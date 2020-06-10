Trong giai đoạn thai kỳ, các hormon như estrogen và progesterone tăng nhanh đáng kể. Lúc này, lượng máu trong cơ thể cũng sẽ tăng lên nhiều lần để đáp ứng nhu cầu nuôi cơ thể cho cả mẹ lẫn thai nhi.

Chảy máu cam khi mang thai là trường hợp rất thường gặp ở các chị em. Theo thống kê, cứ 10 thai phụ thì sẽ có 2 người bị chảy máu cam. Đây là tình trạng tưởng chừng vô hại nhưng lại đem đến rất nhiều phiền toái cho các chị em trong sinh hoạt và cuộc sống.

Ngoài ra, khi mang thai trong lúc thời tiết thay đổi hay chuyển mùa trở nên lạnh khô hơn, nhiều mẹ bầu mắc các căn bệnh mãn tính như: viêm xoang, cảm cúm, dị ứng thời tiết hoặc màng nhầy trong mũi bị khô do trời lạnh, ngồi phòng máy lạnh thường xuyên cũng rất dễ bị chảy máu cam.

Các mạch máu ở khu vực mũi sẽ giãn nở, lượng máu được sản xuất và cung cấp nhiều hơn mức bình thường sẽ tạo ra nhiều áp lực lớn lên các thành mạch mỏng manh ở mũi gây ra hiện tượng chảy máu cam khi mang thai.

Chảy máu cam khi mang thai do các mạch máu ở khu vực mũi sẽ giãn nở, lượng máu được sản xuất và cung cấp nhiều hơn mức bình thường

Hiện tượng phụ nữ bị chảy máu cam trong thai kỳ còn có thể được do nguyên nhân xuất phát từ các chấn thương và các bệnh lý nguy hiểm khác như cao huyết áp hoặc mắc chứng rối loạn đông máu.

Bên cạnh đó, một số bà bầu sử dụng các loại thuốc chống viêm không có steroid, thuốc làm thông xoang mũi hoặc thuốc xịt mũi cũng có thể là nguyên nhân gây ra tình trạng chảy máu cam khi mang thai.

2. Bà bầu chảy máu cam có nguy hiểm không?

Nhiều người lo lắng rằng khi mang thai chảy máu cam có sao không, có ảnh hưởng đến sức khỏe thai nhi không. Nhưng có một tin vui cho các mẹ bầu là tình trạng chảy máu cam khi mang thai rất hiếm khi gây nguy hiểm cho thai phụ.

Tuy nhiên, đây cũng là dấu hiệu cảnh báo việc tăng nguy cơ bi bị băng huyết sau sinh. Một số nghiên cứu gần đây cho thấy, có khoảng 10% thai phụ bị chảy máu cam bị băng huyết sau sinh.

Trong khi đó, nhóm phụ nữ không bị chảy máu cam thì tỷ lệ băng huyết sau sinh chỉ là 6%. Tuy nhiên, chưa có bằng chứng nào có thể khẳng định hiện tượng chảy máu cam khi có thai sẽ dẫn đến tai biến y khoa này.

Tình trạng chảy máu cam khi mang thai rất hiếm khi gây nguy hiểm cho thai phụ

3. Chảy máu cam khi mang thai 3 tháng đầu có sao không?

Ở những tháng đầu thai kỳ, nhiều phụ nữ, nhất là các chị em lần đầu tiên mang thai thường có tâm lý bất ổn. Vì thế, nếu xuất hiện tình trạng chảy máu cam, các thai phụ thường sẽ rất lo lắng không biết mình có đang bệnh gì không và con mình có sao không.

Tuy nhiên, không nên quá áp lực, đó chỉ là những thay đổi của cơ thể khi bạn bắt đầu có em bé. Nếu máu cam chảy ít thì chị em có thể xử lý theo những hướng dẫn phía dưới của chúng tôi, nếu máu chảy thường xuyên, chảy nhiều thì hãy tìm đến bác sĩ để được thăm khám.

Chảy máu cam khi mang thai 3 tháng đầu xuất hiện bởi những thay đổi của cơ thể khi bắt đầu có em bé

4. Chảy máu cam khi mang thai 3 tháng cuối thì phải làm sao?

Tương tự như 3 tháng đầu, việc mẹ bầu thỉnh thoảng bị chảy máu cam ở những tháng cuối cũng hiếm khi ảnh hưởng đến thai nhi và quá trình sinh con.

Mặc dù vậy, nếu thai phụ có tình trạng chảy máu cam nặng và kéo dài suốt đến 3 tháng cuối thai kỳ thì nhiều khả năng các bác sĩ sẽ cân nhắc đến việc cho thai phụ sinh mổ thay vì lựa chọn phương pháp sinh thường.

Việc mẹ bầu thỉnh thoảng bị chảy máu cam ở những tháng cuối cũng hiếm khi ảnh hưởng đến thai nhi và quá trình sinh con

5. Cách xử lý tình trạng chảy máu cam khi mang thai

Các mẹ bầu có thể bị chảy máu cam một bên mũi khi mang thai hoặc cả 2 bên mũi. Lúc này, các chị em cần bình tĩnh để tự xử trí dễ dàng nếu máu chảy từ các mạch máu nhỏ phía trước mũi. Tuy nhiên, nếu xuất hiện trường hợp vỡ những mạch máu lớn thì tình trạng có lẽ sẽ nghiêm trọng hơn và khó có thể cầm máu hơn. Mẹ bầu có thể thử vài cách dưới đây khi bị chảy máu cam:

Ngồi từ từ xuống ghế và bịt mũi lại trong khoảng 10-15 phút và cố gắng hít thở bằng đường miệng.

