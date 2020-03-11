Sổ mũi và nghẹt mũi là tình trạng khó tránh khỏi ở trẻ vì sức đề kháng của các bé chưa được cao như người lớn. Tuy nhiên, nếu sử dụng thuốc cho bé uống thường để lại nhiều tác dụng phụ không tốt cho cơ thể của trẻ. Vậy cách điều trị nào vừa hiệu quả mà vẫn đảm bảo an toàn? Mẹ hãy xem cách trị sổ mũi cho trẻ bằng 6 mẹo dân gian đơn giản mà không cần dùng thuốc dưới đây.

Cách chữa ngạt mũi cho trẻ sơ sinh nhanh nhất: Mẹ đặt bé nằm ngửa sao cho phần đầu thấp hơn thân người, nhỏ vài giọt nước muối sinh lý vào mũi trẻ để sát khuẩn sau đó dùng dụng cụ hút mũi để hút dịch mũi ở từng bên mũi cho trẻ. Mẹ cần lưu ý sát khuẩn kỹ bằng nước muối sinh lý tránh mũi của trẻ bị viêm.

Đối với trẻ nhỏ, các bé chưa thể có khả năng tự xì mũi như người lớn nên dịch mũi thường bị đọng lại trong khoang khiến các bé khó thở, khò khè và khó chịu. Khi đó, dụng cụ hút mũi đóng vai trò rất quan trọng để hỗ trợ cho bé.

Tắm nước gừng ấm cho bé

Gừng có vị cay, tính ấm nên trong Đông y gừng là nguyên liệu quý điều chế các bài thuốc trị cảm lạnh, cảm cúm rất hiệu quả. Sử dụng nước gừng ấm để tắm cho bé, hơi nước gừng sẽ làm lỏng dịch mũi và dễ dàng đào thải ra ngoài hoặc mẹ cũng dễ dàng làm sạch hơn.

Tắm nước gừng để trị nghẹt mũi, tránh cảm lạnh cho bé - Ảnh minh họa: Internet.

Gừng ấm cũng sẽ giúp cơ thể bé ấm lên, đây không chỉ là cách trị nghẹt mũi cho bé mà còn giúp tránh các triệu chứng cảm lạnh khác. Khi tắm xong, mẹ có thể sử dụng một chút dầu tràm hoặc tinh dầu khuynh diệp để thoa vào bàn chân bé nhằm làm ấm cơ thể và đừng quên mang tất để giúp bé ngủ ngon giấc hơn.

Cách trị sổ mũi cho trẻ bằng chanh và mật ong

Chanh và mật ong đều là những nguyên liệu rất tốt trong làm sạch và giúp kháng khuẩn cho bé. Mỗi ngày, mẹ nên cho bé uống khoảng 1-2 ly nước ấm có pha vài lát chanh hoặc vài giọt nước cốt chanh cùng 1 thìa cà phê mật ong sẽ giúp cơ thể bé có sức đề kháng tốt hơn. Tuy nhiên, bài thuốc này chỉ áp dụng với trẻ trên 1 tuổi, tuyệt đối không sử dụng cho bé dưới 12 tháng tuổi.

Bài thuốc trị sổ mũi từ chanh và mật ong cho trẻ trên 1 tuổi - Ảnh minh họa: Internet.

Cách trị sổ mũi cho trẻ bằng lá húng chanh

Đây là cách trị nghẹt mũi cho trẻ sơ sinh dân gian được áp dụng khá phổ biến vì hiệu quả rõ rệt đối với các bé. Trong lá húng chanh có chứa nhiều tinh dầu, cụ thể là tinh dầu cavaron giúp tiêu đờm, giảm ho, trị sổ mũi rất hiệu quả cho các bé mà không để lại tác dụng phụ.

Tinh dầu lá húng chanh rất tốt cho các bé bị sổ mũi, nghẹt mũi - Ảnh minh họa: Internet.

Mẹ có thể lấy vài lá húng chanh rửa sạch, ngâm nước muối, giã dập hoặc xay nhuyễn sau đó trộn với nước sôi. Sau khi thấy nước chuyển màu tức là phần tinh dầu húng chanh được tiết ra, mẹ chắt lấy nước rồi để nguội, cho bé uống khi nước còn hơi ấm.

Cách trị sổ mũi khác cho trẻ mà mẹ có thể áp dụng là lấy lá húng chanh cùng với quả quất xanh, xay nhuyễn rồi mang đi hấp cách thủy cùng đường phèn trong 20 phút. Hỗn hợp này để nguội, mẹ cho bé uống 2 lần trong ngày. Các triệu chứng sổ mũi sẽ thuyên giảm rõ rệt, hỗn hợp này còn có công dụng trị ho rất tốt.

Bài thuốc trị sổ mũi cho bé bằng tỏi

Trong Đông y, tỏi được xem như nguồn kháng sinh tự nhiên. Vì vậy, mẹ có thể sử dụng tỏi khi bé bị sổ mũi.

Tỏi được xem là kháng sinh tự nhiên trị sổ mũi cho bé - Ảnh minh họa: internet.

Cách làm: Mẹ băm nhuyễn vài củ tỏi bóc vỏ rồi hòa tan vào nước muối loãng và thêm khoảng 5ml nước ép hành. Đun sôi thêm khoảng 200ml - 300ml nước sôi rồi hòa tan hỗn hợp này vào, để nguội bớt và cho bé uống. Hỗn hợp này có công dụng tốt trong làm sạch khoang mũi, đào thải chất độc và giúp trị mũi dứt điểm.

Cách trị sổ mũi cho trẻ bằng lá tía tô

Lá tía tô có vị cay và tính ấm, không chứa độc tính và có tác động mạnh mẽ trong việc trừ cảm cúm, giúp giảm mồ hôi và các bệnh đường hô hấp hiệu quả. Vì vậy, tía tô là nguyên liệu không thể thiếu trong các bài thuốc giải cảm, trị cảm cúm, trị sổ mũi.

Lá tía tô là dược liệu rất tốt trong điều trị sổ mũi cho bé - Ảnh minh họa: Internet.

Cách dùng lá tía tô để trị sổ mũi cho bé: Mẹ chuẩn bị 100g tía tô và kinh giới, 5g gừng. Tất cả các nguyên liệu mang đi rửa sạch rồi vò nhàu, gừng cạo bỏ vỏ và thái lát thật mỏng.

Các nguyên liệu mẹ cho vào nước ấm rồi đun sôi. Nước sôi thì mẹ vặn nhỏ lửa và để sôi khoảng 15 phút. Mẹ lọc lấy nước cốt và để nguội rồi cho bé uống 2 lần trong ngày để điều trị sổ mũi cho bé.

Trên đây là cách trị sổ mũi cho trẻ bằng 6 mẹo dân gian đơn giản, an toàn. Để tránh những tác dụng phụ không mong muốn của phương pháp điều trị bằng thuốc, mẹ nên tham khảo các bài thuốc dân gian hiệu quả này để điều trị nhằm đảm bảo an toàn cho bé.