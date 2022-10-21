Chắc hẳn đã chẳng còn ai lạ gì với những món cóc chấm muối tôm, cóc lắc muối ớt, cóc dầm, cóc ngâm chua ngọt, gỏi cóc,… siêu thơm ngon, kích thích vị giác được chế biến từ trái cóc chua giòn, hấp dẫn nữa.

Cụ thể, trong 100gr thịt quả cóc có chứa: 83,9g nước, 58Kcl, 1,8g chất đạm, 12,8g chất đường bột, 0,9g chất xơ, 30mg sắt, 38mg canxi, 1,6mg sắt và 24mg photpho,... Nhờ vào thành phần dinh dưỡng này, mà trái cóc đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ chữa trị và ngăn ngừa nhiều căn bệnh thường gặp.

Nhưng nào chỉ loại quả ăn vặt cho chị em, qua quá trình nghiên cứu, người ta đã phát hiện ra những thành phần dinh dưỡng tuyệt vời có trong trái cóc.

Quả cóc có tác dụng gì?

Giúp trị ho, giảm cảm cúm

Trong thành phần tự nhiên của cóc có chất giúp long đờm một cách tự nhiên. Vì vậy, nếu như bị ho khan, ho rát cổ do không long được đờm, thì bạn có thể dùng cóc ép hoặc xay lấy nước rồi cho thêm chút đường phèn hoặc mật ong để uống. Món nước ép tự nhiên này vừa ngon miệng lại vừa giúp long đờm, trị ho hiệu quả nhé!

Nước ép cóc vừa thơm ngon, vừa có công dụng long đờm, trị ho hiệu quả!

Không chỉ vậy, trong phần của thịt quả cóc còn chứa 42mg acid ascorbic - có tác dụng làm tăng sức đề kháng cho người bị cảm cúm. Chính vì vậy, việc bổ sung một hai, trái cóc hoặc uống một ly nước ép cóc trong ngày sẽ giúp tăng sức đề kháng, giúp loại bỏ virus cúm nhanh hơn.

Ngoài ra, bạn cũng có thể nhai thật kỹ phần thịt quả cóc với một vài hạt muối rồi nuốt một cách từ từ để giúp giảm cảm giác đau họng, rát họng khi cảm nhé.

Tốt cho người bị bệnh tiểu đường

Quả cóc có chứa một hàm lượng đường sucrose tự nhiên - là loại đường lành mạnh, rất tốt cho cơ thể và an toàn với người bị bệnh tiểu đường, nên thỉnh thoảng, người bệnh có thể ăn một trái cóc hoặc uống một cốc nước ép cóc để cung cấp một lượng vitamin, chất xơ và lượng đường tự nhiên cho cơ thể nhé.

Giúp kích thích tiêu hóa, ăn ngon miệng hơn

Hàm lượng chất xơ cao có trong quả cóc còn giúp tăng cử động ruột, hỗ trợ quá trình tiêu hóa tốt hơn. Đặc biệt, phần thịt của quả cóc được khuyên dùng cho những người bị táo bón và khó tiêu. Ngoài ra, nước cóc ép từ quả tươi hoặc thịt và nước trái cóc ngâm cũng rất tốt cho các trường hợp ăn kém tiêu, giúp cải thiện chức năng đường ruột, tiêu hóa thức ăn nhanh hơn.

Món cóc ngâm chua ngọt giúp kích thích vị giác và hỗ trợ tiêu hóa nhanh hơn!

Tốt cho sức khỏe của mắt

Vitamin A trong quả cóc đóng vai trò quan trọng đối với sức khỏe đôi mắt con người, loại vitamin này sẽ giúp phân bố các hình ảnh được tiếp nhận bởi võng mạc mắt, sau đó truyền tải tới não. Bởi vậy, nếu bạn đang muốn có một đôi mắt khỏe đẹp, thì đừng quên bổ sung loại trái cây này vào thực đơn nhé!

Bổ cho máu

Cụ thể, theo các nghiên cứu, trong 100gr thịt cóc có chứa tới 30mg sắt - là nguyên tố quan trọng để hình thành các tế bào hồng cầu. Bên cạnh đó, hàm lượng vitamin C cao trong quả cóc còn giúp cho cơ thể hấp thụ sắt từ các thực phẩm khác tốt hơn. Không chỉ thế, hàm lượng vitamin B1 trong quả cóc sẽ giúp sản xuất ra các tế bào hồng cầu, ngăn ngừa tình trạng thiếu máu hiệu quả.

