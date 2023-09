Hé mở bà bầu ăn dứa có sao không và giải oan cho quả dứa

Một vài lời giải cho những thắc mắc của chị em về vấn đề mẹ bầu ăn dứa từ tuần bao nhiêu là được? Khoan hãy đi vào đáp án, chúng ta cùng tìm hiểu sâu về thành phần cũng như liều lượng sử dụng của loại trái cây này để biết rõ nguyên do lợi và hại của quả dứa nhé!

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, trong quả dứa chứa rất nhiều vitamin C, ít calo, không chất béo và cholesterol xấu. Nhờ các dưỡng chất đó mà dứa giúp tăng sức đề kháng cho mẹ và bé, giúp chống lại các bệnh hay gặp như cảm lạnh, cảm cúm, viêm họng và có chức năng tạo ra được collagen, đó là một loại protein góp phần tạo nên một phần của sụn, xương, gân và da của thai nhi.

Tuy nhiên, trong thành phần của loại quả này có một hoạt chất cực kỳ nguy hiểm cho thai nhi, đó chính là bromelain, có tác dụng làm mềm tử cung dẫn đến sảy thai. Nhưng trên thực tế chưa có nghiên cứu nào chứng minh dứa gây hại như vậy, khả năng các mẹ bầu có nguy cơ sảy thai cao là không biết và ăn dứa sống, ăn sai cách, ăn không đúng thời điểm và ăn quá nhiều ngoài mức cho phép khiến các chất gây hại đủ một lượng lớn làm tổn hại đến thai nhi và sức khỏe của mẹ.

Rõ ràng, chất bromelain trong quả dứa có khả năng kích thích co thắt tử cung, nhưng các mẹ đã quên mất quy tắc bất di bất dịch trong ăn uống và dùng thuốc là ăn vừa thì tốt, ăn nhiều sẽ gây tác dụng ngược. Khi ăn mẹ không nên chọn loại dứa sống vì trong dứa sống chứa nhiều chất không tốt cho cả hai mẹ con, nhưng dứa chín chứa đầy đủ dinh dưỡng và vitamin, khoáng chất mà một phụ nữ cần trong thai kỳ.

Bà bầu vào tháng cuối thai kỳ nên ăn vào tuần thứ 38

để kích thích tử cung co bóp, làm mềm xương chậu và dễ sinh hơn

Khi mua dứa nên ăn ngay, tránh để quá 2 – 3 ngày và dứa cần được bảo quản nơi mát, tránh ánh nắng. Mẹ lưu ý khi ăn dứa chín hãy bỏ phần lõi vì phần này sẽ tạo thành các búi sơ trong ruột. Về lượng dứa nên ăn thì như thế nào? Mỗi ngày mẹ chỉ nên ăn ½ trái dứa vì nếu ăn nhiều hơn thì sẽ bị rát lưỡi, chưa kể các chất bromelain và vitamin C sẽ gây ra tiêu chảy, ợ nóng ảnh hưởng đến quá trình tiêu hóa của mẹ bầu, thậm chí tạo ra các cơn co thắt tử cung, gây dị ứng phát ban, khó thở, ngứa toàn thân, đau bụng…

Như vậy, trong các tháng đầu của thai kỳ và cuối thai kỳ là thời điểm nhạy cảm nhất, mẹ cần cân nhắc khi dùng dứa sao cho hợp lý và an toàn, nhưng cũng không quên tác dụng tốt của dứa mang lại, chẳng hạn như vào thời điểm đầu thai kỳ, mẹ bị nghén và dứa rất tốt để giảm mệt mỏi và kích thích vị giác, vào thời điểm cuối thai kỳ, bà bầu ăn dứa nên vừa đủ trong trường hợp khó sinh để tạo ra các cơn co thắt tử cung, giúp dễ sinh, chuyển dạ sớm.

Vậy bà bầu ăn dứa nấu chín được không? Đáp án là dứa nấu chín rất an toàn cho mẹ và bé, để thay đổi khẩu vị, các mẹ có thể chế biến ở nhiều dạng như uống nước ép dứa, ăn các món ăn trong bữa ăn hằng ngày có kèm dứa…

Lưu ý, dứa sống rất hại cho mẹ bầu, tuyệt đối không ăn sống và không uống nước ép dứa chưa chín vì có thể gây ngộ độc. Khi ăn dứa, ngoài việc chú ý đến liều lượng, cách dùng thì để đảm bảo an toàn cho cả mẹ và thai nhi thì mẹ nên gọt dứa thật sạch, cắt thành miếng nhỏ ngâm với nước muối pha loãng trong 10 – 30 phút rồi hãy ăn hoặc ép lấy nước uống.

