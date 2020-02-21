8 thực phẩm bổ sung sắt cho bà bầu đủ dưỡng chất

Sắt có vai trò quan trọng giúp bổ máu, giúp thai phụ tránh được tình trạng băng huyết khi sinh con. Đồng thời, sắt là chất không thể thiếu để thai nhi phát triển khỏe mạnh.

Sắt là một trong những dưỡng chất vô cùng quan trọng đối với mẹ bầu trong quá trình mang thai. Thiếu sắt có thể dẫn tới những biến chứng nguy hiểm cho cả mẹ và bé. Vậy bổ sung sắt bằng cách nào đơn giản nhất cho mẹ bầu? Mẹ có thể tham khảo 8 thực phẩm bổ sung sắt cho bà bầu dưới đây.

Để đảm bảo an toàn cho mẹ và sự phát triển đầy đủ của bé, mẹ bầu nên bổ sung ít nhất 27mg sắt mỗi ngày. Bên cạnh các loại thuốc, bạn có thể bổ sung từ thực phẩm. Vì vậy, bạn nên tận dụng các món ăn có chứa nhiều sắt để có thực đơn bổ sung máu cho bà bầu.

Theo nhiều chuyên gia nghiên cứu về dinh dưỡng , tình trạng thiếu sắt có thể ảnh hưởng đến cả mẹ và bé. Thiếu sắt dẫn tới mẹ bầu bị thiếu máu, dễ bị mệt mỏi, hoa mắt, chóng mặt. Mặt khác, thiếu sắt gây tác động tiêu cực đến thai nhi, dễ có nguy cơ sinh non.

8 món ăn bổ sung sắt cho bà bầu có một thai kỳ an toàn và khỏe mạnh

Một số thực phẩm dưới đây, mẹ bầu có thể lựa chọn để đưa vào thực đơn để đảm bảo đủ sắt cho mẹ và thai nhi.

Thịt bò

Thịt bò được xem là loại thực phẩm đứng đầu vì chứa nhiều sắt, thịt bò rất phổ biến trong các thực đơn cho bà bầu thiếu máu. Hàm lượng sắt từ thịt bò so với nhiều loại thịt khác dễ hấp thụ hơn nhiều. Đặc biệt, mẹ nên lựa chọn thịt bò nạc vì chứa nhiều đạm hơn các phần thịt bò khác.

Thịt bò chứa lượng sắt dễ hấp thụ cho bà bầu - Ảnh minh họa: Internet.

Bí đỏ

Theo những số liệu nghiên cứu của các nhà khoa học, bí ngô chứa nhiều sắt, là thực phẩm bổ sung sắt cho bà bầu rất tốt và an toàn. Đặc biệt, bí ngô chín có lượng sắt cao hơn bí ngô non, vì vậy mẹ nên lựa chọn ăn bí ngô chín.

Bí ngô chín chứa lượng sắt dồi dào - Ảnh minh họa: Internet.

Ngoài sắt, bí ngô còn cung cấp nhiều protein, carotene, amino axit, canxi,... Thành phần dinh dưỡng của bí ngô khá đầy đủ nên đây là loại thực phẩm được nhiều chuyên gia khuyên nên sử dụng cho phụ nữ mang thai.

Lòng đỏ trứng gà

Trứng gà là món ăn không thể thiếu với bà bầu. Nhưng ít ai biết rằng lòng đỏ trứng có chứa nhiều sắt rất tốt cho quá trình phát triển của thai nhi. Vì vậy, mẹ bầu nên ăn trứng từ 2-3 lần một tuần để bổ sung sắt và nhiều thành phần dinh dưỡng khác.

Mẹ có thể chế biến nhiều món từ trứng gà, tuy nhiên trứng gà luộc là món đơn giản nhất và cũng giữ được nhiều dinh dưỡng nhất, mẹ nên ăn trứng gà luộc nhiều hơn.

Bà bầu có thể ăn lòng đỏ trứng gà 2-3 lần một tuần để bổ sung sắt - Ảnh minh họa: Internet.

Rau bina

Rau bina hay còn gọi là rau chân vịt là loại rau xanh ít người biết tới nhưng vô cùng bổ dưỡng cho mẹ bầu. Chỉ cần nửa bát rau bina là có thể cung cấp lượng sắt lên tới 3.2mg cùng nhiều dưỡng chất có lợi khác như beta-carotene, vitamin C và canxi.

Rau bina không những chứa nhiều sắt mà còn bổ sung nhiều dinh dưỡng khác cho bà bầu - Ảnh minh họa: Internet.

Rau bina rất dễ chế biến và phù hợp với khẩu vị của nhiều người. Vì vậy, nếu mẹ bầu đang tìm các loại rau có chứa nhiều dinh dưỡng thì rau bina là sự lựa chọn số một.

Súp lơ xanh

Cùng với rau bina, súp lơ xanh cũng là loại rau chứa nhiều sắt tốt cho mẹ bầu và thai nhi. Ngoài ra, súp lơ xanh còn chứa nhiều đạm, canxi, vitamin A tốt cho mắt và vitamin C giúp tăng sức đề kháng cho mẹ và bé.

Các loại hạt

Một số loại hạt là thực phẩm bổ sung cho bà bầu nhiều dinh dưỡng trong đó có sắt. Hạt hướng dương, hạt điều, óc chó, hạt lanh,... là một số ví dụ điển hình để mẹ bầu có thể đưa vào các bữa ăn phụ trong ngày. Ngoài ra, các loại hạt này còn chứa nhiều chất béo thực vật rất tốt cho sức khỏe.

Một số loại hạt nhiều sắt mà bà bầu nên ăn - Ảnh minh họa: Internet.

Nước cam

Cam là một trong những loại trái cây được đánh giá là thực phẩm rất tốt và an toàn cho bà bầu. Mẹ có thể sử dụng nước cam để vừa bổ sung sắt, vừa cung cấp thêm nhiều vitamin C cho cơ thể và cho thai nhi.

Bột yến mạch

Yến mạch là thực phẩm bổ sung sắt cho bà bầu rất tốt. Không chỉ giàu dinh dưỡng, yến mạch còn bổ sung lượng chất xơ có lợi cho tiêu hóa, giúp mẹ giảm thiểu tình trạng táo bón.

Lượng sắt trong yến mạch khá dễ hấp thụ giúp mẹ bầu giảm nguy cơ bị thiếu máu. Vì vậy, mẹ bầu có thể sử dụng yến mạch để nấu cháo hoặc chế biến các món ăn vặt để vừa thay đổi hương vị, vừa bổ sung sắt.

Yến mạch bổ sung sắt, chất xơ cho bà bầu - Ảnh minh họa: Internet.

Trên đây là một số thực phẩm bổ sung sắt cho bà bầu cần thiết trong khi mang thai. Bổ sung sắt bằng thực phẩm vừa an toàn vừa dễ hấp thụ, vì vậy mẹ bầu nên đưa nhiều thực phẩm giàu sắt vào thực đơn để đa dạng món ăn và cung cấp đủ dinh dưỡng cho thai nhi phát triển tốt nhất.