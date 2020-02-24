Hướng dẫn cách trị sổ mũi cho bà bầu an toàn và hiệu quả

Không như thông thường chỉ cần uống thuốc là khỏi bệnh, vì sợ các chất kháng sinh không tốt cho em bé mà các mẹ đều phải chịu đựng. Vậy nguyên nhân đến từ đâu và cách chữa trị như thế nào để không tác động đến thai nhi, các mẹ mang thai đã biết chưa?

Nghẹt mũi, sổ mũi trong quá trình mang thai là điều các mẹ không mong muốn nhất nhưng hầu như đều mắc phải và tìm kiếm cách trị sổ mũi cho bà bầu bằng tự nhiên. Sổ mũi không chỉ khiến các bà bầu mệt mỏi, khó chịu mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến thai nhi.

Lưu lượng máu tăng 50% trong thai kỳ cũng là một yếu tố khiến tình trạng này xảy ra thường xuyên ở các mẹ bầu , máu tăng nhanh làm sưng phù các mạch máu nhỏ khiến đường hô hấp bị thu hẹp và màng mũi bị tiết dịch nhầy.

Tình trạng này thường bắt đầu vào tuần thứ 6 của thai kỳ, và dễ bị nhất vào tuần thứ 13 đến tuần 21 và những tuần cuối của tam cá nguyệt thứ 3. Nguyên nhân là do múc estrogen tăng cao làm niêm mạc mũi bị sưng và đóng dịch nhầy dẫn đến hiện tượng sổ mũi, nghẹt mũi ở nhiều mẹ mang thai.

Không khí cũng là một nguyên nhân, khi thời tiết đổi màu như từ nóng ẩm chuyển qua khô thì chất đờm trong cổ họng chị em phụ nữ sẽ kết dính lại và đọng lại ở vách sau của mũi làm cản trở quá trình hô hấp, tạo ra các triệu chứng sổ mũi, nghẹt mũi. Vì thế, các mẹ lưu ý giữ ấm thân nhiệt cơ thể nhé!

Khi mang thai, hệ miễn dịch của mẹ yếu đi do em bé hút hết các dưỡng chất, vì vậy dễ mắc phải các chứng bệnh như cảm lạnh, các vi khuẩn càng có điều kiện xâm nhập vào cơ thể hơn. Các mẹ khi mang thai hãy bổ sung cho mình nhiều vitamin C để tăng cường sức đề kháng, giảm nguy cơ bệnh sổ mũi phát triển.

Một vài triệu chứng khác cũng gây ra sổ mũi, nghẹt mũi ở bà bầu như viêm xoang, cách phân biệt là viêm xoang vừa bị nghẹt mũi vừa có dấu hiệu của sốt, nhức đầu, khứu giác kèm, đau hàm và chất nhầy trong mũi có màu vàng hoặc xanh. Có thể một vài trường hợp bị dị ứng khi mang thai như ngứa mũi, ngứa cổ, ngứa tai hoặc hắt hai. Cơ thể phụ nữ khi mang thai rất nhạy cảm và cơ địa thay đổi nên dị ứng là điều bình thường.

Cách trị nghẹt mũi cho bà bầu bằng dược liệu tự nhiên

Khi bà bầu bị nghẹt mũi hắt hơi, không ai muốn sử dụng thuốc để điều trị chứng bệnh này cả. Và 100% các mẹ tìm đến với các dược liệu từ thiên nhiên vì độ an toàn cao, không ảnh hưởng đến quá trình phát triển của bào thai trong bụng.

Bổ sung vitamin C



Bổ sung vitamin C cho bầu

Ăn nhiều thực phẩm có chứa vitamin C để tăng sức đề kháng là biện pháp hữu hiệu nhất. Những thực phẩm chứa nhiều chất tăng cường hệ miễn dịch thường có trong kiwi, cà chua, cam, ớt chuông…các mẹ có thể bổ sung vào thực đơn hằng ngày.

Dùng cây cải ngựa (Horseradish)

Cho một ít gia vị của cây cải ngựa và giấm táo và một ít đường vào nước, khuấy đều thì bạn sẽ có một loại nước uống tốt cho hệ miễn dịch, ngăn ngừa tình trạng nghẹt mũi xảy ra. Cách thực hiện là mỗi ngày bạn uống hai muỗng canh hỗn hợp nước trên.

Uống trà gừng



Cách trị sổ mũi cho bà bầu bằng trà gừng mật ong

Uống trà gừng là cách trị sổ mũi cho bà bầu hiệu quả và dễ uống vì trong trà gừng có tính chống viêm tự nhiên. Bạn chỉ cần dùng gừng tươi xắt lát mỏng và để thức uống ngon hơn thì có thể thêm vào một chút mật ong, dùng khi còn ấm. Các hoạt chất có trong trà gừng mật ong sẽ hỗ trợ cho quá trình hô hấp của bạn, giảm thiểu tình trạng nghẹt mũi.

Uống nhiều nước

Việc uống nhiều nước sẽ tạo thuận lợi cho đờm hay nước mũi còn đọng lại trong cổ họng được cuốn trôi đi, giúp mẹ bầu dễ thở hơn. Nên uống nước ấm có pha chút chanh hoặc mật ong sẽ tốt hơn.

