng nguy cơ khiến thai phụ bị băng huyết sau sinh.

Bà bầu bị chảy máu cam thường xuất hiện từ tháng thứ 4 thai kỳ trở đi. Tuy nhiên, nếu đến 3 tháng cuối thai kỳ vẫn bị chảy máu cam nhiều thì có thể bạn phải sinh mổ.

Nguyên nhân bà bầu bị chảy máu cam

Trong giai đoạn thai kỳ, nội tiết tố trong cơ thể người phụ nữ sẽ thay đổi rất lớn. Điều này khiến cho mạch máu trong mũi bị giãn mạnh, lượng máu tăng lên gây áp lực khiến các mạch máu bị vỡ ra, làm xuất hiện tình trạng chảy máu cam. Đây được xem là nguyên nhân chính gây nên hiện tượng chảy máu cam trong thai kỳ.

Nguyên nhân bà bầu bị chảy máu cam - Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, theo các bác sĩ thì chảy máu cam trong thai kì không đáng lo ngại. Việc bà bầu bị chảy máu cam vài lần trong giai đoạn thai kỳ không quá nguy hiểm nên các mẹ không cần lo lắng. Tránh bị tâm lý gây ảnh hưởng đến sức khỏe cho mẹ và bé.

Bà bầu bị chảy máu cam còn có thể do bị cảm lạnh, dị ứng, viêm xoang, mũi khô khi ngồi trong phòng điều hòa hoặc điều kiện môi trường quá khô khiến mũi bị ảnh hưởng.

Ngoài ra, bà bầu bị chảy máu cam trong quá trình mang thai còn do một số vấn đề về sức khỏe như rối loạn đông máu hay huyết áp cao.

Bà bầu bị chảy máu cam còn có thể do bị cảm lạnh, dị ứng, viêm xoang - Ảnh minh họa: Internet

Mẹ bầu cần làm gì khi bị chảy máu cam?

Nếu bị chảy máu cam trong giai đoạn thai kỳ, mẹ bầu nên lưu ý một số điều sau đây:

Ngồi xuống và nghiêng người về phía trước để máu chảy ra khỏi lỗ mũi đồng thời ngăn máu chảy ngược vào trong dạ dày. Mẹ có thể nằm nghiêng sang một bên nếu cảm thấy chóng mặt.

Sử dụng ngón tay trỏ và ngón tay cái kẹo chặt phía trên cánh mũi rồi thở bằng miệng.

Siết chặt lỗ mũi và thở bằng miệng khoảng 10-15 phút. Mẹ bầu không nên kiểm tra tình trạng chảy máu trong khoảng thời gian này vì có thể làm cản trở quá trình đông máu.

Chườm đá để làm hẹp cũng như làm chậm quá trình chảy máu. Dùng một túi chườm lạnh đặt lên trên sống mũi.

Lưu ý: Không nên nghiêng đầu ra sau hoặc nằm xuống vì có thể sẽ nuốt phải máu, khiến mẹ bầu cảm thấy buồn nôn hoặc kích thích đường thở rất nguy hiểm. Nếu sau 15 phút máu vẫn chảy, mẹ nên thực hiện tiếp trong khoảng từ 10-15 phút nữa.

Mẹ bầu cần làm gì khi bị chảy máu cam? - Ảnh minh họa: Internet

Theo các bác sĩ thì hiện tượng chảy máu cam trong quá trình mang thai chỉ xảy ra nhất thời và sẽ tự khỏi sau ngay khi sinh con.

Nếu tình trạng chảy máu cam tiến triển nặng và có một số biểu hiện sau thì mẹ nên nhanh chóng đến gặp bác sĩ:

Chảy máu cam liên tục trong 30 phút

Chảy máu quá nhiều

Khó thở

Chảy máu cam sau khi bị chấn thương đầu

Chảy máu khiến mẹ cảm thấy chóng mặt, mệt mỏi, mất phương hướng

Đau ngực

Tái nhợt vì chảy máu

>>> Xem thêm:

- Mẹ bầu chảy máu cam khi mang thai có nguy hiểm không?

Chảy máu khiến mẹ cảm thấy chóng mặt, mệt mỏi, mất phương hướng - Ảnh minh họa: Internet

Cách phòng ngừa chảy máu cam khi mang thai

Bổ sung nhiều nước để giữ màng nhầy của mũi luôn có độ ẩm phù hợp, tránh bị quá khô sẽ gây tổn thương và chảy máu cam.

Xì mũi nhẹ nhàng, tránh dùng sức xì mũi quá mạnh làm chảy máu cam.

Cố gắng giữ miệng bạn mở ra khi hắt hơi. Điều này sẽ giúp phân phối áp lực hắt hơi thay vì tập trung áp lực vào mũi, gây chảy máu cam.

Bổ sung nhiều nước để giữ màng nhầy của mũi luôn có độ ẩm phù hợp - Ảnh minh họa: Internet

Sử dụng máy tạo độ ẩm trong nhà vào mùa đông hoặc nếu sống ở nơi có khí hậu khô. Mẹ bầu không nên sử dụng máy sưởi quá nhiều và tránh xa các chất kích thích như bụi, thuốc lá, khói, để tránh dị ứng.

Sử dụng nước muối xịt mũi hàng ngày để tránh bị khô mũi.

Sử dụng thuốc thông mũi theo theo hướng dẫn của bác sĩ. Bởi nếu không sử dụng đúng cách có thể khiến mũi của bạn khô hơn.

Hy vọng với những thông tin chia sẻ trên sẽ giúp các mẹ giải quyết được nỗi lo bà bầu bị chảy máu cam 3 tháng cuối có sao không và biết được cách xử lý khi gặp phải hiện tượng này.