Bịt mũi lại trong khoảng 10-15 phút và cố gắng hít thở bằng đường miệng

Đổ người về phía trước để máu có thể chảy xuống mũi và miệng thay vì xuống cổ họng. Khi áp dụng cách này sẽ làm giảm lượng máu đi xuống cổ họng và khu vực dạ dày, giúp mẹ bầu hạn chế được cảm giác buồn nôn do mùi máu tanh.

Nếu là máu cam bình thường, chúng sẽ tự động ngừng chảy sau khoảng 20-30 phút. Nếu bạn thực hiện việc bịt chặt mũi trong suốt 20 phút mà máu vẫn tiếp tục chảy, hoặc trường hợp máu chảy rất nhiều và chúng xuất phát từ miệng thì rất khó để tự cầm. Lúc này, mẹ bầu nên đến ngay bệnh viện để được hỗ trợ kịp thời.

Để cơ thể không tiếp diễn tình trạng chảy máu cam trong vòng 24 giờ tiếp theo, các mẹ bầu nên lưu ý:

+ Nên hạn chế làm những việc vận động mạnh như tập thể dục hay khuân vác.

+ Không thổi, ngoáy mũi hay dụi mũi quá mạnh.

+ Tuyệt đối không uống rượu hoặc ăn các loại đồ nóng vì có thể làm giãn các mạch máu trong mũi khiến tình trạng chảy máu cam tái diễn.

6. Cần làm gì để tránh bị chảy máu cam khi mang thai?

+ Duy trì việc uống đủ 2 lít nước mỗi ngày để giữ độ ẩm cho màng nhầy của mũi và tăng sức đề kháng cho cơ thể.

Duy trì việc uống đủ 2 lít nước mỗi ngày

+ Nếu có xì mũi thì thực hiện nhẹ nhàng, không nên quá mạnh bạo có thể gây chảy máu mũi.

+ Khi hắt hơi nên tập thói quen mở miệng để giảm áp lực cho vùng mũi.

+ Có thể sử dụng máy tạo độ ẩm trong nhà, đặc biệt vào những tháng mùa đông lạnh hoặc nếu bạn sống ở những khu vực có khí hậu khô hanh.

+ Nên giữ cho phòng ngủ luôn được thoáng mát.

+ Không nên làm việc nặng hoặc luyện tập thể thao quá sức. Tránh dùng rượu bia, chất kích thích hoặc những thực phẩm gây nhiệt cho cơ thể.

+ Tránh xa khói thuốc lá.

+ Thường xuyên nhỏ hoặc xịt dung dịch nước muối loãng vào mũi 2-3 lần/ ngày giúp ngăn ngừa tình trạng mũi bị chảy máu cam.

Thường xuyên nhỏ hoặc xịt dung dịch nước muối loãng vào mũi

+ Nên lưu ý nếu dùng các loại thuốc xịt mũi, thuốc thông mũi cần tuân thủ hướng dẫn của bác sĩ bởi những loại thuốc này có thể làm cho mũi thai phụ trở nên khô hơn và gây kích ứng cho mũi nhiều hơn.

7. Những thực phẩm giúp hạn chế chảy máu cam khi mang thai

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, các loại vitamin và khoáng chất quan trọng dưới đây có thể giúp cầm máu tốt cũng như ngăn ngừa tình trạng chảy máu cam khi mang thai hiệu quả:

Vitamin C: chúng có thể giúp ngăn bệnh scorbut - loại bệnh gây chảy máu cam hiệu quả. Các loại thực phẩm giàu vitamin C là: ớt chuông, rau lá xanh, bông cải xanh, trái cây họ cam quýt,…

Vitamin C giúp ngăn bệnh scorbut - loại bệnh gây chảy máu cam hiệu quả

Vitamin K: thiếu vitamin K là nguyên nhân hàng đầu gây nên tình trạng chảy máu cam ở cả thai phụ lẫn người bình thường. Những thực phẩm giàu vitamin K như: hành lá, rau lá xanh đậm, bắp cải, tỏi, dưa leo,…

Sắt: khi cơ thiếu sắt sẽ dẫn đến nguy cơ thiếu máu, dễ gây bầm tím biểu bì và tăng nguy cơ chảy máu cam. Các loại thịt đỏ, ngũ cốc nguyên hạt, hải sản,… là những thực phẩm rất tốt cho người hay bị chảy máu cam

Kali: loại khoáng chất này giúp điều hòa chất lỏng trong cơ thể, ngăn ngừa tình trạng mất nước, tránh cho các mô trong mũi bị khô dễ gây chảy máu cam. Thực phẩm giàu kali mẹ bầu nên bổ sung là bơ, chuối, cà chua,…

Tóm lại, chảy máu cam khi mang thai không phải là bệnh lý quá nguy hiểm nên các mẹ bầu có thể yên tâm rằng chúng sẽ không ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe của mẹ và bé. Điều này có thể hơi phiền phức nhưng đây chỉ là tình trạng nhất thời, chúng sẽ tự khỏi sau khi bạn sinh con.