Nếu bà bầu ăn dứa tháng cuối thì lời khuyên từ chuyên gia y tế là thời điểm lý tưởng để ăn dứa là vào những tuần cuối của thai kỳ, thường là khi thai bước sang tuần thứ 38, các thành phần của bromelain sẽ làm cho tử cung giãn ra, xương chậu mềm hơn, tạo điều kiện cho việc nở âm hộ dễ hơn, để bé ra đời, tốt nhất là trước khi bé chào đời 2 – 3 tuần. Những mẹ bầu ăn dứa bị sinh non và sảy thai hầu hết là do ăn nhiều từ 7 – 10 quả dứa.

Lưu ý khi bà bầu ăn dứa Những lưu ý khi bà bầu ăn dứa không thể bỏ qua

Có thể một số mẹ bầu không hiểu về dứa nên ăn không đúng dẫn đến những kết quả ngoài ý muốn như động thai, sinh non, sẩy thai, thai lưu và còn một lý do khác dẫn đến gây hại cho sức khỏe của mẹ bầu và các triệu trứng đáng tiếc mà thường bị nhiều người nhầm lẫn là do dứa gây ra.

Cụ thể các mẹ đang mắc phải các bệnh lý như bệnh dạ dày thì hoàn toàn không thể ăn dứa nhé, ăn vào thời điểm đang mang thai càng không nên. Bởi trong quá dứa chứa rất nhiều axit hữu cơ và các enzyme có khả năng làm viêm loét niêm mạc dạ dày trở nên nặng hơn, gây ra các triệu chứng khó chịu, nôn nao.

Trong quả dứa cũng có hàm lượng khá cao, mặc dù cung cấp năng lượng cho mẹ bầu tương đối nhiều nhưng khi ăn với liều lượng quá nhiều sẽ khiến những mẹ mang thai đang bị thừa cân béo phì gặp phải khó khăn khi đối phó với cơ thể và sức khỏe.Các mẹ bầu có tiền sử bị bệnh đái tháo đường cũng không nên ăn nhiều dứa nhé!

Bà bầu bị bệnh tiểu đường, huyết áp và dạ dày, béo phì thừa cân

ăn dứa sẽ gây hại cho sức khỏe của mẹ và bé

Khi mẹ có bệnh huyết áp cao trong người thì khi đang mang thai cũng không được ăn loại quả này vì chúng sẽ tăng nguy cơ lên cơn huyết áp và dễ gây hiện tượng nóng bừng mặt, đau đầu choáng váng…Nếu mẹ có các chấn thương liên quan đến gãy xương cũng cần hạn chế ăn dứa nhé! Các axit có trong loại quả này sẽ không tốt cho sự phát triển xương của thai nhi và cả sức khỏe của mẹ bầu.

Dứa là một trong những loại trái cây chứa 100% lượng vitamin và khoáng chất cơ thể phụ nữ mang thai cần hấp thụ cho cả mẹ và bé. Nếu như chỉ vì những tin đồn thất thiệt xoay quanh loại quả này và vì những người có bệnh lý trong người mà không hay biết, dùng sai cách, ăn với một lượng lớn và nhiều nguyên nhân chưa được kiểm chứng khác mà bỏ qua loại quả này thì thật đáng tiếc.

Dứa cung cấp nhiều vitamin cho thai nhi

mẹ nên tìm hiểu kỹ để sử dụng một cách an toàn nhất

Nếu như các mẹ muốn sử dụng dứa trong thai kỳ mà vẫn không an tâm thì có thể tìm gặp bác sĩ để tư vấn và hướng dẫn thời điểm ăn dứa cũng như các lợi ích, tác hại của quả này trước khi ăn chúng nhé! Hi vọng rằng bài viết về chủ đề bà bầu ăn dứa sẽ giúp các mẹ trấn an tinh thần, có thêm kiến thức bổ ích về một loại trái cây có nhiều dinh dưỡng cho bầu.