Bà bầu bị sổ mũi phải làm sao để mau hết?

Nuôi dạy con 10/10/2020 07:36

Sổ mũi trong giai đoạn thai kỳ khiến các mẹ bầu cảm thấy rất khó chịu và mệt mỏi. Vậy bà bầu bị sổ mũi phải làm sao để mau hết và tránh ảnh hưởng đến thai nhi?

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Bà bầu bị nghẹt mũi, đau họng là những triệu chứng thường gặp trong thời kỳ mang thai. Khi bị sổ mũi, mẹ bầu sẽ có cảm giác khó chịu, gây ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe thai kỳ. Điều này khiến nhiều chị em cảm thấy lo lắng không biết mẹ bầu bị nghẹt mũi có ảnh hưởng đến thai nhi không? Bà bầu bị sổ mũi phải làm sao để mau hết?. Tuy nhiên, các mẹ không cần quá lo lắng để tránh ảnh hưởng đến sức khỏe. Bởi có rất nhiều cách trị sổ mũi cho bà bầu an toàn và hiệu quả, có thể thực hiện ngay tại nhà. Hãy cùng Phunuvagiadinh tìm hiểu ngay trong bài viết sau.

Nguyên nhân bà bầu bị sổ mũi 

Trong một số trường hợp, nguyên nhân mẹ bầu bị hắt hơi sổ mũi có thể là do mang thai. Quá trình mang thai sẽ gây ra nhiều thay đổi trong cơ thể người mẹ. Một vài trong số đó có khả năng dẫn đến triệu chứng sổ mũi hay nghẹt mũi. 

Chẳng hạn như khi mang thai, lưu lượng máu ở niêm mạc sẽ tăng lên và khiến chúng bị sưng phù. Tình trạng này có khả năng khiến mẹ bầu bị hắt hơi sổ mũi. 

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Bà bầu bị sổ mũi phải làm sao để mau hết? - Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, một số trường hợp sổ mũi khi mang thai khác còn xuất phát từ vấn đề dị ứng. Khoảng 1/3 mẹ bầu rơi vào trường hợp này. So với tình trạng sổ mũi do mang thai, viêm mũi do dị ứng có những triệu chứng và dấu hiệu nghiêm trọng hơn, bao gồm:

  • Ngứa mũi
  • Nghẹt mũi nặng
  • Hắt hơi

Bà bầu bị sổ mũi phải làm sao?

Tình trạng sổ mũi ở bà bầu nếu không đi kèm với các triệu chứng khác như ho, đau họng, sốt… thì sẽ không ảnh hưởng đến thai nhi. Nhưng nếu tình trạng này kéo dài sẽ khiến mẹ bị suy giảm miễn dịch, ảnh hưởng đến sức khỏe thai kỳ.

Các mẹ có thể áp dụng những cách trị hắt hơi sổ mũi cho bà bầu dưới đây để nhanh chóng khỏi. Từ đó có thể tránh được những ảnh hưởng xấu đến sức khỏe thai kỳ.

Chữa ngạt mũi cho bà bầu bằng tỏi

Tỏi được được xem là một loại kháng sinh tự nhiên có tác dụng kháng khuẩn cũng như chống viêm rất tốt. Đây là nguyên liệu được cho là có thể giúp mẹ bầu đẩy lùi các triệu chứng sổ mũi, ngạt mũi trong thai kỳ.

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Chữa ngạt mũi cho bà bầu bằng tỏi - Ảnh minh họa: Internet

Có nhiều cách sử dụng tỏi để chữa sổ mũi cho mẹ bầu. Đơn giản nhất là mẹ có thể dùng vài tép tỏi giã nhuyễn rồi ngửi hơi tỏi bốc lên. Hoặc mẹ bầu cũng có thể ăn tỏi trực tiếp, nếu khó ăn thì ngâm với giấm để dùng dần. Ngoài ra, mẹ có thể tăng số lượng tỏi trong các bữa ăn hằng ngày cũng là cách trị hắt hơi sổ mũi cho bà bầu hiệu quả.