Hỗ trợ kiểm soát mức cholesterol trong máu

Hàm lượng vitamin C có trong quả cóc cũng có khả năng giúp chuyển hóa cholesterol thành axit mật, từ đó giúp kiểm soát hàm lượng cholesterol trong máu, nên rất có lợi cho những người đang gặp phải tình trạng mỡ máu cao.

Giúp trẻ hóa làn da, làm chậm quá trình lão hóa

Vitamin C có trong quả cóc sẽ góp phần bảo vệ các tế bào của cơ thể khỏi sự xâm hại của các gốc tự do, các loại độc tố hoặc chất ô nhiễm từ bên ngoài xâm nhập vào. Từ đó làm giảm tình trạng lão hóa của cơ thể.

Ăn cóc vừa ngon miệng lại đẹp da!

Hỗ trợ giảm cân hiệu quả

Là một loại quả có chứa ít calo, giàu chất xơ và chức chất béo có lợi, nên việc bổ sung quả cóc vào thực đơn sẽ mang lại cảm giác no lâu, hỗ trợ hiệu quả cho quá trình giảm cân của bạn.

Nước ép cóc là món đồ uống hấp dẫn cho những người đang giảm cân!

Tăng cường miễn dịch, tăng sức bền cơ thể

Ăn trái cóc giúp tăng cường hệ miễn dịch của cơ thể vì trong trái cóc có chứa một hàm lượng vitamin C khá cao, có tác dụng góp phần tạo ra bạch cầu - là tế bào có chức năng duy trì và vận hành hệ miễn dịch của cơ thể. Bên cạnh đó, vitamin C còn giúp tổng hợp collagen, giúp cơ thể hấp thụ chất sắt tốt hơn, hấp thụ protein để tạo thành các mô, cơ bắp của cơ thể. Ngoài ra, một số hàm lượng chất dinh dưỡng khác của quả cóc cũng góp phần vào việc phòng ngừa nhiều bệnh mãn tính và ác tính hiệu quả cho cơ thể.

Một số lưu ý khi ăn cóc

Sau khi đã khám phá được quả cóc có tác dụng gì thì chị em mình sẽ càng thêm yêu thích món cóc phải không nào. Tuy nhiên, quả cóc sẽ tốt nếu như chúng ta ăn nó vừa đủ và đúng cách.

Theo đó, các chuyên gia khuyên chị em nếu ăn cóc cần lưu ý một số vấn đề như sau:

- Nếu bạn đang có vấn đề về dạ dày, đại tràng như: viêm loét dạ dày, đại tràng, trào ngược axit dạ dày – thực quản thì hãy hạn chế ăn cóc. Một, hai miếng cóc có thể không gây ra vấn đề gì nghiêm trọng nhưng ăn nhiều hơn thì có thể khiến tình trạng dạ dày, đại tràng của bạn trở nên nghiêm trọng. Đồng thời, lượng axit trong trái cóc cũng không nhỏ, nên có thể gây ra tình trạng dư thừa axit trong dạ dày, đến đến tình trạng ợ hơi, ợ chua, gây trào ngược axit dạ dày – thực quản, gây viêm loét dạ dày, đại tràng,…

Hạn chế chấm quá nhiều gia vị khi ăn cóc!

- Ăn cóc cần ăn với muối, muối ớt, nước mắm cay… để tăng hương vị và cũng làm giảm vị chua. Tuy nhiên, khi ăn quá thường xuyên thì sẽ khiến bạn nạp vào cơ thể một lượng muối, đường, ớt quá nhiều. Điều này sẽ không tốt cho sức khỏe của bạn. Vì thế, khi ăn cóc, cũng chỉ nên chấm một lượng gia vị vừa phải thôi nhé.

- Trẻ nhỏ được khuyên nên hạn chế ăn trái cóc.

- Không nên ăn quả cóc khi bụng đói, kẻo sẽ dẫn đến hiện tượng bụng cồn cào, nôn nao khó chịu.

- Cuối cùng, không nên lạm dụng quả cóc. Mỗi người lớn chỉ nên ăn tối đa 1-2 quả cóc mỗi lần ăn và không nên ăn quả cóc nhiều lần trong ngày.

Vậy là bạn đã biết quả cóc có tác dụng gì rồi phải không? Chẳng đơn thuần là loại quả ăn vặt trong lúc rảnh rỗi của chị em nữa mà loại trái cây này còn có nhiều rất nhiều những công dụng cho sức khỏe của chúng ta. Hy vọng với những thông tin mới được chia sẻ trên đây, các chị em sẽ biết cách bổ sung trái cóc và các món ngon từ cóc với 1 lượng vừa đủ, để thu được hiệu quả tốt nhất nhé!