Mẹo trị sổ mũi không cần dùng thuốc

Mẹ bầu bị nghẹt mũi cũng rất thích các mẹo trị sổ mũi mà không cần dùng thuốc vì nó an toàn và hiệu quả.

Xông hơi



Xông hơi cho bầu giảm nghẹt mũi

Xông hơi là liệu pháp an toàn được nhiều mẹ bầu tin dùng để điều trị nghẹt mũi, sổ mũi. Cách này đã được ông bà ta áp dụng từ rất lâu. Mẹ bầu chỉ cần cho nước vào nồi lớn và đun sôi thật nóng và lấy khăn lớn trùm đầu, đặt chậu nước xông hơi bên dưới mặt để hít lấy hơi nước bốc lên sẽ giảm bệnh nhanh chóng.

Máy phun sương tạo độ ẩm

Đối với các gia đình có điều kiện hơn thì ưa chuộng sử dụng máy phun sương tạo độ ẩm vì không khí ẩm ướt sẽ giúp làm dịu tình trạng ngứa rát mũi, cơn nghẹt mũi sẽ được cải thiện. Nhưng với phương pháp này cần đảm bảo máy phun sương được thay nước và làm sạch thường xuyên để tránh vi khuẩn tích tụ.

Nhỏ nước muối

Nhỏ nước muối vào hai bên mũi là phương pháp tiện lợi nhất, mẹ bầu có thể dùng bất cứ khi nào như đi làm, đi mua sắm. Sau 5–10 phút, mũi sẽ thông thoáng, dễ thở.

Rửa mũi

Mũi cần được rửa thường xuyên để diệt khuẩn và thông thoáng, bạn có thể dùng một muỗng cà phê baking soda, muối pha với nước, sau đó đổ vào lòng bàn tay hít mạnh, lặp lại nhiều lần rồi rửa lại bằng nước sạch.

Kê gối cao

Một mẹo khác giúp mẹ mang thai có cảm giác dễ chịu hơn khi ngủ là kê gối cao, bạn hãy giữ mũi trên cao hơn tim mình, đồng thời chồng gối xung quanh cổ, điều này sẽ giúp cổ và cột sống của bạn được cân bằng.

Bấm huyệt

Dùng phương pháp cổ truyền như bấm huyệt rất hiệu quả. Mẹ chỉ cần dùng ngón tay cái ấn vào khu vực ở hai bên mũi và giữ trong thời gian khoảng năm phút, ấn cùng một lúc cả 2 mũi hay lần lượt từng bên đều được.

Giữ ấm chân



Bà bầu nên mang vớ giữ ấm chân khi ngủ

Giữ ấm chân cũng là một cách điều trị và phòng tránh được nguy cơ sưng, ngứa hắt hơi do chứng nghẹt mũi, sổ mũi. Khi ngủ mẹ bầu hãy mang vớ để giữ ấm chân, thoa thêm một chút dầu gió nếu thời tiết quá lạnh.

Xịt thông mũi

Xịt thông mũi có thể mua bất cứ đâu trong tiệm thuốc tây, tiện lợi để chữa cháy khi ra ngoài, giúp mũi thông thoáng và dễ thở hơn, giảm sưng viêm.

Súc miệng bằng nước muối

Pha 1/4 thìa cà phê muối với 1 lít nước và súc miệng hàng ngày sẽ giúp mẹ bầu giảm hẳn các triệu chứng ngứa cổ, tốt cho quá trình hô hấp.

Ngoài ra, để các triệu chứng sổ mũi, khó thở giảm nhanh hơn, mẹ bầu nên luyện tập thể dục thường xuyên ở mức độ cho phép để bảo vệ sức khỏe, không sử dụng các chất kích thích như rượu, bia, đồ ăn cay nóng như tiêu, ớt, mù tạt, cà ri vì chúng sẽ kích thích cho nước mũi của cá chị em tiết nhiều hơn.

Cần tránh những chất gây dị ứng, khó chịu cho mũi như mùi sơn, mùi nước hoa, rượu, phấn hoa…và không để người bị nhiễm lạnh do trời mưa hay nhiễm bệnh từ những người xung quanh đang có triệu chứng cảm cúm, ho, sốt, không để quạt quay trực tiếp vào mặt khi ngủ.

Một lưu ý khác mà các mẹ thường hay chủ quan là uống sữa. Sữa là lựa chọn hàng đầu của nhiều mẹ khi mang thai vì nó tốt cho thai nhi nhưng nếu thấy trong người có dấu hiệu dễ mắc bệnh thì thời điểm đó nên hạn chế uống sữa bò. Vì khi mẹ bị sổ mũi thì sữa bò sẽ tạo điều kiện cho vi khuẩn sống lâu, sinh sản mạnh hơn.

Trị sổ mũi cho bà bầu hiệu quả, an toàn

Hi vọng cách trị sổ mũi cho bà bầu đã được chúng tôi chọn lọc kỹ lưỡng để đảm bảo an toàn cho bầu sẽ giúp các mẹ phòng ngừa và giảm thiểu cảm giác khó chịu khi mắc phải chứng bệnh này.