Rửa mũi với nước muối

Nước muối là dung dịch có tính kháng khuẩn cao và chống viêm rất tốt. Dùng nước muối để làm sạch mũi là cách an toàn giúp mẹ đẩy lùi tình trạng nghẹt tắc mũi.

Phương pháp giúp loại bỏ các chất nhầy trong mũi, đồng thời bôi trơn cho niêm mạc mũi. Từ đó giúp mũi được thông thoáng, ngăn ngừa được tình trạng viêm nhiễm. Mẹ bầu có thể dễ dàng mua nước muối sinh lý ở các tiệm thuốc Tây. Hoặc có thể tự pha nước muối ấm để rửa mũi mỗi ngày 2 – 3 lần khi đang bị sổ mũi.

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Nước muối là dung dịch có tính kháng khuẩn cao - Ảnh minh họa: Internet

Xông hơi tinh dầu hoặc thảo dược

Các loại thảo dược hoặc tinh dầu đều rất lành tính, không gây tác dụng phụ và rất an toàn cho sức khỏe. Chính vì vậy mà mẹ bầu có thể sử dụng chúng để hỗ trợ điều trị các triệu chứng sổ mũi hay nghẹt mũi trong giai đoạn thai kỳ.

Có thể dùng bạc hà, gừng, hoa cúc hay một số loại tinh dầu khác như oải hương hoặc hương thảo đều được. Mẹ chỉ cần nấu một nồi nước nóng rồi thảo dược hay tinh dầu vừa đủ vào. Trùm khăn kín đầu và xông hơi nước, nên giữ khoảng cách an toàn giữa nước và mặt để tránh gây kích ứng da. Hít thở đều khi xông hơi để hơi nước dễ dàng đi vào mũi, xoa dịu niêm mạc mũi và làm loãng dịch nhầy. Xông hơi khoảng 10-15 phút là tốt nhất.

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Xông hơi tinh dầu hoặc thảo dược trị sổ mũi cho bà bầu - Ảnh minh họa: Internet

Massage và bấm huyệt

Đây là phương pháp rất an toàn có thể áp dụng cho mẹ bầu khi bị các triệu chứng sổ mũi hay nghẹt tắc mũi trong giai đoạn mang thai. Mẹ chỉ cần lấy ngón tay trỏ ấn nhẹ nhàng vào các nghinh hương và huyệt ấn đường.

Cùng với đó hãy kết hợp dùng tay xoa nhẹ lên quanh cánh mũi theo chuyển động tròn. Liệu pháp này sẽ hỗ trợ lưu thông khí huyết, khai thông đường thở đồng thời giúp mẹ bầu được thư giãn và thoải mái hơn. Từ đó có thể đẩy lùi các triệu chứng đau đầu hay khó chịu trong thai kỳ.

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Mẹ chỉ cần lấy ngón tay trỏ ấn nhẹ nhàng vào các nghinh hương và huyệt ấn đường - Ảnh minh họa: Internet

Uống trà gừng 

Gừng có tính ấm, vị cay, là vị thuốc quen thuộc trong Đông y. Gừng có khả năng chống viêm tự nhiên rất hiệu quả nên mẹ bầu có thể sử dụng để chữa sổ mũi hay nghẹt mũi.

Mẹ bầu chỉ gọt vỏ và rửa sạch gừng tươi, thái thành từng lát mỏng rồi cho vào 150ml nước ấm. Có thể cho thêm mật ong vào để làm ấm các cơ quan ở đường hô hấp. Một ly trà gừng mật ong ấm nóng sẽ giúp mẹ bầu thoát cảm giác khó chịu do các triệu chứng sổ mũi, nghẹt mũi gây ra.

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Gừng có khả năng chống viêm tự nhiên rất hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Hy vọng với những thông tin chia sẻ trên có thể giúp chị em biết được bà bầu bị sổ mũi phải làm sao để khỏi bệnh. Từ đó có thể nhanh chóng thoát khỏi cảm giác khó chịu do tình trạng này gây ra.

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